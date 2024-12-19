'Sessiz tehlike': Tedavi edilmezse körlüğe neden oluyor

Glokom nedir?

Halk arasında göz tansiyonu ve karasu adlarıyla bilinen glokom, göz içindeki basıncın artması sonucu görme sinirine zarar veren bir göz hastalığıdır. Bu sinir, gözün arkasında bulunan ve gözdeki görsel bilgiyi beynimize ileten bir yapıdır. Göz içindeki yüksek basınç, bu sinire baskı yaparak zamanla görme kaybına yol açabilir.

Genellikle glokom, belirgin bir belirti göstermez ve kişi fark etmeden ilerleyebilir. Bu yüzden düzenli göz kontrolleri yapmak önemlidir. Eğer tedavi edilmezse, görme kaybı kalıcı hale gelebilir.