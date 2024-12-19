https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/milyonlari-ilgilendiren-gelisme-turk-is-2025-asgari-ucret-zamminda-rakam-icin-saat-verdi-1091748816.html

Asgari ücret 2025 zammında yeni gelişme: TÜRK-İŞ rakam talebini açıklayacağı saati duyurdu

Asgari ücret 2025 zammında yeni gelişme: TÜRK-İŞ rakam talebini açıklayacağı saati duyurdu

Sputnik Türkiye

Asgari ücret 2025 zammı için üçüncü toplantı bugün yapıldı. Asgari ücret için gerçekleştirilen toplantıda rakam konuşulup konuşulmadığı merak edilirken... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T14:27+0300

2024-12-19T14:27+0300

2024-12-19T14:38+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

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asgari ücret zammı 2025

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2025 yılı asgari ücretine yönelik çalışmalar kapsamında bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Bakan Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıya, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsilen ise TİSK katıldı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda, asgari ücretle ilgili yeni bir rakam açıklanmadı. "2025 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak", "Asgari ücret belli oldu mu", "Asgari ücrete zam için rakam konuşuldu mu" sorularının yanıtı milyonların gündeminde. TÜRK-İŞ'ten toplantı sonrası yapılan açıklamada, komisyon toplantısında rakam gündeme gelmediğinin altı çizildi. Ancak asgari ücrete 2025 zammı için son dakika gelişmesi yaşandı.TÜRK-İŞ 2025 asgari ücret talebini ne zaman açıklayacak?TÜRK-İŞ, asgari ücret zammında ilk rakamı gündeme getirmeye hazırlanıyor. İşçi kesiminin saat 16.00’da asgari ücret talebinin açıklanacağı bildirildi.

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