https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/vanuatuda-73luk-deprem-sonrasi-arama-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-1091737599.html

Vanuatu'da 7.3'lük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Vanuatu'da 7.3'lük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Sputnik Türkiye

Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da meydana gelen 7.3 şiddetindeki deprem sonrası yetkililer, ölü ve yaralı sayısının belirsiz olduğunu duyurdu. Şiddetin etkisiyle... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T09:55+0300

2024-12-19T09:55+0300

2024-12-19T09:55+0300

dünya

güney pasifik

vanuatu

deprem

tsunami

pasifik tsunami uyarı merkezi

arama kurtarma

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Pasifik Okyanus'unda bir ada ülkesi olan Vanuatu'da 17 Aralık'ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer depremin ardından tsunami uyarısı vermişti. Öğle vakti Vanuatu'nun başkenti Port Vila'yı vuran büyük sarsıntı nedeniyle çöken binaların altında kalanların sayısının henüz belirlenemediğini söyleyen yetkililer, şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla yaralının tedavi edildiğini bildirdi. Resmi rakamlar yaklaşık bir gündür güncellenmiyor.80 adadan oluşan ve 330 bin nüfusa sahip Güney Pasifik ülkesinde depremler normal karşılanır ancak merkez kıyıdan 30 kilometre açıkta gerçekleşen salı günkü sarsıntı, ülkedeki çoğu binanın yıkılmasına neden oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/vanuatuda-73-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1091633211.html

güney pasifik

vanuatu

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güney pasifik, vanuatu, deprem, tsunami, pasifik tsunami uyarı merkezi, arama kurtarma