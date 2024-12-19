https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/sergen-yalcina-yapilan-teklifi-canli-yayinda-acikladi-serdal-adali-tarih-verdi-1091731493.html

Sergen Yalçın'a yapılan teklifi canlı yayında açıkladı: Serdal Adalı tarih verdi

Sergen Yalçın'a yapılan teklifi canlı yayında açıkladı: Serdal Adalı tarih verdi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, teknik direktörlük konusunda Sergen Yalçın ile çalışmak istediğini belirtti. Ocak veya Şubat ayında anlaşma yapmak... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T07:27+0300

2024-12-19T07:27+0300

2024-12-19T07:27+0300

spor

sergen yalçın

serdar topraktepe

serdal adalı

beşiktaş

futbol

teknik direktör

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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yaklaşan başkanlık seçimi öncesi teknik direktör planlarını açıkladı. Adalı, YouTube’da Sports Digitale kanalına verdiği röportajda, Beşiktaş'ın geleceği için Sergen Yalçın ile çalışmak istediğini ve görüşmelere başlamak istediğini duyurdu.'Mayıs’a kadar Serdar Hoca ile devam'Serdal Adalı, mevcut teknik direktör Serdar Topraktepe ile sezonu tamamlamayı planladığını belirterek, “Mayıs’a kadar Serdar Hoca ile devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Ancak yeni sezon için hazırlıklara erkenden başlanması gerektiğini vurgulayan Adalı, bu süreçte Sergen Yalçın'ın dahil olmasını istediğini ifade etti.'Sergen Yalçın’a Ocak’ta anlaşma teklifi yaptım'Adalı, Beşiktaş camiası için önemli bir figür olan Sergen Yalçın ile Ocak veya Şubat ayında anlaşmak istediğini açıkladı. Adalı, “Sergen Hoca’ya diyorum ki gel, Ocak veya Şubat ayında başla. Yeni sezon hazırlıklarını şimdiden yapsın. İster Ümraniye’de, ister stadyumda çalışsın. Yeter ki sezon öncesi bizimle olsun” dedi.Seçim öncesi hedeflerBeşiktaş’ta başkanlık için mevcut başkan Hüseyin Yücel ile yarışacak olan Serdal Adalı, kulübün geleceği için teknik ekibin planlı bir şekilde hazırlanmasının önemine dikkat çekti. Adalı, bu hamle ile camiada uzun vadeli başarı hedeflediklerini belirtti.Sergen Yalçın’ın beşiktaş kariyeriTeknik direktör olarak Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, camianın en sevilen isimlerinden biri. Adalı’nın açıklamaları, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, Yalçın’ın kulübe dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

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