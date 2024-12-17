https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/vanuatuda-73-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1091633211.html
Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Sputnik Türkiye
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Tsunami uyarısı yaptı. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T06:52+0300
2024-12-17T06:52+0300
2024-12-17T06:52+0300
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Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, olası tsunami dalgaları konusunda uyarıda bulundu.Depremin 43 kilometre (27 mil) derinlikte kaydedildiği ve Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın sadece 30 kilometre batısında gerçekleştiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/bakan-simsek-2024-yilinda-devam-eden-kkm--hesaplarindan-herhangi-bir-zarar-soz-konusu-degildir-1091631608.html
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vanuatu, pasifik, abd, deprem, deprem, tsunami
vanuatu, pasifik, abd, deprem, deprem, tsunami
Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Tsunami uyarısı yaptı.
Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, olası tsunami dalgaları konusunda uyarıda bulundu.
Depremin 43 kilometre (27 mil) derinlikte kaydedildiği ve Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın sadece 30 kilometre batısında gerçekleştiği belirtildi.