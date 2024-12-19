https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/tcmbnin-rezervleri-belli-oldu-yeni-rekor-kirdi-1091752290.html

TCMB'nin rezervleri belli oldu: Rekor kırdı

TCMB'nin rezervleri belli oldu: Rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla 163 milyar 482 milyon... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T14:54+0300

2024-12-19T14:54+0300

2024-12-19T15:05+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

rezerv

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 13 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 164 milyon dolar artışla 98 milyar 175 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Aralık'ta 95 milyar 11 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 928 milyon dolar artışla 64 milyar 379 milyon dolardan 65 milyar 307 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla 159 milyar 390 milyon dolardan 163 milyar 482 milyon dolara çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/milyonlari-ilgilendiren-gelisme-turk-is-2025-asgari-ucret-zamminda-rakam-icin-saat-verdi-1091748816.html

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv