https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/samsunda-2024te-112ye-gelen-cagrilarin-yuzde-67si-asilsiz-cikti-bir-kisi-674-kez-asilsiz-cagri-1091271900.html
Samsun'da 2024'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 67'si asılsız çıktı: Bir kişi, 674 kez asılsız çağrı yaptı
Samsun'da 2024'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 67'si asılsız çıktı: Bir kişi, 674 kez asılsız çağrı yaptı
Sputnik Türkiye
Samsun’da bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni 674 kez gereksiz yere arayarak hattı meşgul etti. Tekrar eden ihlaller nedeniyle kişiye 2 bin 500 TL ceza... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T12:17+0300
2024-12-07T12:17+0300
2024-12-07T12:17+0300
türkiye
samsun
çağrı
112 acil servis
112 acil çağrı merkezi
112 acil yardım
polis
itfaiyeci
itfaiye
sahte
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Samsun’da bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni tam 674 kez gereksiz yere arayarak hattı meşgul etti. Tekrarlayan ihlaller nedeniyle kişiye 2 bin 500 TL idari para cezası kesildi.2024 yılının ilk 11 ayında Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplamda 1 milyon 476 bin 613 çağrı yapıldı. Bu çağrıların yalnızca 478 bin 369’u gerçek acil durumları oluştururken, yüzde 67,60’ı asılsız aramalar olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında yapılan ihlaller için belirlenen ceza tutarına göre, hattı meşgul eden 27 kişiye 1.250 TL, tekrar eden 4 kişiye ise 2.500 TL olmak üzere toplamda 31 kişiye 45 bin TL ceza uygulandı.Tüm acil çağrı hatları bir numarada toplandı112 Acil Çağrı Merkezi yetkililerinden yapılan açıklamada, vatandaşların itfaiye, ambulans, polis, jandarma, AFAD, orman yangın ihbarı ve sahil güvenlik gibi hizmetlere ulaşmak için “Tek Numara 112”yi kullanabileceği hatırlatıldı. Açıklamada, 2021 yılından itibaren Türkiye genelinde tüm acil çağrıların 112 hattında toplandığı belirtilerek, hattın yalnızca gerçek acil durumlarda aranması gerektiği vurgulandı.Asılsız ve gereksiz çağrıların, yardıma ihtiyaç duyan başka bir vatandaşın mağduriyetine neden olabileceği belirtilerek, bu tür aramaların hem maddi hem de manevi sonuçları olduğu ifade edildi.
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samsun, çağrı, 112 acil servis, 112 acil çağrı merkezi, 112 acil yardım, polis, itfaiyeci, itfaiye, sahte
samsun, çağrı, 112 acil servis, 112 acil çağrı merkezi, 112 acil yardım, polis, itfaiyeci, itfaiye, sahte
Samsun'da 2024'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 67'si asılsız çıktı: Bir kişi, 674 kez asılsız çağrı yaptı
Samsun’da bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni 674 kez gereksiz yere arayarak hattı meşgul etti. Tekrar eden ihlaller nedeniyle kişiye 2 bin 500 TL ceza kesildi. 2024’te Samsun’da 112’ye gelen çağrıların yüzde 67’si asılsız çıktı.
Samsun’da bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni tam 674 kez gereksiz yere arayarak hattı meşgul etti. Tekrarlayan ihlaller nedeniyle kişiye 2 bin 500 TL idari para cezası kesildi.
2024 yılının ilk 11 ayında Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplamda 1 milyon 476 bin 613 çağrı yapıldı. Bu çağrıların yalnızca 478 bin 369’u gerçek acil durumları oluştururken, yüzde 67,60’ı asılsız aramalar olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında yapılan ihlaller için belirlenen ceza tutarına göre, hattı meşgul eden 27 kişiye 1.250 TL, tekrar eden 4 kişiye ise 2.500 TL olmak üzere toplamda 31 kişiye 45 bin TL ceza uygulandı.
Tüm acil çağrı hatları bir numarada toplandı
112 Acil Çağrı Merkezi yetkililerinden yapılan açıklamada, vatandaşların itfaiye, ambulans, polis, jandarma, AFAD, orman yangın ihbarı ve sahil güvenlik gibi hizmetlere ulaşmak için “Tek Numara 112”yi kullanabileceği hatırlatıldı. Açıklamada, 2021 yılından itibaren Türkiye genelinde tüm acil çağrıların 112 hattında toplandığı belirtilerek, hattın yalnızca gerçek acil durumlarda aranması gerektiği vurgulandı.
Asılsız ve gereksiz çağrıların, yardıma ihtiyaç duyan başka bir vatandaşın mağduriyetine neden olabileceği belirtilerek, bu tür aramaların hem maddi hem de manevi sonuçları olduğu ifade edildi.