https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/abdde-orman-yangininda-unlu-isimlerin-de--aralarinda-bulundugu-20-bin-kisiye-tahliye-emri-1091404105.html

ABD'de orman yangınında ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 bin kişiye tahliye emri

ABD'de orman yangınında ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 bin kişiye tahliye emri

Sputnik Türkiye

ABD Kaliforniya eyaletinde kaynağı bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını üç gündür devam ediyor. Yetkililer, aralarında ünlü isimlerinde olduğu yaklaşık... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T14:09+0300

2024-12-11T14:09+0300

2024-12-11T14:09+0300

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kaliforniya

malibu

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ABD'lilerin 'Franklin Yangını' olarak adlandırdıkları pazartesi günü geç saatlerde başlayan orman yangını, binlerce kişinin bölgeden tahliyesine neden oldu. Malibu, Kaliforniya'da meydana gelen orman yangını giderek büyüyerek yayılmaya devam ederken şu ana kadar en az yedi evin yandığı açıklandı. Yetkililer Malibu'nun bir bölümünde zorunlu tahliye emri verildi.Kaynağının henüz bulunamadığı yangında ünlü isimlerin evlerinin bulunduğu alanında tahliye altında olduğu bildirildi. ABD'li ünlü şarkıcı Cher'in ve Cuma günü 99 yaşına girecek olan ünlü oyuncu Dick Van Dyke'ın evlerinin boşaltıldığı bildirildi. Tahliye bölgesinde ayrıca Lady Gaga, Beyonce ve Jay-Z'nin de evlerinin olduğu söyleniyor.Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı'nın (Cal Fire) son güncellemesine göre, şu ana kadar 3 bin dönümden fazla arazi yandı. Bölgede güvenlik tedbirleri nedeniyle 40 binden fazla kişinin elektriği kesildi. Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgede etkili olan Santa Ana rüzgarın hızının saatte 64 kilometreye ulaştığını bildirdi.Santa Ana rüzgarı dolayısıyla kontrol altına alınması güçleşen orman yangınları, geçen ayda görülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kaliforniyada-orman-yangini-bolgeden-10-bin-kisi-tahliye-edildi-1090157009.html

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abd, kaliforniya, malibu, cher, lady gaga, santa ana, orman yangını, yangın söndürme, yangın