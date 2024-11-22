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Aralık ayında vizyona girecek filmler: Yerli ve yabancı beklenti yaratan filmler sinemaseverlerle buluşuyor
Aralık ayında vizyona girecek filmler: Yerli ve yabancı beklenti yaratan filmler sinemaseverlerle buluşuyor
Sputnik Türkiye
2024'ün son ayı sinemaseverler için hız kesmeden devam ediyor. Beklenti yaratan filmler, Aralık ayında vizyona giriyor: Aaron Taylor-Johnson ve Russell... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T14:52+0300
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Gerilim, aksiyon ve dram türlerinde Aralık ayında vizyona girecek film önerileri arasındaki yerli ve yabancı filmler, gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çekiyor. Aaron Taylor-Johnson ve Russell Crowe'lu Avcı Kraven, Jude Law ve Nicholas Hoult'un başrollerindeki Düzen, bir örgütün sızma çabalarını konu alan usta oyuncular Haldun Dormen ve Mustafa Alabora'lı Hain ve vizyona girecek korku filmlerinden kıyamet konulu filmleri sevenlere Halle Berry'nin başrolünde Asla Bırakma sinema salonlarında keyifli zaman vadediyor. HainBerke Üzrek'in yazıp yönettiği Türk yapımı gerilim sinema filmi Hain'de, istihbarat teşkilatına sızmış gizli bir yapı konu ediliyor. Gerilim aksiyon türündeki filmde usta oyuncu Haldun Dormen, Mustafa Alabora ve Erkan Petekkaya başrollerde oynuyor. Avcı KravenAaron Taylor-Johnson ile Russell Crowe'un başrolünde oynadığı Avcı Kraven aksiyon gerilim filminde, bir ölüm makinesi konu ediliyor. Kraven'ın babası Nikolai Kravinoff'la olan karmaşık ilişkisi, onu acımasız sonuçları olan bir intikam yoluna sokar. Kraven bu yolda ilerlerken yalnızca dünyanın en büyük avcısı değil, aynı zamanda en çok korkulan avcılarından biri olmaya motive eder.DüzenBir örgütü engellemeye çalışan bir güvenlik gücünü canlandıran Jude Law, bir dizi banka soygununun tehlikeli bir grubun işi olduğuna inanıyor. Jude Law'ın karşısında ise yine ünlü oyuncu Nicholas Hoult yer alıyor. Düzen filmi gerilim aksiyon severler için. Düzen filmi, pek yakında vizyona girecek filmler arasında yer alıyor. ArmorZırhlı bir kamyon şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir baba ve oğul, bir köprüdeyken bir grup soyguncuyla karşılaşır. Tuzağa düşerler ve hayatta kalmak için bir kaçış planı yapmaları gerekir. Zırh filminde Sylvester Stallone ve Jason Patric başrollerde. Sly'ın oynadığı çoğu film gibi aksiyon türündeki filmde bir baba, oğlunun hayatını kendi hayatından önce korumak için tüm yeteneklerini sonuna kadar zorluyor. Asla BırakmaKorku ve kıyamet filmlerinden hoşlananlar için Aralık 2024'te vizyona girecek filmler arasında Halle Berry'nin oynadığı Asla Bırakma beklenti yaratıyor. Yıllardır kötü bir ruh tarafından rahatsız edilen bir aile. Çocuklardan biri kötülüğün gerçek olup olmadığını sorduğunda güvenlikleri ve çevreleri sorgulanmaya başlar. Aile, evden kısa mesafelerle ancak bir halata tutunarak ayrılabiliyor. Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim MedeniyetlerVizyona girecek animasyon filmler arasında çocuklara keyifli dakikalar yaşatacak filmler arasında yer alan Nasreddin Hoca ve arkadaşları, eski bir medeniyetin kalıntılarını ziyaret ederken sürükleyici bir zaman yolculuğuna çıkarlar. Geçmişe giden Hoca ve arkadaşları, genç Prens Balcan ve amcasının oğlu Tarhun arasındaki krallık mücadelesinin ortasına düşerler. Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in SavaşıYüzüklerin Efendisi serisi severleri, Orta Dünya'daki Rohan'a döndüren bu büyükler için animasyonda yıllar Rohanlı genç bir savaşçı kızın hikayesi yer alıyor. Babasının ölümünün intikamını almak isteyen zeki ve acımasız Dunlending Lordu Wulf'un ani saldırısı, Rohan Kralı Helm Hammerhand ve halkını antik Hornburg kalesinde cesur bir son direniş göstermeye zorlar.Çakallarla Dans 7Komedi filmlerinde vizyona girecekler arasında yer alan Çakallarla Dans film serisinin 7. filminde Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu rol alıyor. dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev alan ekibin İzmir’de yaşadıkları maceralar beyaz perdeye yansıyor. Mufasa: Aslan KralÇocukların sevgilisi Aslan Kral serisinin son filmi, Simba'nın babası Mufasa'nın gençliğinde geçiyor. Kayıp ve yalnız bir yavru olan Mufasa, kraliyet soyunun varisi olan Taka adında sempatik bir aslanla tanışır. Bu şans eseri karşılaşma, kaderlerini arayan bir grup uyumsuzun kapsamlı yolculuğunu başlatır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/29-kasimda-vizyona-girecek-filmler-dramdan-komediye-kadar-bircok-film-sinemaseverlerle-bulusuyor-1090618648.html
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vizyona girecek filmler, sinema filmi, film önerileri, pek yakında vizyona girecek filmler, vizyona girecek korku filmleri, vizyona girecek animasyon filmler, vizyona girecekler, aralık'ta vizyona girecek filmler 2024, aralık 2024 vizyona girecek filmler, aralık ayında vizyona girecek filmler, aralık ayı sinema filmleri 2024

Aralık ayında vizyona girecek filmler: Yerli ve yabancı beklenti yaratan filmler sinemaseverlerle buluşuyor

14:52 22.11.2024 (güncellendi: 15:01 22.11.2024)
© FotoğrafAralık ayında vizyona girecek filmler: Yerli ve yabancı beklenti yaratan filmler sinemaseverlerle buluşuyor
Aralık ayında vizyona girecek filmler: Yerli ve yabancı beklenti yaratan filmler sinemaseverlerle buluşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Fotoğraf
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2024'ün son ayı sinemaseverler için hız kesmeden devam ediyor. Beklenti yaratan filmler, Aralık ayında vizyona giriyor: Aaron Taylor-Johnson ve Russell Crowe'lu Avcı Kraven, Haldun Dormen ve Mustafa Alabora'lı Hain filminin yanı sıra Aslan Kral serisinden Mufasa ve Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı bunlardan sadece bazıları.
Gerilim, aksiyon ve dram türlerinde Aralık ayında vizyona girecek film önerileri arasındaki yerli ve yabancı filmler, gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çekiyor. Aaron Taylor-Johnson ve Russell Crowe'lu Avcı Kraven, Jude Law ve Nicholas Hoult'un başrollerindeki Düzen, bir örgütün sızma çabalarını konu alan usta oyuncular Haldun Dormen ve Mustafa Alabora'lı Hain ve vizyona girecek korku filmlerinden kıyamet konulu filmleri sevenlere Halle Berry'nin başrolünde Asla Bırakma sinema salonlarında keyifli zaman vadediyor.

Hain

Berke Üzrek'in yazıp yönettiği Türk yapımı gerilim sinema filmi Hain'de, istihbarat teşkilatına sızmış gizli bir yapı konu ediliyor. Gerilim aksiyon türündeki filmde usta oyuncu Haldun Dormen, Mustafa Alabora ve Erkan Petekkaya başrollerde oynuyor.

Avcı Kraven

Aaron Taylor-Johnson ile Russell Crowe'un başrolünde oynadığı Avcı Kraven aksiyon gerilim filminde, bir ölüm makinesi konu ediliyor. Kraven'ın babası Nikolai Kravinoff'la olan karmaşık ilişkisi, onu acımasız sonuçları olan bir intikam yoluna sokar. Kraven bu yolda ilerlerken yalnızca dünyanın en büyük avcısı değil, aynı zamanda en çok korkulan avcılarından biri olmaya motive eder.

Düzen

Bir örgütü engellemeye çalışan bir güvenlik gücünü canlandıran Jude Law, bir dizi banka soygununun tehlikeli bir grubun işi olduğuna inanıyor. Jude Law'ın karşısında ise yine ünlü oyuncu Nicholas Hoult yer alıyor. Düzen filmi gerilim aksiyon severler için. Düzen filmi, pek yakında vizyona girecek filmler arasında yer alıyor.

Armor

Zırhlı bir kamyon şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir baba ve oğul, bir köprüdeyken bir grup soyguncuyla karşılaşır. Tuzağa düşerler ve hayatta kalmak için bir kaçış planı yapmaları gerekir. Zırh filminde Sylvester Stallone ve Jason Patric başrollerde. Sly'ın oynadığı çoğu film gibi aksiyon türündeki filmde bir baba, oğlunun hayatını kendi hayatından önce korumak için tüm yeteneklerini sonuna kadar zorluyor.

Asla Bırakma

Korku ve kıyamet filmlerinden hoşlananlar için Aralık 2024'te vizyona girecek filmler arasında Halle Berry'nin oynadığı Asla Bırakma beklenti yaratıyor. Yıllardır kötü bir ruh tarafından rahatsız edilen bir aile. Çocuklardan biri kötülüğün gerçek olup olmadığını sorduğunda güvenlikleri ve çevreleri sorgulanmaya başlar. Aile, evden kısa mesafelerle ancak bir halata tutunarak ayrılabiliyor.

Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler

Vizyona girecek animasyon filmler arasında çocuklara keyifli dakikalar yaşatacak filmler arasında yer alan Nasreddin Hoca ve arkadaşları, eski bir medeniyetin kalıntılarını ziyaret ederken sürükleyici bir zaman yolculuğuna çıkarlar. Geçmişe giden Hoca ve arkadaşları, genç Prens Balcan ve amcasının oğlu Tarhun arasındaki krallık mücadelesinin ortasına düşerler.

Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı

Yüzüklerin Efendisi serisi severleri, Orta Dünya'daki Rohan'a döndüren bu büyükler için animasyonda yıllar Rohanlı genç bir savaşçı kızın hikayesi yer alıyor. Babasının ölümünün intikamını almak isteyen zeki ve acımasız Dunlending Lordu Wulf'un ani saldırısı, Rohan Kralı Helm Hammerhand ve halkını antik Hornburg kalesinde cesur bir son direniş göstermeye zorlar.

Çakallarla Dans 7

Komedi filmlerinde vizyona girecekler arasında yer alan Çakallarla Dans film serisinin 7. filminde Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu rol alıyor. dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev alan ekibin İzmir’de yaşadıkları maceralar beyaz perdeye yansıyor.

Mufasa: Aslan Kral

Çocukların sevgilisi Aslan Kral serisinin son filmi, Simba'nın babası Mufasa'nın gençliğinde geçiyor. Kayıp ve yalnız bir yavru olan Mufasa, kraliyet soyunun varisi olan Taka adında sempatik bir aslanla tanışır. Bu şans eseri karşılaşma, kaderlerini arayan bir grup uyumsuzun kapsamlı yolculuğunu başlatır.
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29 Kasım'da vizyona girecek filmler: Dramdan komediye kadar birçok film sinemaseverlerle buluşuyor
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