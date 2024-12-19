https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fenerbahce-maciyla-ilgili-ousseynou-baya-3-mac-men-cezasi-1091770959.html

Fenerbahçe maçıyla ilgili Ousseynou Ba'ya 3 maç men cezası

Fenerbahçe maçıyla ilgili Ousseynou Ba'ya 3 maç men cezası

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe karşılaşmasında Dzeko'ya kafa atarak kırmızı kart gören Başakşehirli oyuncu Ousseynou Ba'ya PFDK'dan 3 maç cezası geldi. 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T21:48+0300

2024-12-19T21:48+0300

2024-12-19T21:49+0300

spor

fenerbahçe

ousseynou ba

türkiye futbol federasyonu (tff)

edin dzeko

başakşehir

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehirli oyuncu Ousseynou Ba'ya Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımın oyuncusu Edin Dzeko'ya kafa atmasıyla ilgili 3 maç men cezası verdi. 'Rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle' ceza alan Ousseynou Ba'ya, 58 bin 500 lira para cezası da verildi.TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin lira para cezası ve bu eylemde bulunan tribüne bir maç bloke cezası verdi.

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başakşehir

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fenerbahçe, ousseynou ba, türkiye futbol federasyonu (tff), edin dzeko, başakşehir