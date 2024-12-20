https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/adalet-bakani-tunc-acikladi-bin-hakim-ve-savci-yardimcisi-alinacak-1091815562.html
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Bin hakim ve savcı yardımcısı alınacak
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Bin hakim ve savcı yardımcısı alınacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bin hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacaklarını söyledi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T14:18+0300
2024-12-20T14:18+0300
2024-12-20T14:18+0300
türkiye
yılmaz tunç
hakim
savcı
adli yargı hâkim ve savcı adaylığı
sınav
adalet bakanlığı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması kapsamındaki ikinci sınavın hafta sonu gerçekleştirileceğini söyledi. Sınav sonrası ise bin hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağını kaydetti. 39 bin 582 kişi sınava girecekBakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve savcıların kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkmaları için hayata geçirilen hakim ve savcı yardımcılığı sistemi kapsamında ikinci sınavların cumartesi ve pazar günü iki oturumda yapılacağını ifade etti.Sınava, 28 bin 187 adli yargı, 11 bin 395 idari yargı olmak üzere toplam 39 bin 582 hakim ve savcı yardımcısı adayının gireceğini belirten Tunç, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/adalet-bakani-bakan-tunc-acikladi-106-cezaevine-sadece-uyusturucu-suclularini-yerlestirecegiz-1091493408.html
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yılmaz tunç, hakim, savcı, adli yargı hâkim ve savcı adaylığı, sınav, adalet bakanlığı
yılmaz tunç, hakim, savcı, adli yargı hâkim ve savcı adaylığı, sınav, adalet bakanlığı
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Bin hakim ve savcı yardımcısı alınacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bin hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacaklarını söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması kapsamındaki ikinci sınavın hafta sonu gerçekleştirileceğini söyledi. Sınav sonrası ise bin hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağını kaydetti.
39 bin 582 kişi sınava girecek
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve savcıların kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkmaları için hayata geçirilen hakim ve savcı yardımcılığı sistemi kapsamında ikinci sınavların cumartesi ve pazar günü iki oturumda yapılacağını ifade etti.
Sınava, 28 bin 187 adli yargı, 11 bin 395 idari yargı olmak üzere toplam 39 bin 582 hakim ve savcı yardımcısı adayının gireceğini belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Sınav sonucunda 850 adli yargı, 50 idari yargı, 100 avukatlıktan geçiş olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacağız. Hakim ve savcı yardımcısı olmaya hak kazananlar, 1 yılı Türkiye Adalet Akademisi'nde, 2 yılı ise usta çırak ilişkisi içerisinde tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında eğitim görerek mesleklerine daha iyi hazırlanacaklar. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için ter dökecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin."