Yunanistan Türkiye'ye ait bin 55 adet sikkeyi iade etti
20:46 19.12.2024 (güncellendi: 20:48 19.12.2024)
© AA / Costas BaltasYunanistan makamlarının tespiti sonucu kaçakçıların elinden kurtarılan ve Türkiye'ye ait olduğu belirlenen Lidya medeniyetine ait bin 55 sikke teslim edildi.
© AA / Costas Baltas
Abone ol
Yunanistan'ın kaçakçıların elinden aldığı ve Türkiye'ye ait olduğu belirlenen Lidya medeniyetine ait bin 55 sikke, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Atina'da teslim edildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye ilk defa bir eser iadesi gerçekleşti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ülkede Türkiye'ye ait olan bin 55 adet sikkeyi teslim aldı.
Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda Yunan makamlarınca şüphe üzerine yapılan bir aramada bulunan ve Türkiye'ye ait olduğu tespit edilen M.Ö. 7'nci yüzyıldan M.Ö. 5'inci yüzyıla kadar süren tarih aralığında basılmış bin 55 sikkenin Türkiye'ye teslimi için tören düzenlendi.
Bakan Ersoy, Atina Nümizmatik Müzesi'ne gerçekleşen törendeki konuşmasında, "Bu gümüş sikke grubu, tarihte ilk madeni parayı basan Anadolu uygarlığı Lidyalılara ait olan; ayrıca Tarsus, Side, Aspendos ve Soli-Pompeiopolis gibi şehirlerde basılan örnekleri içeriyor ve şimdi bu güzel işbirliği sayesinde ait oldukları topraklara dönüyorlar" dedi.
Bakan Ersoy, Türkiye ve Yunanistan'ın 2013'te "Kültür Varlığının Yasadışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin" ikili anlaşma imzaladığını hatırlatarak şunları söyledi:
"Bugün iadesi gerçekleştirilen sikkeler vesilesiyle bu işbirliğinin sonuç verdiğini görmek çok değerlidir ve ülkelerimiz adına ciddi bir kazanımdır. Bunu korumak ve güçlendirmek adına Yunanistan ile daha yakın işbirliği mekanizmaları ve kurumlar arası iletişim kanalları oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."
Ersoy, UNESCO Sözleşmesi hükümleri ve iki ülke arasındaki ikili anlaşma çerçevesinde yürütülen adli sürecin tamamlanmasıyla sikkelerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verildiğini anlattı.
Yunanistan'dan Türkiye'ye ilk defa bir eser iadesi gerçekleştiğine dikkati çeken Ersoy şunları da ifade etti:
"Ülkelerimizin tarih ve medeniyet zenginliğini korunmak adına ortaya koyduğumuz bu güçlü işbirliğiyle çok önemli bir eşiği geçtiğimizi düşünüyorum. Zira, nice medeniyetin köken ve geçiş coğrafyası olan ülkelerimiz, insanlığın binlerce yıllık hafızasını topraklarında muhafaza ediyor ve bizler varisi olduğumuz bu mirası korumak için kültür varlığı kaçakçılığı gibi çok ciddi bir tehditle sürekli mücadele ediyoruz. Tehdit ortak olunca onun üstesinden gelmek için tarafların da ortak bir duruş sergilemesi, bundan ödün vermeden güçlü bir işbirliği halinde olması gerekiyor. Türkiye ve Yunanistan olarak bu farkındalığa sahip olduğumuzu; gerekli adımları atacak irade ve kararlılığı taşıdığımızı bugün burada bir kez daha herkese göstermiş oluyoruz. Bu titiz ve suçla mücadeleye odaklı örnek yaklaşımı bütün pazar ve geçiş ülkelerinden görmek en büyük temennimizdir."
Elgin Mermerlerinin Yunanistan'a iadesi
Boğazköy Sfenksi'nin Almanya'dan iadesinde Yunanistan'ın Türkiye'ye destek verdiğini söyleyen Ersoy, "Türkiye olarak biz de aynı hassasiyet ve adalet anlayışıyla Parthenon (Elgin) Mermerleri konusunda Yunanistan'a destek vermeye devam ediyoruz. Bu muazzam eserler, kendisini var eden kültürün asli sahibi olan insanlara, Yunan halkına teslim edilmeli, ait olduğu topraklara dönmelidir. Bir araya gelmiş haliyle Parthenon Mermerleri'ni Yunanistan'da birlikte ziyaret edeceğimiz günlerin en kısa sürede gelmesini içtenlikle temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
© AA / Costas Baltas Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni
© AA / Costas Baltas
Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni de Yunanistan'ın da tarihi eser kaçakçılığının mağduru ülkelerden biri olduğunu ve tüm tarihi eserlerin ait oldukları topraklara geri dönmesi gerektiğini vurguladı.
Mendoni, "Dolayısıyla, tarihi eserleri ait oldukları ülkeye teslim etmemiz nedeniyle bugün çok büyük bir sevinç yaşıyoruz" ifadesini kullandı.
İngiltere'de bulunan Yunanistan'a ait Elgin Mermerlerinin Yunanistan'a iadesi için Türkiye'nin verdiği destek için teşekkür eden Yunan Bakan, Türkiye ve Yunanistan'ın tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini de sürdüreceğini ifade etti.