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Fenerbahçe maçıyla ilgili Ousseynou Ba'ya 3 maç men cezası
Fenerbahçe maçıyla ilgili Ousseynou Ba'ya 3 maç men cezası
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe karşılaşmasında Dzeko'ya kafa atarak kırmızı kart gören Başakşehirli oyuncu Ousseynou Ba'ya PFDK'dan 3 maç cezası geldi. 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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spor
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ousseynou ba
türkiye futbol federasyonu (tff)
edin dzeko
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehirli oyuncu Ousseynou Ba'ya Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımın oyuncusu Edin Dzeko'ya kafa atmasıyla ilgili 3 maç men cezası verdi. 'Rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle' ceza alan Ousseynou Ba'ya, 58 bin 500 lira para cezası da verildi.TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin lira para cezası ve bu eylemde bulunan tribüne bir maç bloke cezası verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fifa-dunya-siralamasi-aciklandi-a-milli-takimin-yeri-degismedi-1091765113.html
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fenerbahçe, ousseynou ba, türkiye futbol federasyonu (tff), edin dzeko, başakşehir
fenerbahçe, ousseynou ba, türkiye futbol federasyonu (tff), edin dzeko, başakşehir

Fenerbahçe maçıyla ilgili Ousseynou Ba'ya 3 maç men cezası

21:48 19.12.2024 (güncellendi: 21:49 19.12.2024)
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya Ousseynou Ba
 Ousseynou Ba - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Fenerbahçe karşılaşmasında Dzeko'ya kafa atarak kırmızı kart gören Başakşehirli oyuncu Ousseynou Ba'ya PFDK'dan 3 maç cezası geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehirli oyuncu Ousseynou Ba'ya Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımın oyuncusu Edin Dzeko'ya kafa atmasıyla ilgili 3 maç men cezası verdi.
'Rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle' ceza alan Ousseynou Ba'ya, 58 bin 500 lira para cezası da verildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin lira para cezası ve bu eylemde bulunan tribüne bir maç bloke cezası verdi.
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