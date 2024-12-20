https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/basaksehir-avrupa-kupalarina-veda-etti-1091773861.html

Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti

Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti

Sputnik Türkiye

UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

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spor

rams başakşehir

uefa

uefa konferans ligi

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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşılaştı.1-1 biten maçla Play-off potasının dışında kalan Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti.

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