https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/abden-olu-yatirima-devam-ukraynaya-130-milyar-euro-yardim-saglandi-1091787673.html

AB’den ölü yatırıma devam: Ukrayna’ya 130 milyar euro yardım sağlandı

AB’den ölü yatırıma devam: Ukrayna’ya 130 milyar euro yardım sağlandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna'ya şu ana kadar yaklaşık 130 milyar euro yardım sağladıklarını bildiren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna için... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T11:51+0300

2024-12-20T11:51+0300

2024-12-20T11:49+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

ukrayna

askeri yardım

ursula von der leyen

abd

nato

g7

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Rusya’nın, Kiev rejimine sağlanan silahın Donbass’taki özel askeri harekatın gidişatını değiştiremeyeceğini defalarca dile getirmesine rağmen başta AB ve ABD olmak üzere Batı ülkeleri Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat dahil sevkiyat ve yardımlara devam ediyor.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, şu ifadeyi kullandı:‘ABD ile eşit duruma geldik’Ursula von der Leyen, AB ve ABD’nin Ukrayna'ya sağladığı toplam askeri yardımı karşılaştırarak şunu dedi:Rusya uyarmıştı: 'Meşru hedef olacak'Rusya, Ukrayna'ya silah tedarikinin çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir kargonun Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmişti.Ayrıca Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, ayrıca İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerdeki askeri personeli eğiterek de çatışmaya direkt müdahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için uygun olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/baris-anlasmasi-imzalanirsa-avrupa-ulkeleri-ukraynaya-asker-gonderme-olasiligini-gorusuyor-1091779451.html

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avrupa birliği, ukrayna, askeri yardım, ursula von der leyen, abd, nato, g7, rusya, sergey lavrov