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Asgari ücret 2025 zammında yeni gelişme: TÜRK-İŞ rakam talebini açıklayacağı saati duyurdu
Asgari ücret 2025 zammında yeni gelişme: TÜRK-İŞ rakam talebini açıklayacağı saati duyurdu
Sputnik Türkiye
Asgari ücret 2025 zammı için üçüncü toplantı bugün yapıldı. Asgari ücret için gerçekleştirilen toplantıda rakam konuşulup konuşulmadığı merak edilirken... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T14:27+0300
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ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
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2025 yılı asgari ücretine yönelik çalışmalar kapsamında bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Bakan Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıya, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsilen ise TİSK katıldı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda, asgari ücretle ilgili yeni bir rakam açıklanmadı. "2025 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak", "Asgari ücret belli oldu mu", "Asgari ücrete zam için rakam konuşuldu mu" sorularının yanıtı milyonların gündeminde. TÜRK-İŞ'ten toplantı sonrası yapılan açıklamada, komisyon toplantısında rakam gündeme gelmediğinin altı çizildi. Ancak asgari ücrete 2025 zammı için son dakika gelişmesi yaşandı.TÜRK-İŞ 2025 asgari ücret talebini ne zaman açıklayacak?TÜRK-İŞ, asgari ücret zammında ilk rakamı gündeme getirmeye hazırlanıyor. İşçi kesiminin saat 16.00’da asgari ücret talebinin açıklanacağı bildirildi.
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025

Asgari ücret 2025 zammında yeni gelişme: TÜRK-İŞ rakam talebini açıklayacağı saati duyurdu

14:27 19.12.2024 (güncellendi: 14:38 19.12.2024)
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Asgari ücret 2025 zammı için üçüncü toplantı bugün yapıldı. Asgari ücret için gerçekleştirilen toplantıda rakam konuşulup konuşulmadığı merak edilirken TÜRK-İŞ'ten rakam gündeme gelmediğine yönelik açıklama yapıldı. Asgari ücrette son dakika gelişmesi yaşandı. TÜRK-İŞ asgari ücret zammı için rakam teklifini bugün saat 16.00'da açıklayacak.
2025 yılı asgari ücretine yönelik çalışmalar kapsamında bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Bakan Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıya, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsilen ise TİSK katıldı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda, asgari ücretle ilgili yeni bir rakam açıklanmadı. "2025 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak", "Asgari ücret belli oldu mu", "Asgari ücrete zam için rakam konuşuldu mu" sorularının yanıtı milyonların gündeminde. TÜRK-İŞ'ten toplantı sonrası yapılan açıklamada, komisyon toplantısında rakam gündeme gelmediğinin altı çizildi. Ancak asgari ücrete 2025 zammı için son dakika gelişmesi yaşandı.

TÜRK-İŞ 2025 asgari ücret talebini ne zaman açıklayacak?

TÜRK-İŞ, asgari ücret zammında ilk rakamı gündeme getirmeye hazırlanıyor. İşçi kesiminin saat 16.00’da asgari ücret talebinin açıklanacağı bildirildi.
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