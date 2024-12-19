https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/yunanistan-turkiyeye-ait-bin-55-adet-sikkeyi--iade-etti-1091769175.html

Yunanistan Türkiye'ye ait bin 55 adet sikkeyi iade etti

Yunanistan Türkiye'ye ait bin 55 adet sikkeyi iade etti

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın kaçakçıların elinden aldığı ve Türkiye'ye ait olduğu belirlenen Lidya medeniyetine ait bin 55 sikke, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T20:46+0300

2024-12-19T20:46+0300

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ülkede Türkiye'ye ait olan bin 55 adet sikkeyi teslim aldı.Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda Yunan makamlarınca şüphe üzerine yapılan bir aramada bulunan ve Türkiye'ye ait olduğu tespit edilen M.Ö. 7'nci yüzyıldan M.Ö. 5'inci yüzyıla kadar süren tarih aralığında basılmış bin 55 sikkenin Türkiye'ye teslimi için tören düzenlendi.Bakan Ersoy, Atina Nümizmatik Müzesi'ne gerçekleşen törendeki konuşmasında, "Bu gümüş sikke grubu, tarihte ilk madeni parayı basan Anadolu uygarlığı Lidyalılara ait olan; ayrıca Tarsus, Side, Aspendos ve Soli-Pompeiopolis gibi şehirlerde basılan örnekleri içeriyor ve şimdi bu güzel işbirliği sayesinde ait oldukları topraklara dönüyorlar" dedi.Bakan Ersoy, Türkiye ve Yunanistan'ın 2013'te "Kültür Varlığının Yasadışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin" ikili anlaşma imzaladığını hatırlatarak şunları söyledi:Ersoy, UNESCO Sözleşmesi hükümleri ve iki ülke arasındaki ikili anlaşma çerçevesinde yürütülen adli sürecin tamamlanmasıyla sikkelerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verildiğini anlattı.Yunanistan'dan Türkiye'ye ilk defa bir eser iadesi gerçekleştiğine dikkati çeken Ersoy şunları da ifade etti:Elgin Mermerlerinin Yunanistan'a iadesiBoğazköy Sfenksi'nin Almanya'dan iadesinde Yunanistan'ın Türkiye'ye destek verdiğini söyleyen Ersoy, "Türkiye olarak biz de aynı hassasiyet ve adalet anlayışıyla Parthenon (Elgin) Mermerleri konusunda Yunanistan'a destek vermeye devam ediyoruz. Bu muazzam eserler, kendisini var eden kültürün asli sahibi olan insanlara, Yunan halkına teslim edilmeli, ait olduğu topraklara dönmelidir. Bir araya gelmiş haliyle Parthenon Mermerleri'ni Yunanistan'da birlikte ziyaret edeceğimiz günlerin en kısa sürede gelmesini içtenlikle temenni ediyorum" şeklinde konuştu.Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni de Yunanistan'ın da tarihi eser kaçakçılığının mağduru ülkelerden biri olduğunu ve tüm tarihi eserlerin ait oldukları topraklara geri dönmesi gerektiğini vurguladı.Mendoni, "Dolayısıyla, tarihi eserleri ait oldukları ülkeye teslim etmemiz nedeniyle bugün çok büyük bir sevinç yaşıyoruz" ifadesini kullandı. İngiltere'de bulunan Yunanistan'a ait Elgin Mermerlerinin Yunanistan'a iadesi için Türkiye'nin verdiği destek için teşekkür eden Yunan Bakan, Türkiye ve Yunanistan'ın tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini de sürdüreceğini ifade etti.

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yunanistan, sikke, mehmet nuri ersoy, haberler, türkiye