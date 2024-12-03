https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/acik-lise-sinavlari-ne-zaman-yapilacak-aol-sinav-yerleri-belli-oldu-mu-meb-aol-birinci-donem-sinav-1091117468.html
Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav yerleri belli oldu mu? MEB AÖL birinci dönem sınav tarihleri
Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav yerleri belli oldu mu? MEB AÖL birinci dönem sınav tarihleri
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL)... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T16:24+0300
2024-12-03T16:24+0300
2024-12-03T16:24+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
sınav
açık öğretim lisesi (aöl)
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) birinci dönem sınav tarihlerini açıkladı. 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak sınavlar için hazırlıklar sürerken, öğrenciler sınav giriş belgelerini heyecanla bekliyor. Lise eğitimine açıktan devam edenler Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihlerini ve saatlerini sorguluyor. AÖL sınavları ne zaman?Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, AÖL birinci dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Üç oturum şeklinde gerçekleşecek sınavların kesin saatleri şu şekilde:AÖL sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren görüntülenebilecek.Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber AÖL sınav yerlerini sorgulayabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/turk-is-baskani-onlar-masada-yoklar-diyerek-tepki-gosterdi-asgari-ucret-2025-zammi-ne-kadar-olacak-1091112458.html
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Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav yerleri belli oldu mu? MEB AÖL birinci dönem sınav tarihleri
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) birinci dönem sınav tarihleri netleşti. Öğrencilerin hazırlıkları sürerken AÖL sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) birinci dönem sınav tarihlerini açıkladı. 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak sınavlar için hazırlıklar sürerken, öğrenciler sınav giriş belgelerini heyecanla bekliyor. Lise eğitimine açıktan devam edenler Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihlerini ve saatlerini sorguluyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, AÖL birinci dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Üç oturum şeklinde gerçekleşecek sınavların kesin saatleri şu şekilde:
1. Oturum:
21 Aralık Cumartesi, saat 10.00
2. Oturum:
21 Aralık Cumartesi, saat 14.00
3. Oturum:
22 Aralık Pazar, saat 10.00
AÖL sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?
MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren görüntülenebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber AÖL sınav yerlerini sorgulayabilecek.