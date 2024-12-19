TÜRK-İŞ 29 bin 583 lira teklif etti: AK Parti'den asgari ücret yanıtı geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen ürünlere tek ve maktu vergi dönemi başladı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Gençlerin beşte biri ne eğitimde ne istihdamda’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Abdullah Koç: 'Kalıcı yaz saati uygulamasında sorun yok, pratiği hatalı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukların erken ergenliğe girmesinin nedenleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Filistinliler en kötü zamanını yaşamaya başlayacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
18:16
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'Trump koltuğa oturmadan PKK/PYD’ye müdahale etmek ve durumu kabul ettirmek lazım’
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/turk-is-29-bin-583-lira-teklif-etti-ak-partiden-asgari-ucret-yaniti-geldi-1091772138.html
TÜRK-İŞ 29 bin 583 lira teklif etti: AK Parti'den asgari ücret yanıtı geldi
TÜRK-İŞ 29 bin 583 lira teklif etti: AK Parti'den asgari ücret yanıtı geldi
Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette 3.toplantıda da rakam açıklanmazken TÜRK-İŞ ilk kez talep ettiği ücreti duyurmuştu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T23:10+0300
2024-12-19T23:10+0300
politika
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
ak parti
kayseri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091367478_23:0:976:536_1920x0_80_0_0_c52b63d4d07709770368c8179068f384.jpg
TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 liralık asgari ücret talebine AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan cevap geldi.Doğrudan 7 milyon çalışan dolaylı yoldan tüm ülkeyi ilgilendiren asgari ücrette 3.toplantı da rakam çıkmadı. Gözler önümüzdeki haftaya çevrilirken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın 29 bin 583 liralık asgari ücret talebine AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ''Bizim AK Parti'de her kafadan bir ses çıkmaz. Yetkili olanlarımız çıkar açıklamayı yapar. Çok zaman kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bu konudaki bu konudaki değerlendirmelerine hep beraber şahit olacağız. Hep beraber göreceğiz'' dedi.CHP'de ilk asgari ücret açıklamasıAsgari ücret hakkında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Murat Emir ''TÜRK-İŞ nihayet bir rakam açıklamış olması çok önemli. 29 bin 583 lira açıkladı. Biz de zaten 30 bin lira olsun istedik'' açıklamasında bulundu.İYİ Parti'den TÜRK-İŞ değerlendirmesiTÜRK-İŞ'in talebini değerlendiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ''TÜRK-İŞ ile bizim talebimiz çok yakın. Asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren en az 28 bin lira olması şarttır'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/milyonlari-ilgilendiren-gelisme-turk-is-2025-asgari-ucret-zamminda-rakam-icin-saat-verdi-1091748816.html
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091367478_142:0:857:536_1920x0_80_0_0_d7ef8c1c919f697cd9314e16c415536a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asgari ücret ne kadar olacak, türk iş asgari ücret ne kadar
asgari ücret ne kadar olacak, türk iş asgari ücret ne kadar

TÜRK-İŞ 29 bin 583 lira teklif etti: AK Parti'den asgari ücret yanıtı geldi

23:10 19.12.2024
© İHAAsgari ücret toplantısı
Asgari ücret toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© İHA
Abone ol
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette 3.toplantıda da rakam açıklanmazken TÜRK-İŞ ilk kez talep ettiği ücreti duyurmuştu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın 29 bin 583 liralık asgari ücret talebine AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan yanıt geldi.
TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 liralık asgari ücret talebine AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan cevap geldi.
Doğrudan 7 milyon çalışan dolaylı yoldan tüm ülkeyi ilgilendiren asgari ücrette 3.toplantı da rakam çıkmadı. Gözler önümüzdeki haftaya çevrilirken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın 29 bin 583 liralık asgari ücret talebine AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ''Bizim AK Parti'de her kafadan bir ses çıkmaz. Yetkili olanlarımız çıkar açıklamayı yapar. Çok zaman kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bu konudaki bu konudaki değerlendirmelerine hep beraber şahit olacağız. Hep beraber göreceğiz'' dedi.

CHP'de ilk asgari ücret açıklaması

Asgari ücret hakkında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Murat Emir ''TÜRK-İŞ nihayet bir rakam açıklamış olması çok önemli. 29 bin 583 lira açıkladı. Biz de zaten 30 bin lira olsun istedik'' açıklamasında bulundu.

İYİ Parti'den TÜRK-İŞ değerlendirmesi

TÜRK-İŞ'in talebini değerlendiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ''TÜRK-İŞ ile bizim talebimiz çok yakın. Asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren en az 28 bin lira olması şarttır'' şeklinde konuştu.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
EKONOMİ
TÜRK-İŞ'in 2025 asgari ücret teklifi açıklandı: İlk rakam duyuruldu, 'Bunu getirmezlerse orada olmayız' çıkışı
14:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала