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Adalet Bakanı Bakan Tunç açıkladı: '106 cezaevine sadece uyuşturucu suçlularını yerleştireceğiz'
Adalet Bakanı Bakan Tunç açıkladı: '106 cezaevine sadece uyuşturucu suçlularını yerleştireceğiz'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uyuşturucu suçlarıyla müdahalede yeni bir dönem başlatacaklarını belirterek, ülke genelinde 106 cezaevine sadece uyuşturucu... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
adalet bakanlığı
yeşilay
bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu
yılmaz tunç
uyuşturucu
uyuşturucu ticareti
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Adalet Bakanlığı ve Yeşilay arasında 'Bağımsızlık Seferberliği' Projesi'nin işbirliği projesinde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uyuşturucu suçlarıyla mücadele için ülke genelinde önümüzdeki 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planladıkları projeyi anlattı. Bakan Tunç, "Ülke genelinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde 106 cezaevini planladık. 106 cezaevine sadece uyuşturucu suçlularını yerleştireceğiz” dedi. Bakan Tunç, pilot uygulamanın Adana'da başladığını da kaydetti. '106 cezaevinde sadece uyuşturucu suçlularını yerleştireceğiz'Bakan Tunç uyuşturucu sucunun engellenmesi için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bili verirken şunları kaydetti: Cezaevindeki her üç kişiden biri uyuşturucu suçu işledi Bakanlık olarak uyuşturucu suçlarına yönelik verdikleri mücadeleden bahseden Bakan Tunç, şu bilgileri paylaştı:"Özellikle cezaevlerimizde her 3 kişiden 1’i uyuşturucu suçlarından ceza alan kişiler ve denetimli serbestlik kapsamında olan kişiler de çoğunlukta. Toplumumuz için önemli bir tehlike. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için topyekün mücadele etmek gerekiyor. Burada sadece ailelerin tek başına müdahale etmesi mümkün değil. Devletin bir kurumunun da tek başına mücadele etmesi çok zor. Yeşilay’ında tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Dolayısıyla koordineli birlikte bir çalışma gerekiyor. Ailelerle, bağımlılık mağduru kişilerle birlikte ve devletin ilgili kurumlarıyla topyekün multidisipliner bir çalışma gerçekleştirmek gerekiyor. Bu kapsamda Yeşilay’ımızın ilgili Bakanlıklarımız ve kurumlarımızla bugüne kadar önemli protokolleri oldu. Şimdi burada bir eksikliği gideriyoruz. Adalet Bakanlığı ile yapılan protokolde çok önemli çünkü uyuşturucu suçlarının bir yaptırıma tabii tutulması, cezalandırılması bu suçu önlemede ve bağımlılığı ortadan kaldırmada yeterli olmadığını hep beraber görüyoruz”Uyuşturucu suçlarına yönelik cezalar artırıldıSon yıllarda uyuşturucu suçlarına yönelik cezaların arttırıldığını söyleyen Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:
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adalet bakanlığı, yeşilay, bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu, yılmaz tunç, uyuşturucu, uyuşturucu ticareti
adalet bakanlığı, yeşilay, bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu, yılmaz tunç, uyuşturucu, uyuşturucu ticareti

Adalet Bakanı Bakan Tunç açıkladı: '106 cezaevine sadece uyuşturucu suçlularını yerleştireceğiz'

13:18 13.12.2024
© AA / Hakan NuralAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA / Hakan Nural
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uyuşturucu suçlarıyla müdahalede yeni bir dönem başlatacaklarını belirterek, ülke genelinde 106 cezaevine sadece uyuşturucu suçlularını yerleştireceklerini ve bu cezaevlerinde onların rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar yürüteceklerini anlattı.
Adalet Bakanlığı ve Yeşilay arasında 'Bağımsızlık Seferberliği' Projesi'nin işbirliği projesinde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uyuşturucu suçlarıyla mücadele için ülke genelinde önümüzdeki 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planladıkları projeyi anlattı. Bakan Tunç, "Ülke genelinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde 106 cezaevini planladık. 106 cezaevine sadece uyuşturucu suçlularını yerleştireceğiz dedi. Bakan Tunç, pilot uygulamanın Adana'da başladığını da kaydetti.

