https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/yabanci-bankalardan-2025-yili-icin-dolartl-tahminleri-1091747666.html
Yabancı bankalardan 2025 yılı için dolar/TL tahminleri
Yabancı bankalardan 2025 yılı için dolar/TL tahminleri
Sputnik Türkiye
Yabancı bankalar, 2025 yılı için dolar/TL tahminlerini paylaştı. Bankalara göre dolar en az yüzde 23'e yakın artış gösterecek. 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T14:12+0300
2024-12-19T14:12+0300
2024-12-19T14:12+0300
ekonomi
banka
dolar/tl
rakam
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Bu yıl yüzde 16 değer kaybeden Dolar/TL, 35 liranın üzerinde kapanış yapmaya hazırlanıyor. Kur, 35.07 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 2024 sonunda dolar/TL'nin seyrini etkileyen gelişmeler, yatırımcıların gözünü 2025 tahminlerine çevirmesine neden oldu.Yabancı bankalar dolar/TL için 2025 tahminlerini duyurdu. Bankaların tahminleri 43-45 lira civarında belirlendi.Yabancı bankaların 2025 yılı için dolar/TL tahminleri, kurda ciddi bir yükselişe işaret ediyor. İşte öne çıkan tahminler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/konut-kredisinde-guncel-durum-500-bin-ve-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-belli-oldu-1091737806.html
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banka, dolar/tl, rakam
Yabancı bankalardan 2025 yılı için dolar/TL tahminleri
Yabancı bankalar, 2025 yılı için dolar/TL tahminlerini paylaştı. Bankalara göre dolar en az yüzde 23'e yakın artış gösterecek.
Bu yıl yüzde 16 değer kaybeden Dolar/TL, 35 liranın üzerinde kapanış yapmaya hazırlanıyor. Kur, 35.07 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 2024 sonunda dolar/TL'nin seyrini etkileyen gelişmeler, yatırımcıların gözünü 2025 tahminlerine çevirmesine neden oldu.
Yabancı bankalar dolar/TL için 2025 tahminlerini duyurdu. Bankaların tahminleri 43-45 lira civarında belirlendi.
Yabancı bankaların 2025 yılı için dolar/TL tahminleri, kurda ciddi bir yükselişe işaret ediyor. İşte öne çıkan tahminler:
JPMorgan
: 45 lira (Yüzde 28.5 artış)
Goldman Sachs
: 44 lira (Yüzde 25 artış)
Deutsche Bank ve Morgan Stanley
: 43 lira (Yüzde 22.85 artış)