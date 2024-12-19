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Sergen Yalçın'a yapılan teklifi canlı yayında açıkladı: Serdal Adalı tarih verdi
Sergen Yalçın'a yapılan teklifi canlı yayında açıkladı: Serdal Adalı tarih verdi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, teknik direktörlük konusunda Sergen Yalçın ile çalışmak istediğini belirtti. Ocak veya Şubat ayında anlaşma yapmak... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T07:27+0300
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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yaklaşan başkanlık seçimi öncesi teknik direktör planlarını açıkladı. Adalı, YouTube’da Sports Digitale kanalına verdiği röportajda, Beşiktaş'ın geleceği için Sergen Yalçın ile çalışmak istediğini ve görüşmelere başlamak istediğini duyurdu.'Mayıs’a kadar Serdar Hoca ile devam'Serdal Adalı, mevcut teknik direktör Serdar Topraktepe ile sezonu tamamlamayı planladığını belirterek, “Mayıs’a kadar Serdar Hoca ile devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Ancak yeni sezon için hazırlıklara erkenden başlanması gerektiğini vurgulayan Adalı, bu süreçte Sergen Yalçın'ın dahil olmasını istediğini ifade etti.'Sergen Yalçın’a Ocak’ta anlaşma teklifi yaptım'Adalı, Beşiktaş camiası için önemli bir figür olan Sergen Yalçın ile Ocak veya Şubat ayında anlaşmak istediğini açıkladı. Adalı, “Sergen Hoca’ya diyorum ki gel, Ocak veya Şubat ayında başla. Yeni sezon hazırlıklarını şimdiden yapsın. İster Ümraniye’de, ister stadyumda çalışsın. Yeter ki sezon öncesi bizimle olsun” dedi.Seçim öncesi hedeflerBeşiktaş’ta başkanlık için mevcut başkan Hüseyin Yücel ile yarışacak olan Serdal Adalı, kulübün geleceği için teknik ekibin planlı bir şekilde hazırlanmasının önemine dikkat çekti. Adalı, bu hamle ile camiada uzun vadeli başarı hedeflediklerini belirtti.Sergen Yalçın’ın beşiktaş kariyeriTeknik direktör olarak Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, camianın en sevilen isimlerinden biri. Adalı’nın açıklamaları, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, Yalçın’ın kulübe dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.
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serdal adalı sergen yalçın, beşiktaş başkanlık seçimi 2025, serdal adalı sports digitale açıklaması, serdal adalı sergen yalçın ocak teklifi, beşiktaş teknik direktör serdar topraktepe, sergen yalçın beşiktaş’a dönüyor mu, sergen yalçın yeni sezon hazırlıkları, beşiktaş başkan adayları 2025, serdal adalı sergen yalçın açıklaması, sergen yalçın ocak 2025 anlaşması, beşiktaş teknik direktör planı, serdal adalı seçim vaatleri, beşiktaş yeni sezon teknik direktör, sergen yalçın ile serdal adalı görüşmesi, beşiktaş seçim öncesi açıklamalar, beşiktaş ocak teknik direktör değişikliği, sergen yalçın’ın beşiktaş kariyeri, beşiktaş sergen yalçın şampiyonluk
serdal adalı sergen yalçın, beşiktaş başkanlık seçimi 2025, serdal adalı sports digitale açıklaması, serdal adalı sergen yalçın ocak teklifi, beşiktaş teknik direktör serdar topraktepe, sergen yalçın beşiktaş’a dönüyor mu, sergen yalçın yeni sezon hazırlıkları, beşiktaş başkan adayları 2025, serdal adalı sergen yalçın açıklaması, sergen yalçın ocak 2025 anlaşması, beşiktaş teknik direktör planı, serdal adalı seçim vaatleri, beşiktaş yeni sezon teknik direktör, sergen yalçın ile serdal adalı görüşmesi, beşiktaş seçim öncesi açıklamalar, beşiktaş ocak teknik direktör değişikliği, sergen yalçın’ın beşiktaş kariyeri, beşiktaş sergen yalçın şampiyonluk

Sergen Yalçın'a yapılan teklifi canlı yayında açıkladı: Serdal Adalı tarih verdi

07:27 19.12.2024
© AA Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, büyük sevinç yaşadı.
 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, büyük sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA
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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, teknik direktörlük konusunda Sergen Yalçın ile çalışmak istediğini belirtti. Ocak veya Şubat ayında anlaşma yapmak istediğini söyleyen Adalı, mevcut teknik direktör Serdar Topraktepe ile sezonu tamamlayacaklarını ifade etti. İşte detaylar…
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yaklaşan başkanlık seçimi öncesi teknik direktör planlarını açıkladı. Adalı, YouTube’da Sports Digitale kanalına verdiği röportajda, Beşiktaş'ın geleceği için Sergen Yalçın ile çalışmak istediğini ve görüşmelere başlamak istediğini duyurdu.

'Mayıs’a kadar Serdar Hoca ile devam'

Serdal Adalı, mevcut teknik direktör Serdar Topraktepe ile sezonu tamamlamayı planladığını belirterek, “Mayıs’a kadar Serdar Hoca ile devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Ancak yeni sezon için hazırlıklara erkenden başlanması gerektiğini vurgulayan Adalı, bu süreçte Sergen Yalçın'ın dahil olmasını istediğini ifade etti.

'Sergen Yalçın’a Ocak’ta anlaşma teklifi yaptım'

Adalı, Beşiktaş camiası için önemli bir figür olan Sergen Yalçın ile Ocak veya Şubat ayında anlaşmak istediğini açıkladı. Adalı, “Sergen Hoca’ya diyorum ki gel, Ocak veya Şubat ayında başla. Yeni sezon hazırlıklarını şimdiden yapsın. İster Ümraniye’de, ister stadyumda çalışsın. Yeter ki sezon öncesi bizimle olsun” dedi.

Seçim öncesi hedefler

Beşiktaş’ta başkanlık için mevcut başkan Hüseyin Yücel ile yarışacak olan Serdal Adalı, kulübün geleceği için teknik ekibin planlı bir şekilde hazırlanmasının önemine dikkat çekti. Adalı, bu hamle ile camiada uzun vadeli başarı hedeflediklerini belirtti.

Sergen Yalçın’ın beşiktaş kariyeri

Teknik direktör olarak Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, camianın en sevilen isimlerinden biri. Adalı’nın açıklamaları, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, Yalçın’ın kulübe dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.
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