https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/auzef-sinav-takvimi-belli-oldu-sinavlar-ne-zaman-yapilacak-sinavlar-nasil-degerlendirilecek-1091823604.html
AUZEF sınav takvimi belli oldu: Sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar nasıl değerlendirilecek?
AUZEF sınav takvimi belli oldu: Sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar nasıl değerlendirilecek?
Sputnik Türkiye
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi açıklandı. Güz yarıyılı bitirme sınavı aralık ayında gerçekleştirilecek. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T17:16+0300
2024-12-20T17:16+0300
2024-12-20T17:16+0300
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) sınav tarihleri takvimi belli oldu. Sınavlar 28-29 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Peki AUZEf final sınav giriş belgesi nasıl alınır? Telafi sınavı var mı? Sınav sonuçları nasıl değerlendirilecek?AUZEF sınavı ne zaman?2024-2025 Eğitim yılı AUZEF Güz Dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Üç oturumda gerçekleştirilecek sınavlar 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda yapılacak.Telafi sınavları ne zaman yapılacak?28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) herhangi bir sebeple giremeyenler, 01 Şubat - 02 Şubat 2025 tarihindeki bütünleme sınavına (telafi) girebilir.Sınav sonuçları nasıl değerlendirilecek?Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmekte. Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmek. Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamakta. Ara sınav (vize) sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 30, bitirme/telafi sınavının ise yüzde 70 olarak açıklandı. Sınav giriş belgesi nereden alınacak?Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/acik-lise-sinavlari-ne-zaman-yapilacak-aol-sinav-yerleri-belli-oldu-mu-meb-aol-birinci-donem-sinav-1091117468.html
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istanbul üniversitesi açık öğretim, auzef sınavları, auzef sınavları ne zaman yapılacak, auzef sınavlarına başvuru, auzef sınav takvimi, auzef sınav giriş belgesi, auzef sınav başvuru
istanbul üniversitesi açık öğretim, auzef sınavları, auzef sınavları ne zaman yapılacak, auzef sınavlarına başvuru, auzef sınav takvimi, auzef sınav giriş belgesi, auzef sınav başvuru
AUZEF sınav takvimi belli oldu: Sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar nasıl değerlendirilecek?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi açıklandı. Güz yarıyılı bitirme sınavı aralık ayında gerçekleştirilecek.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) sınav tarihleri takvimi belli oldu. Sınavlar 28-29 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Peki AUZEf final sınav giriş belgesi nasıl alınır? Telafi sınavı var mı? Sınav sonuçları nasıl değerlendirilecek?
2024-2025 Eğitim yılı AUZEF Güz Dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Üç oturumda gerçekleştirilecek sınavlar 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda yapılacak.
Telafi sınavları ne zaman yapılacak?
28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) herhangi bir sebeple giremeyenler, 01 Şubat - 02 Şubat 2025 tarihindeki bütünleme sınavına (telafi) girebilir.
Sınav sonuçları nasıl değerlendirilecek?
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmekte. Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmek. Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamakta. Ara sınav (vize) sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 30, bitirme/telafi sınavının ise yüzde 70 olarak açıklandı.
Sınav giriş belgesi nereden alınacak?
Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.