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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: ABD, Gazprom yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdı
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Leaf ve diplomatik heyeti Şam'a geldi
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Leaf ve diplomatik heyeti Şam'a geldi
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, ABD Başkanı Joe Biden'ın rehine ilişkileri elçisi Roger Carstens ve Yakın Doğu İşleri Bürosu Kıdemli Danışmanı... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ve ABD'li diplomatlar, Suriye'de yönetimden sorumlu olan ancak Washington'ın hala terör örgütü listesinde bulunan Hayat Tahrir Şam'ın (HTŞ) temsilcileriyle bir araya gelmeyi planladıkları Şam'a bugün geldiler.ABD basınının ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı haberde, diplomatların HTŞ'ye ek olarak sivil toplum üyeleri, aktivistler, farklı toplulukların üyeleri ve diğer Suriyelilerle bir araya geleceği ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu bürosunun kıdemli danışmanı Daniel Rubinstein'ın bakanlığın Suriye konusundaki diplomatik temasını yöneteceği ve "Suriye halkı ve Suriye'deki kilit taraflarla doğrudan etkileşime girecek, müttefikler ve ortaklarla koordine olacak" ifadeleri basında yer aldı. İngiltere, HTŞ ile iletişim halinde olduklarını açıklamıştıTürkiye, Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açtığını açıklamış Fransa ve Katar, ülkede büyükelçiliklerini kısa zamanda açılacağını duyurmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, 15 Aralık'ta basına yaptığı açıklamalarda HTŞ'nin İngiltere'de yasaklanmış bir terör örgütü olmaya devam ettiğini ifade ederek HTŞ ile iletişimde "sahip olduğumuz tüm kanalları kullanıyoruz, ki bunlar diplomatik ve tabii ki istihbarat yönetimli kanallar" demişti. Suriye'de 8 Aralık günü Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi sonrasında yönetime gelen silahlı muhalif gruplardan Hayat Tahrir Şam (HTŞ) Suriye yönetiminde yeni bir dönemin başladığını duyurmuştu. Suriye'de geçici hükümetin başına getirilen Muhammed el Beşir, hükümetin önceliğinin kamu hizmetlerini sürdürmek ve ülkede güvenlik ile istikrarı yeniden tesis etmek olduğunu açıklamıştı.
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heyet tahrir şam (htş), şam, suriye, abd, abd dışişleri bakanlığı, barbara leaf
heyet tahrir şam (htş), şam, suriye, abd, abd dışişleri bakanlığı, barbara leaf

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Leaf ve diplomatik heyeti Şam'a geldi

10:15 20.12.2024 (güncellendi: 10:21 20.12.2024)
© AP Photo / Evelyn HocksteinBarbara Leaf, Antony Blinken
Barbara Leaf, Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
Barbara Leaf, Antony Blinken
© AP Photo / Evelyn Hockstein
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, ABD Başkanı Joe Biden'ın rehine ilişkileri elçisi Roger Carstens ve Yakın Doğu İşleri Bürosu Kıdemli Danışmanı Daniel Rubinstein, Suriye'de yeni yönetimin başa geçmesinden sonra ilk defa Suriye'ye geldi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ve ABD'li diplomatlar, Suriye'de yönetimden sorumlu olan ancak Washington'ın hala terör örgütü listesinde bulunan Hayat Tahrir Şam'ın (HTŞ) temsilcileriyle bir araya gelmeyi planladıkları Şam'a bugün geldiler.
ABD basınının ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı haberde, diplomatların HTŞ'ye ek olarak sivil toplum üyeleri, aktivistler, farklı toplulukların üyeleri ve diğer Suriyelilerle bir araya geleceği ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu bürosunun kıdemli danışmanı Daniel Rubinstein'ın bakanlığın Suriye konusundaki diplomatik temasını yöneteceği ve "Suriye halkı ve Suriye'deki kilit taraflarla doğrudan etkileşime girecek, müttefikler ve ortaklarla koordine olacak" ifadeleri basında yer aldı.

İngiltere, HTŞ ile iletişim halinde olduklarını açıklamıştı

Türkiye, Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açtığını açıklamış Fransa ve Katar, ülkede büyükelçiliklerini kısa zamanda açılacağını duyurmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, 15 Aralık'ta basına yaptığı açıklamalarda HTŞ'nin İngiltere'de yasaklanmış bir terör örgütü olmaya devam ettiğini ifade ederek HTŞ ile iletişimde "sahip olduğumuz tüm kanalları kullanıyoruz, ki bunlar diplomatik ve tabii ki istihbarat yönetimli kanallar" demişti.
Suriye'de 8 Aralık günü Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi sonrasında yönetime gelen silahlı muhalif gruplardan Hayat Tahrir Şam (HTŞ) Suriye yönetiminde yeni bir dönemin başladığını duyurmuştu. Suriye'de geçici hükümetin başına getirilen Muhammed el Beşir, hükümetin önceliğinin kamu hizmetlerini sürdürmek ve ülkede güvenlik ile istikrarı yeniden tesis etmek olduğunu açıklamıştı.
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