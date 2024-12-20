https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/bakan-guler-turkiyenin-suriyelilerin-geri-donusleri-icin-kabaca-iki-asamali-bir--plan-ongordugu-1091774257.html

Bakan Güler: Türkiye'nin Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngördüğü söylenebilir

Bakan Güler: Türkiye'nin Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngördüğü söylenebilir

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Suriyelilerin geri dönüşleri için iki aşamalı bir plandan bahsederek, ilk başta İdlib çevresindeki kamplarda... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T02:25+0300

2024-12-20T02:25+0300

2024-12-20T02:26+0300

dünya

suriye

suriyeli

suriyeli sığınmacılar

suriyeli mülteciler

yaşar güler

milli savunma bakanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091774316_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_c6f202e3b4ce863894035454aaecb0f8.jpg

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Bakan Güler, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşleri konusunda yaptığı açıklamada güvenli ve gönüllü geri dönüşler için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılında aylık ortalama 11 bin sığınmacının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü ancak son gelişmelerle birlikte bu sayının 1.5 ila 2 katına çıktığını belirttiğini anımsatan Bakan Güler, şunları söyledi:Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarın sağlanması için alınan tedbirlere değinen Güler, "Türkiye, coğrafyanın kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarı sağlamak amacıyla çeşitli askeri ve diplomatik adımlar atmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri çerçevesinde, vatan topraklarının sınır ötesinden itibaren emniyete alınması prensibi çerçevesinde, uluslararası hukuk ve meşru müdafaa kapsamında operasyon yapmanın, Türkiye'nin en doğal hakkı olduğu her platformda dile getirilmiş ve bu kapsamda faaliyetler icra edilmiş, edilmektedir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/chp-lideri-ozelden-ahmet-ozer-osman-kavala-tayfun-kahraman-can-atalay-ve-selcuk-kozagacliya-1091770496.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, suriyeli, suriyeli sığınmacılar, suriyeli mülteciler, yaşar güler, milli savunma bakanı