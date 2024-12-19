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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/musk-abdnin-ukraynaya-askeri-yardimini-degerlendirdi-tarihteki-en-kotu-karar-1091737445.html
Musk, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımını değerlendirdi: ‘Tarihteki en kötü karar’
Musk, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımını değerlendirdi: ‘Tarihteki en kötü karar’
Sputnik Türkiye
ABD’li girişimci Elon Musk, ABD yönetiminin Ukrayna’ya askeri yardım sağlama kararını eleştirerek, “tarihteki en kötü karar” olarak niteledi. 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T09:46+0300
2024-12-19T09:54+0300
ukrayna krizi
elon musk
abd
ukrayna
askeri yardım
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Milyarder girişimci Elon Musk, sahip olduğu sosyal medya platformu Х’te, ünlü kamusal figür Josie Glabach'ın, ABD yönetiminin Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yardım ve 12 biyolojik laboratuvara fon sağlanmasını da içeren tartışmalı ve popüler olmayan kararlarına ilişkin bir raporunu değerlendirdi.Musk, “Tarihin en kötü tasarılarından biri” diye yazdı.Daha önce, Rus ordusunun Krasnoarmeysk kentine dayandığı haberini değerlendiren Musk, Ukrayna’nın uzun zaman önce barış anlaşmasını imzalaması gerektiğini dile getirmişti.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da vurguladığı gibi, ABD ve NATO, Ukrayna’ya askeri yardım göndermenin yanı sıra, Ukraynalı askeri personele sağladığı eğitimle de doğrudan çatışmaya müdahil oluyor.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/cekyada-egitim-goren-ukraynali-askerler-nato-kampina-kapatildi-1091736284.html
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elon musk, abd, ukrayna, askeri yardım, rusya, nato, kremlin, sergey lavrov
elon musk, abd, ukrayna, askeri yardım, rusya, nato, kremlin, sergey lavrov

Musk, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımını değerlendirdi: ‘Tarihteki en kötü karar’

09:46 19.12.2024 (güncellendi: 09:54 19.12.2024)
© AFP 2023 / ANDREAS SOLAROElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
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ABD’li girişimci Elon Musk, ABD yönetiminin Ukrayna’ya askeri yardım sağlama kararını eleştirerek, “tarihteki en kötü karar” olarak niteledi.
Milyarder girişimci Elon Musk, sahip olduğu sosyal medya platformu Х’te, ünlü kamusal figür Josie Glabach'ın, ABD yönetiminin Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yardım ve 12 biyolojik laboratuvara fon sağlanmasını da içeren tartışmalı ve popüler olmayan kararlarına ilişkin bir raporunu değerlendirdi.
Musk, “Tarihin en kötü tasarılarından biri” diye yazdı.
Daha önce, Rus ordusunun Krasnoarmeysk kentine dayandığı haberini değerlendiren Musk, Ukrayna’nın uzun zaman önce barış anlaşmasını imzalaması gerektiğini dile getirmişti.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da vurguladığı gibi, ABD ve NATO, Ukrayna’ya askeri yardım göndermenin yanı sıra, Ukraynalı askeri personele sağladığı eğitimle de doğrudan çatışmaya müdahil oluyor.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti.
Ukraynalı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
Ukrayna krizi
‘Çekya’da eğitim gören Ukraynalı askerler NATO kampına kapatıldı’
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