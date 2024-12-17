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Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Sputnik Türkiye
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Tsunami uyarısı yaptı. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
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Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, olası tsunami dalgaları konusunda uyarıda bulundu.Depremin 43 kilometre (27 mil) derinlikte kaydedildiği ve Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın sadece 30 kilometre batısında gerçekleştiği belirtildi.
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vanuatu, pasifik, abd, deprem, deprem, tsunami
vanuatu, pasifik, abd, deprem, deprem, tsunami

Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

06:52 17.12.2024
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© İHA
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Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Tsunami uyarısı yaptı.
Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, olası tsunami dalgaları konusunda uyarıda bulundu.
Depremin 43 kilometre (27 mil) derinlikte kaydedildiği ve Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın sadece 30 kilometre batısında gerçekleştiği belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
EKONOMİ
Bakan Şimşek: 2024 yılında devam eden KKM hesaplarından herhangi bir zarar söz konusu değildir
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