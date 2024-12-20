https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/abden-olu-yatirima-devam-ukraynaya-130-milyar-euro-yardim-saglandi-1091787673.html
AB’den ölü yatırıma devam: Ukrayna’ya 130 milyar euro yardım sağlandı
AB’den ölü yatırıma devam: Ukrayna’ya 130 milyar euro yardım sağlandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'ya şu ana kadar yaklaşık 130 milyar euro yardım sağladıklarını bildiren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna için... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T11:51+0300
2024-12-20T11:51+0300
2024-12-20T11:49+0300
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Rusya’nın, Kiev rejimine sağlanan silahın Donbass’taki özel askeri harekatın gidişatını değiştiremeyeceğini defalarca dile getirmesine rağmen başta AB ve ABD olmak üzere Batı ülkeleri Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat dahil sevkiyat ve yardımlara devam ediyor.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, şu ifadeyi kullandı:‘ABD ile eşit duruma geldik’Ursula von der Leyen, AB ve ABD’nin Ukrayna'ya sağladığı toplam askeri yardımı karşılaştırarak şunu dedi:Rusya uyarmıştı: 'Meşru hedef olacak'Rusya, Ukrayna'ya silah tedarikinin çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir kargonun Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmişti.Ayrıca Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, ayrıca İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerdeki askeri personeli eğiterek de çatışmaya direkt müdahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için uygun olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/baris-anlasmasi-imzalanirsa-avrupa-ulkeleri-ukraynaya-asker-gonderme-olasiligini-gorusuyor-1091779451.html
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avrupa birliği, ukrayna, askeri yardım, ursula von der leyen, abd, nato, g7, rusya, sergey lavrov
avrupa birliği, ukrayna, askeri yardım, ursula von der leyen, abd, nato, g7, rusya, sergey lavrov
AB’den ölü yatırıma devam: Ukrayna’ya 130 milyar euro yardım sağlandı
Ukrayna'ya şu ana kadar yaklaşık 130 milyar euro yardım sağladıklarını bildiren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna için makro-finansal yardım fonu ve G7 kredisi sayesinde Kiev'e 2025 için finansman sağlayacağını belirtti.
Rusya’nın, Kiev rejimine sağlanan silahın Donbass’taki özel askeri harekatın gidişatını değiştiremeyeceğini defalarca dile getirmesine rağmen başta AB ve ABD olmak üzere Batı ülkeleri Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat dahil sevkiyat ve yardımlara devam ediyor.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, şu ifadeyi kullandı:
AB artık Ukrayna'ya 130 milyar euro sağlamış durumda. 2025 yılına kadar ekonomik ve mali istikrarı güvence altına aldık. Bu iyi bir haber. Ukrayna için fon ve G7 kredisi sayesinde de Ukrayna'nın 2025 yılı bütçe açığını kapatıyoruz. Bu da Ukrayna'nın silah satın almak için daha fazla mali imkana sahip olmasını sağlayacak.
‘ABD ile eşit duruma geldik’
Ursula von der Leyen, AB ve ABD’nin Ukrayna'ya sağladığı toplam askeri yardımı karşılaştırarak şunu dedi:
ABD ile işbirliğimize gelince, silah ve askeri teçhizata bakacak olursak, bunların yaklaşık yüzde 40'ı ABD, yüzde 47'si de AB tarafından sağlandı. Son üç yılda yaptığımız çalışmalarda bu iyi bir denge.
Rusya uyarmıştı: 'Meşru hedef olacak'
Rusya, Ukrayna'ya silah tedarikinin çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir kargonun Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmişti.
Ayrıca Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, ayrıca İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerdeki askeri personeli eğiterek de çatışmaya direkt müdahil olduğunu vurgulamıştı.
Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için uygun olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.