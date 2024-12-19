https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/musk-abdnin-ukraynaya-askeri-yardimini-degerlendirdi-tarihteki-en-kotu-karar-1091737445.html

Musk, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımını değerlendirdi: ‘Tarihteki en kötü karar’

Musk, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımını değerlendirdi: ‘Tarihteki en kötü karar’

Sputnik Türkiye

ABD’li girişimci Elon Musk, ABD yönetiminin Ukrayna’ya askeri yardım sağlama kararını eleştirerek, “tarihteki en kötü karar” olarak niteledi. 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T09:46+0300

2024-12-19T09:46+0300

2024-12-19T09:54+0300

ukrayna krizi

elon musk

abd

ukrayna

askeri yardım

rusya

nato

kremlin

sergey lavrov

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Milyarder girişimci Elon Musk, sahip olduğu sosyal medya platformu Х’te, ünlü kamusal figür Josie Glabach'ın, ABD yönetiminin Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yardım ve 12 biyolojik laboratuvara fon sağlanmasını da içeren tartışmalı ve popüler olmayan kararlarına ilişkin bir raporunu değerlendirdi.Musk, “Tarihin en kötü tasarılarından biri” diye yazdı.Daha önce, Rus ordusunun Krasnoarmeysk kentine dayandığı haberini değerlendiren Musk, Ukrayna’nın uzun zaman önce barış anlaşmasını imzalaması gerektiğini dile getirmişti.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da vurguladığı gibi, ABD ve NATO, Ukrayna’ya askeri yardım göndermenin yanı sıra, Ukraynalı askeri personele sağladığı eğitimle de doğrudan çatışmaya müdahil oluyor.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/cekyada-egitim-goren-ukraynali-askerler-nato-kampina-kapatildi-1091736284.html

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elon musk, abd, ukrayna, askeri yardım, rusya, nato, kremlin, sergey lavrov