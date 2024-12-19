https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/ab-liderleri-ukraynaya-silah-saglama-cabalarinin-arttirilmasi-cagrisi-yapti-1091767965.html

AB liderleri Ukrayna'ya silah sağlama çabalarının arttırılması çağrısı yaptı

AB liderleri Ukrayna'ya silah sağlama çabalarının arttırılması çağrısı yaptı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya hava savunma, mühimmat ve füze tedariki çabalarının artırılması çağrısında bulundu. 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T19:27+0300

2024-12-19T19:27+0300

2024-12-19T19:26+0300

dünya

avrupa birliği

ab liderler zirvesi

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

hava savunma sistemi

mühimmat

füze

askeri yardım

avrupa konseyi

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AB liderleri 2024'teki son zirvenin sonuçlarının ardından yaptıkları yazılı açıklamada, Ukrayna'ya askeri yardım da dahil olmak üzere destek vermeye devam etme niyetlerini teyit etti.Açıklamada, “Avrupa Konseyi, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları dahilinde bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne devam eden desteğini teyit eder. Ayrıca AB'nin Ukrayna'ya ve halkına gerekli olduğu sürece siyasi, mali, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamaya devam etme yönündeki sarsılmaz kararlılığını bir kez daha teyit eder” ifadelerine yer verildi.Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine, özellikle hava savunma sistemleri, mühimmat ve füzelerin tedarik edilmesi ve gerekli eğitimin verilmesine yönelik çabaların acilen artırılması çağrısında bulunularak, Ukrayna ile ilgili herhangi bir barış girişiminin ‘sadece Ukrayna'nın katılımıyla’ görüşülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

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avrupa birliği, ab liderler zirvesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, hava savunma sistemi, mühimmat, füze, askeri yardım, avrupa konseyi