'106 cezaevinde sadece uyuşturucu suçlularını yerleştireceğiz'

Bakan Tunç uyuşturucu sucunun engellenmesi için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bili verirken şunları kaydetti:
“Uyuşturucu suçunun engellenmesi için gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Tunç, “Cezaevine girildiği andan itibaren onların tedavisine, iyileştirilmesine yönelik çalışmalar Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun strateji belgelerine hedef olarak konulmuştu. O da buna yönelik cezaevlerinin oluşturulmasıydı. Bu konuda pilot uygulamaya Adana’da başladık. 98 hükümlü şuanda Adana’da. Sadece uyuşturucu suçlularının barındırıldığı cezaevi olarak faaliyetine başladı. Uzmanlar eşliğinde onların tedavilerine yönelik çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde de aynı çalışmayı yapıyoruz. Onların orada tedavileri yapılmaya devam ediliyor. 3’üncü cezaevini de Bolu’da planlıyoruz. Bunlar pilot uygularımız. Bunları bütün ülke geneline önümüzdeki 5 yıllık bir plan dahilinde 106 cezaevini planladık. 106 cezaevinde peyderpey hızlı bir şekilde, cezaevlerimizin bir kısmını sadece uyuşturucu suçlularını yerleştireceğiz. Burada uzmanlar eşliğinde gerek Sağlık Bakanlığımızdan gerek Aile Bakanlığımızdan ve en önemlisi Sivil Toplum Kuruluşu, kamuya yararlı dernek statüsünde Yeşilay’ımızın uzmanlarından yararlanarak bu cezaevimizde uyuşturucu suçlularının rehabilitasyonuna yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. "

Cezaevindeki her üç kişiden biri uyuşturucu suçu işledi

Bakanlık olarak uyuşturucu suçlarına yönelik verdikleri mücadeleden bahseden Bakan Tunç, şu bilgileri paylaştı:
"Özellikle cezaevlerimizde her 3 kişiden 1’i uyuşturucu suçlarından ceza alan kişiler ve denetimli serbestlik kapsamında olan kişiler de çoğunlukta. Toplumumuz için önemli bir tehlike. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için topyekün mücadele etmek gerekiyor. Burada sadece ailelerin tek başına müdahale etmesi mümkün değil. Devletin bir kurumunun da tek başına mücadele etmesi çok zor. Yeşilay’ında tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Dolayısıyla koordineli birlikte bir çalışma gerekiyor. Ailelerle, bağımlılık mağduru kişilerle birlikte ve devletin ilgili kurumlarıyla topyekün multidisipliner bir çalışma gerçekleştirmek gerekiyor. Bu kapsamda Yeşilay’ımızın ilgili Bakanlıklarımız ve kurumlarımızla bugüne kadar önemli protokolleri oldu. Şimdi burada bir eksikliği gideriyoruz. Adalet Bakanlığı ile yapılan protokolde çok önemli çünkü uyuşturucu suçlarının bir yaptırıma tabii tutulması, cezalandırılması bu suçu önlemede ve bağımlılığı ortadan kaldırmada yeterli olmadığını hep beraber görüyoruz

Uyuşturucu suçlarına yönelik cezalar artırıldı

Son yıllarda uyuşturucu suçlarına yönelik cezaların arttırıldığını söyleyen Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“30 yıla varan cezalar var. Hatta artırım sebebi ile beraber baktığımızda 2 yıldan başlayarak 40 yıla kadar ceza veriyoruz. Kullanana ayrı ceza, imal, ihraç edene, satana farklı farklı cezalar veriliyor. Okul çevresinde çocuklara yönelik bir satış söz konusu olduğunda cezalar daha da yüksek. Ceza Kanunu’nda düzenleyerek hayata geçirmiştik. İnfaz sisteminde de diğer suçlarda şartlı salıverme 1 bölü 2’dir. Uyuşturucu suçlarında özellikle bu konuda hassasiyet nedeniyle 4’te 3’tü. Adalet Bakanlığı olarak tabii ki bizim görev alanımıza düşen kısmı, uyuşturucu kullanan ya da bunun ticaretini yapan kişiler tespit edildiğinde, ihbar edildiğinde bunun soruşturmasını yapmak. Soruşturmayı etkin bir şekilde gerçekleştirdikten sonra yargılama sürecinde hak ettiği bir ceza varsa bunu ceza infaz sistemi içerisinde cezasını çekmesine yönelik bir sürecin başlaması. Bu ceza çekme sürecinin tedaviye yönelik, rehabilitasyona yönelik olmadığı müddetçe suçları önlemek, cezası bittikten sonra topluma karıştığında yeniden aynı suçu işliyorsa o ıslah amacının gerçekleşmemiş olduğunu görüyoruz. Hem denetimli serbestlik süresi içinde cezaevine girmeden önce o hükümlü ile ilgili yapılabilecekler var. Onların tedavisine ve bir daha o suçu işlememesi, kullanıcı olmamasına yönelik alınacak tedbirler var. Cezaevine girdikten sonra da cezaevi süresi içinde onu uyuşturucudan uzaklaştıracak tedbirleri almak önemli."
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