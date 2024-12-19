https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/kayseriden-dunyaya-53-yilda-70-ulkeden-10-bin-pul-biriktirdi-1091741966.html
Kayseri'den dünyaya: 53 yılda 70 ülkeden 10 bin pul biriktirdi
Kayseri'den dünyaya: 53 yılda 70 ülkeden 10 bin pul biriktirdi
Sputnik Türkiye
Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki emekli memur Muzaffer Soykan'ın yaklaşık 53 yıldır biriktirdiği posta pullarından oluşan koleksiyonunda, 70... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T11:55+0300
2024-12-19T11:55+0300
2024-12-19T11:55+0300
türkiye
pul
emekli
ülke
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Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki emekli memur Muzaffer Soykan, 53 yıllık tutkusuyla 70 ülkeye ait 10 bin posta pulu biriktirdi. Soykan, her pulun bir hikaye taşıdığını belirterek, koleksiyonunun kültürel zenginliğini vurguluyor.Soykan, koleksiyonculuk tutkusunun çocukluk yıllarında, babasının çalıştığı kuruma gelen postaların üzerindeki pulları keserek başladığını ifade etti. Zamanla merakı büyüyen Soykan, farklı ülkelerin pullarını da koleksiyonuna ekledi. Bu tutkusunu, koleksiyoner arkadaşlar, gurbetçi tanıdıklar ve yurt dışı ziyaretleri sayesinde geliştirdi.Her pulun bir hikayesi varMuzaffer Soykan, pulların yalnızca bir hobi olmadığını, aynı zamanda kültürel bir değer taşıdığını belirtti. Soykan, "Her pul bir anlam taşır, bir hikaye anlatır. Geçmişi ve o dönemin olaylarını anlamak için harika bir kaynak. Çok renkli ve güzel bir uğraş, herkese tavsiye ederim." dedi.70 ülkenin pulu koleksiyondaSoykan’ın koleksiyonunda, Hollanda, Almanya, Şili, Arjantin, Amerika, Vietnam, Pakistan, Suriye gibi 70 farklı ülkenin pulları yer alıyor. Koleksiyonunda 10 bin pul bulunan Soykan, bu eserleri torunlarına ve çocuklarına miras bırakmayı planladığını söyledi. Avrupa ülkelerine ait tam seri pulların koleksiyonda bulunduğunu belirten Soykan, bu tutkunun kültürel bir birikim olduğunu ifade etti.Pulculuğa olan ilgi azalıyor14 yaşından bu yana pul biriktirdiğini söyleyen Soykan, günümüzde pul koleksiyonculuğuna olan ilginin azaldığını belirtti. Buna rağmen, kendisi bu kültürel değeri yaşatmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/is-yerinde-korkunc-olum-kapusonu-yumurta-toplama-makinesine-dolanan-kadin-hayatini-kaybetti-1091738488.html
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pul, emekli, ülke
Kayseri'den dünyaya: 53 yılda 70 ülkeden 10 bin pul biriktirdi
Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki emekli memur Muzaffer Soykan'ın yaklaşık 53 yıldır biriktirdiği posta pullarından oluşan koleksiyonunda, 70 ülkeye ait 10 bin pul yer alıyor.
Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki emekli memur Muzaffer Soykan, 53 yıllık tutkusuyla 70 ülkeye ait 10 bin posta pulu biriktirdi. Soykan, her pulun bir hikaye taşıdığını belirterek, koleksiyonunun kültürel zenginliğini vurguluyor.
Soykan, koleksiyonculuk tutkusunun çocukluk yıllarında, babasının çalıştığı kuruma gelen postaların üzerindeki pulları keserek başladığını ifade etti. Zamanla merakı büyüyen Soykan, farklı ülkelerin pullarını da koleksiyonuna ekledi. Bu tutkusunu, koleksiyoner arkadaşlar, gurbetçi tanıdıklar ve yurt dışı ziyaretleri sayesinde geliştirdi.
Her pulun bir hikayesi var
Muzaffer Soykan, pulların yalnızca bir hobi olmadığını, aynı zamanda kültürel bir değer taşıdığını belirtti. Soykan, "Her pul bir anlam taşır, bir hikaye anlatır. Geçmişi ve o dönemin olaylarını anlamak için harika bir kaynak. Çok renkli ve güzel bir uğraş, herkese tavsiye ederim." dedi.
70 ülkenin pulu koleksiyonda
Soykan’ın koleksiyonunda, Hollanda, Almanya, Şili, Arjantin, Amerika, Vietnam, Pakistan, Suriye gibi 70 farklı ülkenin pulları yer alıyor. Koleksiyonunda 10 bin pul bulunan Soykan, bu eserleri torunlarına ve çocuklarına miras bırakmayı planladığını söyledi. Avrupa ülkelerine ait tam seri pulların koleksiyonda bulunduğunu belirten Soykan, bu tutkunun kültürel bir birikim olduğunu ifade etti.
Pulculuğa olan ilgi azalıyor
14 yaşından bu yana pul biriktirdiğini söyleyen Soykan, günümüzde pul koleksiyonculuğuna olan ilginin azaldığını belirtti. Buna rağmen, kendisi bu kültürel değeri yaşatmaya devam ediyor.