https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/bircok-kent-icin-alarm-verildi-yarina-dikkat-yilbasinda-istanbula-kar-yagacak-mi-meteoroloji-uzmani-1091816034.html
Birçok kent için alarm verildi, yarına dikkat: Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı
Birçok kent için alarm verildi, yarına dikkat: Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin açıklamasına göre, pazar gününden itibaren doğu ve iç bölgelerde başlayacak kar yağışı salı gününe kadar sürecek. Ege, Marmara ve Akdeniz'de... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T14:42+0300
2024-12-20T14:42+0300
2024-12-20T14:42+0300
türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), pazar günü yurdun doğu ve iç kesimlerinde başlayacak kar yağışının salı gününe kadar etkili olacağını duyurdu. Kar yağışı öncesinde ise Ege, Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Vatandaşlar, su baskını, sel ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.Meteoroloji verilerine göre, yarın Ege Bölgesi'nde sağanak yağış etkili olacak. İzmir ve Muğla'nın güneydoğusu ile Aydın'ın merkez ilçelerinde yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde çok kuvvetli olacağı tahmin edilen sağanakların, akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.Marmara Bölgesi’nde yağişlar etkili olacakMarmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kıyılarında yağışlar yer yer çok kuvvetli olacak. Bu bölgelerde öğle saatlerinden sonra yağışların etkisini azaltması öngörülüyor.Antalya’da beklenen gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerde, öğle saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerde etkili olacak. Özellikle Alanya, Gündoğmuş, Manavgat, Serik ve Akseki gibi ilçelerde yağışlar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacak. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için dikkatli olunması gerektiği bildirildi.İstanbul’a kar yağışı bekleniyor mu?Yeni yıla yaklaşırken "İstanbul’a kar yağacak mı?" sorusu gündemde. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da yılbaşı için kar yağışı beklenmediğini açıkladı. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar günü bir ara yağış kesilecek, ancak pazartesi akşamı İstanbul daha şiddetli bir yağmur alacak. Sel riskine dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.Yılbaşında kar yağacak mı?Uzmanların açıklamalarına göre, yılbaşında yurt genelinde önemli bir kar yağışı beklenmiyor. Yalnızca yüksek kesimlerde ve dağlık alanlarda kar yağışı ihtimali var. İstanbul’da ise lodos etkisiyle sıcaklıkların 14-15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
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Birçok kent için alarm verildi, yarına dikkat: Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı
Meteoroloji'nin açıklamasına göre, pazar gününden itibaren doğu ve iç bölgelerde başlayacak kar yağışı salı gününe kadar sürecek. Ege, Marmara ve Akdeniz'de ise kuvvetli sağanak bekleniyor. Yılbaşına sayılı günler kala "İstanbul'a kar yağacak mı" sorusu gündemde. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışıyla ilgili tahminlerini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), pazar günü yurdun doğu ve iç kesimlerinde başlayacak kar yağışının salı gününe kadar etkili olacağını duyurdu. Kar yağışı öncesinde ise Ege, Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Vatandaşlar, su baskını, sel ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji verilerine göre, yarın Ege Bölgesi'nde sağanak yağış etkili olacak. İzmir ve Muğla'nın güneydoğusu ile Aydın'ın merkez ilçelerinde yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde çok kuvvetli olacağı tahmin edilen sağanakların, akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.
Marmara Bölgesi’nde yağişlar etkili olacak
Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kıyılarında yağışlar yer yer çok kuvvetli olacak. Bu bölgelerde öğle saatlerinden sonra yağışların etkisini azaltması öngörülüyor.
Antalya’da beklenen gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerde, öğle saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerde etkili olacak. Özellikle Alanya, Gündoğmuş, Manavgat, Serik ve Akseki gibi ilçelerde yağışlar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacak. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
İstanbul’a kar yağışı bekleniyor mu?
Yeni yıla yaklaşırken "İstanbul’a kar yağacak mı?" sorusu gündemde. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da yılbaşı için kar yağışı beklenmediğini açıkladı. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar günü bir ara yağış kesilecek, ancak pazartesi akşamı İstanbul daha şiddetli bir yağmur alacak. Sel riskine dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.
Yılbaşında kar yağacak mı?
Uzmanların açıklamalarına göre, yılbaşında yurt genelinde önemli bir kar yağışı beklenmiyor. Yalnızca yüksek kesimlerde ve dağlık alanlarda kar yağışı ihtimali var. İstanbul’da ise lodos etkisiyle sıcaklıkların 14-15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.