https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/zelenskiy-abd-ab-ve-ingilterenin-ukraynaya-asker-gonderme-karari-henuz-yok-1091769921.html

Zelenskiy: ABD, AB ve İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı henüz yok

Zelenskiy: ABD, AB ve İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı henüz yok

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, ABD, AB ve İngiltere'nin Ukrayna'ya asker gönderme konusunda henüz bir kararları olmadığını belirtti. 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T20:53+0300

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Zelenskiy, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Ukrayna'ya Batılı askeri birlikler gönderme konusunda henüz ortak bir kararlarının olmadığını söyledi.‘Kiev'e yönelik güvenlik garantileri ve bunların Ukrayna'da Batılı askeri personelin konuşlandırılmasını içerip içermeyeceği’ yönündeki soruya Zelenskiy, “Aslında şu anda bunu açıkca söyleyemem. Bu konuda alınmış bir karar yok. Hissettiğim kadarıyla siyasi bir irade var. Karar alınmadan ayrıntıları paylaşamam, ABD ve AB'nin ortak bir karar alması çok önemli. AB ve Avrupa, tabii ki İngiltere ile birlikte. Buna çok güveniyoruz” yanıtını verdi.Daha önce Batı basını, Avrupa Birliği'nde, Ukrayna'ya çatışmanın sona ermesinin ardından yabancı asker gönderilmesi konusunda fikir birliği bulunmadığını, bu nedenle 5-8 ülkeden oluşacak ve omurgasını Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İngiltere gibi büyük Avrupa ülkelerinin oluşturabileceği yaklaşık 100 bin kişilik bir koalisyon gücü kurulması ihtimalinin değerlendirildiğini aktarmıştı.Monde gazetesi kaynaklarına dayandırarak Fransa ve İngiltere'nin, Ukrayna'ya olası Batılı askeri personel gönderilmesi konusunda yeni görüşmelere başladığını duyurmuştu. Gazeteye göre, Paris ve Londra, Ukrayna konusunda bir koalisyona öncülük etme ihtimalini dışlamıyor.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Ukrayna'nın savaş kabiliyetini yeniden tesis etmek için ülkeye yaklaşık100 bin kişilik bir sözde ‘barışı gücü’ konuşlandırmayı planladığını belirtmişti. SVR bunun Ukrayna'nın fiili işgaline dönüşeceğini savunuyor.Kremlin, barış gücü birliklerinin konuşlandırılmasının ancak çatışmanın ilgili taraflarının rızasıyla mümkün olabileceğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Batı'nın Ukrayna'ya 'barış gücü' gönderme planlarının provokatif olduğunu ve Batılı ülkelerin Moskova ile çatışmayı daha da derinleştirme niyetini ortaya koyduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/ab-liderleri-ukraynaya-silah-saglama-cabalarinin-arttirilmasi-cagrisi-yapti-1091767965.html

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vladimir zelenskiy, brüksel, abd, avrupa birliği, ab, fransa, ukrayna, ingiltere, barış gücü, polonya, rusya dış istihbarat servisi (svr), kremlin