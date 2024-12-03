https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/acik-lise-sinavlari-ne-zaman-yapilacak-aol-sinav-yerleri-belli-oldu-mu-meb-aol-birinci-donem-sinav-1091117468.html

Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav yerleri belli oldu mu? MEB AÖL birinci dönem sınav tarihleri

Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav yerleri belli oldu mu? MEB AÖL birinci dönem sınav tarihleri

Sputnik Türkiye

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL)... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T16:24+0300

2024-12-03T16:24+0300

2024-12-03T16:24+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

sınav

açık öğretim lisesi (aöl)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091117594_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_ae2df9b3b1f157c714f9b66eb72145e5.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) birinci dönem sınav tarihlerini açıkladı. 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak sınavlar için hazırlıklar sürerken, öğrenciler sınav giriş belgelerini heyecanla bekliyor. Lise eğitimine açıktan devam edenler Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihlerini ve saatlerini sorguluyor. AÖL sınavları ne zaman?Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, AÖL birinci dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Üç oturum şeklinde gerçekleşecek sınavların kesin saatleri şu şekilde:AÖL sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren görüntülenebilecek.Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber AÖL sınav yerlerini sorgulayabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/turk-is-baskani-onlar-masada-yoklar-diyerek-tepki-gosterdi-asgari-ucret-2025-zammi-ne-kadar-olacak-1091112458.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aöl sınav tarihleri, 2024-2025 aöl birinci dönem sınavları, meb sınav takvimi, açık öğretim lisesi sınav giriş belgeleri, aöl sınav oturumları, açık lise sınavları ne zaman 2024, açık lise sınav tarihleri,