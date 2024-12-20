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Bakan Güler: Türkiye'nin Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngördüğü söylenebilir
Bakan Güler: Türkiye'nin Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngördüğü söylenebilir
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Suriyelilerin geri dönüşleri için iki aşamalı bir plandan bahsederek, ilk başta İdlib çevresindeki kamplarda... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Bakan Güler, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşleri konusunda yaptığı açıklamada güvenli ve gönüllü geri dönüşler için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılında aylık ortalama 11 bin sığınmacının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü ancak son gelişmelerle birlikte bu sayının 1.5 ila 2 katına çıktığını belirttiğini anımsatan Bakan Güler, şunları söyledi:Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarın sağlanması için alınan tedbirlere değinen Güler, "Türkiye, coğrafyanın kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarı sağlamak amacıyla çeşitli askeri ve diplomatik adımlar atmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri çerçevesinde, vatan topraklarının sınır ötesinden itibaren emniyete alınması prensibi çerçevesinde, uluslararası hukuk ve meşru müdafaa kapsamında operasyon yapmanın, Türkiye'nin en doğal hakkı olduğu her platformda dile getirilmiş ve bu kapsamda faaliyetler icra edilmiş, edilmektedir" dedi.
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suriye, suriyeli, suriyeli sığınmacılar, suriyeli mülteciler, yaşar güler, milli savunma bakanı
suriye, suriyeli, suriyeli sığınmacılar, suriyeli mülteciler, yaşar güler, milli savunma bakanı

Bakan Güler: Türkiye'nin Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngördüğü söylenebilir

02:25 20.12.2024 (güncellendi: 02:26 20.12.2024)
© AA / Güven YılmazMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AA / Güven Yılmaz
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Suriyelilerin geri dönüşleri için iki aşamalı bir plandan bahsederek, ilk başta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edileceğini, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü için çalışmalar yapılacağını belirtti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Bakan Güler, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşleri konusunda yaptığı açıklamada güvenli ve gönüllü geri dönüşler için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.
İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılında aylık ortalama 11 bin sığınmacının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü ancak son gelişmelerle birlikte bu sayının 1.5 ila 2 katına çıktığını belirttiğini anımsatan Bakan Güler, şunları söyledi:

"Türkiye'nin, Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngördüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü için çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konusunda ilerleme kaydedildiği ve sürdürüldüğü görülmektedir."

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarın sağlanması için alınan tedbirlere değinen Güler, "Türkiye, coğrafyanın kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarı sağlamak amacıyla çeşitli askeri ve diplomatik adımlar atmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri çerçevesinde, vatan topraklarının sınır ötesinden itibaren emniyete alınması prensibi çerçevesinde, uluslararası hukuk ve meşru müdafaa kapsamında operasyon yapmanın, Türkiye'nin en doğal hakkı olduğu her platformda dile getirilmiş ve bu kapsamda faaliyetler icra edilmiş, edilmektedir" dedi.
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