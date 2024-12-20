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Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti
Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti
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UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşılaştı.1-1 biten maçla Play-off potasının dışında kalan Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti.
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Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti

01:05 20.12.2024 (güncellendi: 01:10 20.12.2024)
© AA / Dursun AydemirBaşakşehir oyuncusu Onur Ergün
Başakşehir oyuncusu Onur Ergün - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AA / Dursun Aydemir
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UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti.
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşılaştı.
1-1 biten maçla Play-off potasının dışında kalan Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti.
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