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Yabancı bankalardan 2025 yılı için dolar/TL tahminleri
Yabancı bankalardan 2025 yılı için dolar/TL tahminleri
Sputnik Türkiye
Yabancı bankalar, 2025 yılı için dolar/TL tahminlerini paylaştı. Bankalara göre dolar en az yüzde 23'e yakın artış gösterecek. 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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Bu yıl yüzde 16 değer kaybeden Dolar/TL, 35 liranın üzerinde kapanış yapmaya hazırlanıyor. Kur, 35.07 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 2024 sonunda dolar/TL'nin seyrini etkileyen gelişmeler, yatırımcıların gözünü 2025 tahminlerine çevirmesine neden oldu.Yabancı bankalar dolar/TL için 2025 tahminlerini duyurdu. Bankaların tahminleri 43-45 lira civarında belirlendi.Yabancı bankaların 2025 yılı için dolar/TL tahminleri, kurda ciddi bir yükselişe işaret ediyor. İşte öne çıkan tahminler:
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banka, dolar/tl, rakam
banka, dolar/tl, rakam

Yabancı bankalardan 2025 yılı için dolar/TL tahminleri

14:12 19.12.2024
© AADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA
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Yabancı bankalar, 2025 yılı için dolar/TL tahminlerini paylaştı. Bankalara göre dolar en az yüzde 23'e yakın artış gösterecek.
Bu yıl yüzde 16 değer kaybeden Dolar/TL, 35 liranın üzerinde kapanış yapmaya hazırlanıyor. Kur, 35.07 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 2024 sonunda dolar/TL'nin seyrini etkileyen gelişmeler, yatırımcıların gözünü 2025 tahminlerine çevirmesine neden oldu.
Yabancı bankalar dolar/TL için 2025 tahminlerini duyurdu. Bankaların tahminleri 43-45 lira civarında belirlendi.
Yabancı bankaların 2025 yılı için dolar/TL tahminleri, kurda ciddi bir yükselişe işaret ediyor. İşte öne çıkan tahminler:
JPMorgan: 45 lira (Yüzde 28.5 artış)
Goldman Sachs: 44 lira (Yüzde 25 artış)
Deutsche Bank ve Morgan Stanley: 43 lira (Yüzde 22.85 artış)
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
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