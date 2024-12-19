https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/ab-liderleri-ukraynaya-silah-saglama-cabalarinin-arttirilmasi-cagrisi-yapti-1091767965.html
AB liderleri Ukrayna'ya silah sağlama çabalarının arttırılması çağrısı yaptı
AB liderleri Ukrayna'ya silah sağlama çabalarının arttırılması çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya hava savunma, mühimmat ve füze tedariki çabalarının artırılması çağrısında bulundu. 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T19:27+0300
2024-12-19T19:27+0300
2024-12-19T19:26+0300
dünya
avrupa birliği
ab liderler zirvesi
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
hava savunma sistemi
mühimmat
füze
askeri yardım
avrupa konseyi
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AB liderleri 2024'teki son zirvenin sonuçlarının ardından yaptıkları yazılı açıklamada, Ukrayna'ya askeri yardım da dahil olmak üzere destek vermeye devam etme niyetlerini teyit etti.Açıklamada, “Avrupa Konseyi, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları dahilinde bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne devam eden desteğini teyit eder. Ayrıca AB'nin Ukrayna'ya ve halkına gerekli olduğu sürece siyasi, mali, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamaya devam etme yönündeki sarsılmaz kararlılığını bir kez daha teyit eder” ifadelerine yer verildi.Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine, özellikle hava savunma sistemleri, mühimmat ve füzelerin tedarik edilmesi ve gerekli eğitimin verilmesine yönelik çabaların acilen artırılması çağrısında bulunularak, Ukrayna ile ilgili herhangi bir barış girişiminin ‘sadece Ukrayna'nın katılımıyla’ görüşülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/nato-genel-sekreteri-rutte-kiev-icin-baris-kosullari-yaratilmali-1091725964.html
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avrupa birliği, ab liderler zirvesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, hava savunma sistemi, mühimmat, füze, askeri yardım, avrupa konseyi
avrupa birliği, ab liderler zirvesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, hava savunma sistemi, mühimmat, füze, askeri yardım, avrupa konseyi
AB liderleri Ukrayna'ya silah sağlama çabalarının arttırılması çağrısı yaptı
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya hava savunma, mühimmat ve füze tedariki çabalarının artırılması çağrısında bulundu.
AB liderleri 2024'teki son zirvenin sonuçlarının ardından yaptıkları yazılı açıklamada, Ukrayna'ya askeri yardım da dahil olmak üzere destek vermeye devam etme niyetlerini teyit etti.
Açıklamada, “Avrupa Konseyi, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları dahilinde bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne devam eden desteğini teyit eder. Ayrıca AB'nin Ukrayna'ya ve halkına gerekli olduğu sürece siyasi, mali, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamaya devam etme yönündeki sarsılmaz kararlılığını bir kez daha teyit eder” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine, özellikle hava savunma sistemleri, mühimmat ve füzelerin tedarik edilmesi ve gerekli eğitimin verilmesine yönelik çabaların acilen artırılması çağrısında bulunularak, Ukrayna ile ilgili herhangi bir barış girişiminin ‘sadece Ukrayna'nın katılımıyla’ görüşülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.