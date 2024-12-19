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Beşiktaş’ın eski oyuncularına 4 yıl men cezası verildi
Beşiktaş’ın eski oyuncularına 4 yıl men cezası verildi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ın eski futbolcuları Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, doping testlerinde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı. İki... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T06:51+0300
2024-12-19T06:51+0300
spor
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emirhan delibaş
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men
men cezası
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Beşiktaş’ın eski futbolcuları Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, sezon başında yapılan rutin doping testlerinde yasaklı maddeye rastlanması sonucu 4 yıl süreyle futboldan men edildi. Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen iki futbolcunun da bonservisinin elinde olduğu öğrenildi.Ortak açıklamada suçlama: Bireysel antrenör sorumlu gösterildiİki futbolcu, yayımladıkları ortak açıklamada doping olayının bilgileri dışında geliştiğini savundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Doping testi sonuçlarının pozitif çıkması hem bizi hem de sevenlerimizi derinden üzdü. Yapılan araştırmalarda, bireysel antrenörümüz T.K. isimli şahsın, haberimiz olmadan yasaklı bir madde kullandığını öğrendik. Bu madde, enjeksiyon yoluyla vücudumuza girmiştir. Kendisine duyduğumuz güven, profesyonel kariyerimizde büyük bir hayal kırıklığına dönüştü.”Hukuki süreç başlatıldıVardar ve Delibaş, olayın ardından bireysel antrenörleri hakkında hukuki süreç başlattıklarını belirtti. Antrenör T.K.’ya karşı suç duyurusu ve tazminat davası açıldığını ifade eden futbolcular, adaletin yerini bulması ve gerçeklerin ortaya çıkması için süreci şeffaf şekilde yürüteceklerini söyledi.Kariyerlerine gölge düştüBerkay Vardar ve Emirhan Delibaş, açıklamalarında kariyerlerinin ve kişisel itibarlarının zedelendiğini vurguladı:“Hayatımız boyunca emeğin ve adil mücadelenin önemine inanmış insanlar olduk. Yaşanan bu olay, bizim için büyük bir ders niteliğindedir. Adımızın tamamen aklanacağına olan inancımız tamdır.”Taraftarların desteği sürüyorYaşanan skandalın ardından futbolcuların bazı taraftarlar tarafından desteklendiği görüldü. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar, oyuncuların karakterine ve geçmiş başarılarına duyulan güveni ortaya koydu.Doping testlerinde pozitif çıkmanın olası sebepleriUzmanlar, sporcularda doping testlerinde pozitif sonuç alınmasının, genellikle bilinçsiz veya hatalı kullanılan maddelerden kaynaklandığını belirtiyor. Yasaklı madde içeren ilaçlar, tedavi yöntemleri ya da takviyelerin farkında olunmadan kullanılması, bu tür sonuçlara yol açabiliyor.Futbolcuların cezası ve geleceği4 yıl futboldan men edilen Vardar ve Delibaş’ın kariyerleri üzerindeki bu karar, ciddi bir duraklama anlamına geliyor. FIFA ve UEFA’nın doping konusundaki katı kuralları göz önüne alındığında, futbolcuların kariyerlerine geri dönmeleri için aklanmaları hayati önem taşıyor.
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berkay vardar doping, emirhan delibaş doping cezası, 4 yıl men edilen futbolcular, beşiktaş eski oyuncuları doping, fatih karagümrük futbolcuları doping, sporcularda doping skandalları
berkay vardar doping, emirhan delibaş doping cezası, 4 yıl men edilen futbolcular, beşiktaş eski oyuncuları doping, fatih karagümrük futbolcuları doping, sporcularda doping skandalları

Beşiktaş’ın eski oyuncularına 4 yıl men cezası verildi

06:51 19.12.2024
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Beşiktaş - forma- logo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA
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Beşiktaş’ın eski futbolcuları Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, doping testlerinde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı. İki futbolcu, yaşanan olayın bilgileri dışında geliştiğini belirterek bireysel antrenörleri hakkında hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.
Beşiktaş’ın eski futbolcuları Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, sezon başında yapılan rutin doping testlerinde yasaklı maddeye rastlanması sonucu 4 yıl süreyle futboldan men edildi. Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen iki futbolcunun da bonservisinin elinde olduğu öğrenildi.

Ortak açıklamada suçlama: Bireysel antrenör sorumlu gösterildi

İki futbolcu, yayımladıkları ortak açıklamada doping olayının bilgileri dışında geliştiğini savundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Doping testi sonuçlarının pozitif çıkması hem bizi hem de sevenlerimizi derinden üzdü. Yapılan araştırmalarda, bireysel antrenörümüz T.K. isimli şahsın, haberimiz olmadan yasaklı bir madde kullandığını öğrendik. Bu madde, enjeksiyon yoluyla vücudumuza girmiştir. Kendisine duyduğumuz güven, profesyonel kariyerimizde büyük bir hayal kırıklığına dönüştü.”

Hukuki süreç başlatıldı

Vardar ve Delibaş, olayın ardından bireysel antrenörleri hakkında hukuki süreç başlattıklarını belirtti. Antrenör T.K.’ya karşı suç duyurusu ve tazminat davası açıldığını ifade eden futbolcular, adaletin yerini bulması ve gerçeklerin ortaya çıkması için süreci şeffaf şekilde yürüteceklerini söyledi.

Kariyerlerine gölge düştü

Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, açıklamalarında kariyerlerinin ve kişisel itibarlarının zedelendiğini vurguladı:
“Hayatımız boyunca emeğin ve adil mücadelenin önemine inanmış insanlar olduk. Yaşanan bu olay, bizim için büyük bir ders niteliğindedir. Adımızın tamamen aklanacağına olan inancımız tamdır.”

Taraftarların desteği sürüyor

Yaşanan skandalın ardından futbolcuların bazı taraftarlar tarafından desteklendiği görüldü. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar, oyuncuların karakterine ve geçmiş başarılarına duyulan güveni ortaya koydu.

Doping testlerinde pozitif çıkmanın olası sebepleri

Uzmanlar, sporcularda doping testlerinde pozitif sonuç alınmasının, genellikle bilinçsiz veya hatalı kullanılan maddelerden kaynaklandığını belirtiyor. Yasaklı madde içeren ilaçlar, tedavi yöntemleri ya da takviyelerin farkında olunmadan kullanılması, bu tür sonuçlara yol açabiliyor.

Futbolcuların cezası ve geleceği

4 yıl futboldan men edilen Vardar ve Delibaş’ın kariyerleri üzerindeki bu karar, ciddi bir duraklama anlamına geliyor. FIFA ve UEFA’nın doping konusundaki katı kuralları göz önüne alındığında, futbolcuların kariyerlerine geri dönmeleri için aklanmaları hayati önem taşıyor.
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