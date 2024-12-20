https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/adalet-bakani-tunc-acikladi-bin-hakim-ve-savci-yardimcisi-alinacak-1091815562.html

Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Bin hakim ve savcı yardımcısı alınacak

Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Bin hakim ve savcı yardımcısı alınacak

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bin hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacaklarını söyledi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T14:18+0300

2024-12-20T14:18+0300

2024-12-20T14:18+0300

türkiye

yılmaz tunç

hakim

savcı

adli yargı hâkim ve savcı adaylığı

sınav

adalet bakanlığı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması kapsamındaki ikinci sınavın hafta sonu gerçekleştirileceğini söyledi. Sınav sonrası ise bin hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağını kaydetti. 39 bin 582 kişi sınava girecekBakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve savcıların kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkmaları için hayata geçirilen hakim ve savcı yardımcılığı sistemi kapsamında ikinci sınavların cumartesi ve pazar günü iki oturumda yapılacağını ifade etti.Sınava, 28 bin 187 adli yargı, 11 bin 395 idari yargı olmak üzere toplam 39 bin 582 hakim ve savcı yardımcısı adayının gireceğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

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yılmaz tunç, hakim, savcı, adli yargı hâkim ve savcı adaylığı, sınav, adalet bakanlığı