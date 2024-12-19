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Vanuatu'da 7.3'lük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Vanuatu'da 7.3'lük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Sputnik Türkiye
Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da meydana gelen 7.3 şiddetindeki deprem sonrası yetkililer, ölü ve yaralı sayısının belirsiz olduğunu duyurdu. Şiddetin etkisiyle... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T09:55+0300
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dünya
güney pasifik
vanuatu
deprem
tsunami
pasifik tsunami uyarı merkezi
arama kurtarma
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Pasifik Okyanus'unda bir ada ülkesi olan Vanuatu'da 17 Aralık'ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer depremin ardından tsunami uyarısı vermişti. Öğle vakti Vanuatu'nun başkenti Port Vila'yı vuran büyük sarsıntı nedeniyle çöken binaların altında kalanların sayısının henüz belirlenemediğini söyleyen yetkililer, şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla yaralının tedavi edildiğini bildirdi. Resmi rakamlar yaklaşık bir gündür güncellenmiyor.80 adadan oluşan ve 330 bin nüfusa sahip Güney Pasifik ülkesinde depremler normal karşılanır ancak merkez kıyıdan 30 kilometre açıkta gerçekleşen salı günkü sarsıntı, ülkedeki çoğu binanın yıkılmasına neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/vanuatuda-73-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1091633211.html
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güney pasifik, vanuatu, deprem, tsunami, pasifik tsunami uyarı merkezi, arama kurtarma
güney pasifik, vanuatu, deprem, tsunami, pasifik tsunami uyarı merkezi, arama kurtarma

Vanuatu'da 7.3'lük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

09:55 19.12.2024
© AP PhotoVanuatu'da deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Vanuatu'da deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AP Photo
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Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da meydana gelen 7.3 şiddetindeki deprem sonrası yetkililer, ölü ve yaralı sayısının belirsiz olduğunu duyurdu. Şiddetin etkisiyle yıkılan binaların altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyuran yetkililer, şu an için 14 kişi hayatını kaybederken 200'den fazla yaralı tedavi olduğunu duyurdu.
Pasifik Okyanus'unda bir ada ülkesi olan Vanuatu'da 17 Aralık'ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer depremin ardından tsunami uyarısı vermişti.
Öğle vakti Vanuatu'nun başkenti Port Vila'yı vuran büyük sarsıntı nedeniyle çöken binaların altında kalanların sayısının henüz belirlenemediğini söyleyen yetkililer, şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla yaralının tedavi edildiğini bildirdi. Resmi rakamlar yaklaşık bir gündür güncellenmiyor.
80 adadan oluşan ve 330 bin nüfusa sahip Güney Pasifik ülkesinde depremler normal karşılanır ancak merkez kıyıdan 30 kilometre açıkta gerçekleşen salı günkü sarsıntı, ülkedeki çoğu binanın yıkılmasına neden oldu.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
SON DEPREMLER
Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
17 Aralık, 06:52
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