https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/basaksehir-avrupa-kupalarina-veda-etti-1091773861.html
Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti
Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti
Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T01:05+0300
2024-12-20T01:05+0300
2024-12-20T01:10+0300
spor
rams başakşehir
uefa
uefa konferans ligi
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşılaştı.1-1 biten maçla Play-off potasının dışında kalan Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fenerbahce-maciyla-ilgili-ousseynou-baya-3-mac-men-cezasi-1091770959.html
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Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti
01:05 20.12.2024 (güncellendi: 01:10 20.12.2024)
UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti.
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşılaştı.
1-1 biten maçla Play-off potasının dışında kalan Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti.