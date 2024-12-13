https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/adalet-bakani-bakan-tunc-acikladi-106-cezaevine-sadece-uyusturucu-suclularini-yerlestirecegiz-1091493408.html

Adalet Bakanı Bakan Tunç açıkladı: '106 cezaevine sadece uyuşturucu suçlularını yerleştireceğiz'

Adalet Bakanı Bakan Tunç açıkladı: '106 cezaevine sadece uyuşturucu suçlularını yerleştireceğiz'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uyuşturucu suçlarıyla müdahalede yeni bir dönem başlatacaklarını belirterek, ülke genelinde 106 cezaevine sadece uyuşturucu... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T13:18+0300

2024-12-13T13:18+0300

2024-12-13T13:18+0300

türkiye

adalet bakanlığı

yeşilay

bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu

yılmaz tunç

uyuşturucu

uyuşturucu ticareti

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Adalet Bakanlığı ve Yeşilay arasında 'Bağımsızlık Seferberliği' Projesi'nin işbirliği projesinde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uyuşturucu suçlarıyla mücadele için ülke genelinde önümüzdeki 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planladıkları projeyi anlattı. Bakan Tunç, "Ülke genelinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde 106 cezaevini planladık. 106 cezaevine sadece uyuşturucu suçlularını yerleştireceğiz” dedi. Bakan Tunç, pilot uygulamanın Adana'da başladığını da kaydetti. '106 cezaevinde sadece uyuşturucu suçlularını yerleştireceğiz'Bakan Tunç uyuşturucu sucunun engellenmesi için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bili verirken şunları kaydetti: Cezaevindeki her üç kişiden biri uyuşturucu suçu işledi Bakanlık olarak uyuşturucu suçlarına yönelik verdikleri mücadeleden bahseden Bakan Tunç, şu bilgileri paylaştı:"Özellikle cezaevlerimizde her 3 kişiden 1’i uyuşturucu suçlarından ceza alan kişiler ve denetimli serbestlik kapsamında olan kişiler de çoğunlukta. Toplumumuz için önemli bir tehlike. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için topyekün mücadele etmek gerekiyor. Burada sadece ailelerin tek başına müdahale etmesi mümkün değil. Devletin bir kurumunun da tek başına mücadele etmesi çok zor. Yeşilay’ında tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Dolayısıyla koordineli birlikte bir çalışma gerekiyor. Ailelerle, bağımlılık mağduru kişilerle birlikte ve devletin ilgili kurumlarıyla topyekün multidisipliner bir çalışma gerçekleştirmek gerekiyor. Bu kapsamda Yeşilay’ımızın ilgili Bakanlıklarımız ve kurumlarımızla bugüne kadar önemli protokolleri oldu. Şimdi burada bir eksikliği gideriyoruz. Adalet Bakanlığı ile yapılan protokolde çok önemli çünkü uyuşturucu suçlarının bir yaptırıma tabii tutulması, cezalandırılması bu suçu önlemede ve bağımlılığı ortadan kaldırmada yeterli olmadığını hep beraber görüyoruz”Uyuşturucu suçlarına yönelik cezalar artırıldıSon yıllarda uyuşturucu suçlarına yönelik cezaların arttırıldığını söyleyen Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/samsunda-bagimlilar-kenevir-tarlalarina-akin-etti-gercek-ortaya-cikinca-geri-adim-attilar-1091467905.html

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adalet bakanlığı, yeşilay, bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu, yılmaz tunç, uyuşturucu, uyuşturucu ticareti