https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/turk-is-29-bin-583-lira-teklif-etti-ak-partiden-asgari-ucret-yaniti-geldi-1091772138.html

TÜRK-İŞ 29 bin 583 lira teklif etti: AK Parti'den asgari ücret yanıtı geldi

TÜRK-İŞ 29 bin 583 lira teklif etti: AK Parti'den asgari ücret yanıtı geldi

Sputnik Türkiye

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette 3.toplantıda da rakam açıklanmazken TÜRK-İŞ ilk kez talep ettiği ücreti duyurmuştu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T23:10+0300

2024-12-19T23:10+0300

2024-12-19T23:10+0300

politika

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

brüt asgari ücret

net asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

ak parti

kayseri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091367478_23:0:976:536_1920x0_80_0_0_c52b63d4d07709770368c8179068f384.jpg

TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 liralık asgari ücret talebine AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan cevap geldi.Doğrudan 7 milyon çalışan dolaylı yoldan tüm ülkeyi ilgilendiren asgari ücrette 3.toplantı da rakam çıkmadı. Gözler önümüzdeki haftaya çevrilirken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın 29 bin 583 liralık asgari ücret talebine AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ''Bizim AK Parti'de her kafadan bir ses çıkmaz. Yetkili olanlarımız çıkar açıklamayı yapar. Çok zaman kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bu konudaki bu konudaki değerlendirmelerine hep beraber şahit olacağız. Hep beraber göreceğiz'' dedi.CHP'de ilk asgari ücret açıklamasıAsgari ücret hakkında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Murat Emir ''TÜRK-İŞ nihayet bir rakam açıklamış olması çok önemli. 29 bin 583 lira açıkladı. Biz de zaten 30 bin lira olsun istedik'' açıklamasında bulundu.İYİ Parti'den TÜRK-İŞ değerlendirmesiTÜRK-İŞ'in talebini değerlendiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ''TÜRK-İŞ ile bizim talebimiz çok yakın. Asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren en az 28 bin lira olması şarttır'' şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/milyonlari-ilgilendiren-gelisme-turk-is-2025-asgari-ucret-zamminda-rakam-icin-saat-verdi-1091748816.html

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret ne kadar olacak, türk iş asgari ücret ne kadar