https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/akomdan-istanbul-icin-uyari-yarin-sabahtan-itibaren-etkili-olacak-1091817562.html
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), İstanbul'a son dakika uyarısı yapıldı. Megakentte yarın sabah itibarıyla hava... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T15:23+0300
2024-12-20T15:23+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu hafta sonu için İstanbul genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Özellikle pazar gününe kadar etkili olması beklenen gök gürültülü yağışlar, vatandaşlardan dikkat ve tedbir talep ediyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 20 Aralık Cuma günü yayımladığı hava durumu raporunda, bu akşam itibarıyla Marmara ve Ege bölgelerinde yağışların etkili olacağını duyurmuştu.Sıcaklıklar Hızla DüşecekAKOM’un açıklamasına göre, İstanbul ve çevresi, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Halihazırda 15 derece olan hava sıcaklıklarının, hızla düşerek 8-12 derece arasında seyretmesi bekleniyor.Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyararak, yağışların neden olabileceği sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Acil durumlar için ALO153 hattı üzerinden destek alınabileceği hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/bircok-kent-icin-alarm-verildi-yarina-dikkat-yilbasinda-istanbula-kar-yagacak-mi-meteoroloji-uzmani-1091816034.html
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istanbul, akom, hava durumu, istanbul hava durumu
istanbul, akom, hava durumu, istanbul hava durumu
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), İstanbul'a son dakika uyarısı yapıldı. Megakentte yarın sabah itibarıyla hava sıcaklıklarının 5 derece birden düşmesi bekleniyor. AKOM'un uyarısına göre, kuvvetli yağışlar pazar gününe kadar aralıklarla etkili olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu hafta sonu için İstanbul genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Özellikle pazar gününe kadar etkili olması beklenen gök gürültülü yağışlar, vatandaşlardan dikkat ve tedbir talep ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 20 Aralık Cuma günü yayımladığı hava durumu raporunda, bu akşam itibarıyla Marmara ve Ege bölgelerinde yağışların etkili olacağını duyurmuştu.
Sıcaklıklar Hızla Düşecek
AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul ve çevresi, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Halihazırda 15 derece olan hava sıcaklıklarının, hızla düşerek 8-12 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyararak, yağışların neden olabileceği sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Acil durumlar için ALO153 hattı üzerinden destek alınabileceği hatırlatıldı.