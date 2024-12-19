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'Sessiz tehlike': Tedavi edilmezse körlüğe neden oluyor
'Sessiz tehlike': Tedavi edilmezse körlüğe neden oluyor
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Tedavi edilmezse görme kaybına ve körlüğe yol açabilen glokomun erken teşhis ve tedaviyle kontrol alınabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Takmaz, düzenli göz... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T11:16+0300
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Bayındır Söğütözü Hastanesi Göz Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamer Takmaz, glokomun erken tanı ve tedaviyle kontrol altına alınabileceği konusunda hastaları uyarıyor. Bayındır Sağlık Grubu tarafından yapılan açıklamada, düzenli göz kontrollerinin ve erken müdahalenin, hastalığın ilerlemesini durdurmada kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.Risk faktörleri yaşla birlikte artmaktaGlokomun ortaya çıkmasında farklı faktörlerin etkili olduğunu belirten Takmaz, “40 yaş üzerindeki bireylerde glokom riski artıyor ve yaş ilerledikçe bu risk daha da yükseliyor. Aile öyküsü, göz içi basıncının yüksek olması, göz travmaları, geçmişte yapılan bazı göz ameliyatları, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar ve uzun süreli steroid kullanımı da glokom riskini artıran nedenler arasında bulunuyor” dedi.Erken tanı görme kaybını önleyebilirGlokomun ilerleyici bir hastalık olduğunu hatırlatan Takmaz, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: Tedavi yöntemleri nelerdir?Glokom tedavisinin temel amacının göz içi basıncını düşürerek görme sinirindeki hasarı önlemek olduğunu aktaran Takmaz, tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri paylaştı:
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glokom, glokom nedir, glokom tedavisi, göz içi basıncı, göz hastalıkları,

'Sessiz tehlike': Tedavi edilmezse körlüğe neden oluyor

11:16 19.12.2024
© AP Photo / Wilfredo Leetedavi
tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Wilfredo Lee
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Tedavi edilmezse görme kaybına ve körlüğe yol açabilen glokomun erken teşhis ve tedaviyle kontrol alınabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Takmaz, düzenli göz muayenesinin göz tansiyonunun sessiz tehdidine karşı hayat kurtardığını belirtiyor.
Bayındır Söğütözü Hastanesi Göz Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamer Takmaz, glokomun erken tanı ve tedaviyle kontrol altına alınabileceği konusunda hastaları uyarıyor. Bayındır Sağlık Grubu tarafından yapılan açıklamada, düzenli göz kontrollerinin ve erken müdahalenin, hastalığın ilerlemesini durdurmada kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Glokom nedir?

Halk arasında göz tansiyonu ve karasu adlarıyla bilinen glokom, göz içindeki basıncın artması sonucu görme sinirine zarar veren bir göz hastalığıdır. Bu sinir, gözün arkasında bulunan ve gözdeki görsel bilgiyi beynimize ileten bir yapıdır. Göz içindeki yüksek basınç, bu sinire baskı yaparak zamanla görme kaybına yol açabilir.

Genellikle glokom, belirgin bir belirti göstermez ve kişi fark etmeden ilerleyebilir. Bu yüzden düzenli göz kontrolleri yapmak önemlidir. Eğer tedavi edilmezse, görme kaybı kalıcı hale gelebilir.

Risk faktörleri yaşla birlikte artmakta

Glokomun ortaya çıkmasında farklı faktörlerin etkili olduğunu belirten Takmaz, “40 yaş üzerindeki bireylerde glokom riski artıyor ve yaş ilerledikçe bu risk daha da yükseliyor. Aile öyküsü, göz içi basıncının yüksek olması, göz travmaları, geçmişte yapılan bazı göz ameliyatları, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar ve uzun süreli steroid kullanımı da glokom riskini artıran nedenler arasında bulunuyor” dedi.

Erken tanı görme kaybını önleyebilir

Glokomun ilerleyici bir hastalık olduğunu hatırlatan Takmaz, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:
Özellikle risk altında olan kişilerin düzenli göz muayenesi yaptırması hayati önem taşıyor. Glokom, genellikle göz içi basıncının artmasıyla retina gangliyon hücreleri ve görme sinirinde hasara yol açıyor. Bu durum, geri dönüşü olmayan görme kayıplarına ve körlüğe neden olabiliyor. Ancak erken teşhis ve tedaviyle bu kayıplar engellenebilir.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Glokom tedavisinin temel amacının göz içi basıncını düşürerek görme sinirindeki hasarı önlemek olduğunu aktaran Takmaz, tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri paylaştı:
İlaç tedavisinde, göz damlaları veya ağızdan alınan ilaçlarla göz içi basıncı kontrol altına alınabilir. Lazer tedavisi, göz sıvısının dışa akışını düzenlemek ya da sıvı üretimini azaltmak için uygulanır. Cerrahi müdahale ise ilaç ve lazer tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda tercih edilir ve hastanın durumuna uygun bir yöntem seçilir.
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