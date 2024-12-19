https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/besiktasin-eski-oyuncularina-4-yil-men-cezasi-verildi-1091729718.html

Beşiktaş’ın eski oyuncularına 4 yıl men cezası verildi

Beşiktaş’ın eski oyuncularına 4 yıl men cezası verildi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş’ın eski futbolcuları Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, doping testlerinde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı. İki... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T06:51+0300

2024-12-19T06:51+0300

2024-12-19T06:51+0300

spor

beşiktaş

emirhan delibaş

fifa

uefa

men

men cezası

futbol

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Beşiktaş’ın eski futbolcuları Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, sezon başında yapılan rutin doping testlerinde yasaklı maddeye rastlanması sonucu 4 yıl süreyle futboldan men edildi. Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen iki futbolcunun da bonservisinin elinde olduğu öğrenildi.Ortak açıklamada suçlama: Bireysel antrenör sorumlu gösterildiİki futbolcu, yayımladıkları ortak açıklamada doping olayının bilgileri dışında geliştiğini savundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Doping testi sonuçlarının pozitif çıkması hem bizi hem de sevenlerimizi derinden üzdü. Yapılan araştırmalarda, bireysel antrenörümüz T.K. isimli şahsın, haberimiz olmadan yasaklı bir madde kullandığını öğrendik. Bu madde, enjeksiyon yoluyla vücudumuza girmiştir. Kendisine duyduğumuz güven, profesyonel kariyerimizde büyük bir hayal kırıklığına dönüştü.”Hukuki süreç başlatıldıVardar ve Delibaş, olayın ardından bireysel antrenörleri hakkında hukuki süreç başlattıklarını belirtti. Antrenör T.K.’ya karşı suç duyurusu ve tazminat davası açıldığını ifade eden futbolcular, adaletin yerini bulması ve gerçeklerin ortaya çıkması için süreci şeffaf şekilde yürüteceklerini söyledi.Kariyerlerine gölge düştüBerkay Vardar ve Emirhan Delibaş, açıklamalarında kariyerlerinin ve kişisel itibarlarının zedelendiğini vurguladı:“Hayatımız boyunca emeğin ve adil mücadelenin önemine inanmış insanlar olduk. Yaşanan bu olay, bizim için büyük bir ders niteliğindedir. Adımızın tamamen aklanacağına olan inancımız tamdır.”Taraftarların desteği sürüyorYaşanan skandalın ardından futbolcuların bazı taraftarlar tarafından desteklendiği görüldü. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar, oyuncuların karakterine ve geçmiş başarılarına duyulan güveni ortaya koydu.Doping testlerinde pozitif çıkmanın olası sebepleriUzmanlar, sporcularda doping testlerinde pozitif sonuç alınmasının, genellikle bilinçsiz veya hatalı kullanılan maddelerden kaynaklandığını belirtiyor. Yasaklı madde içeren ilaçlar, tedavi yöntemleri ya da takviyelerin farkında olunmadan kullanılması, bu tür sonuçlara yol açabiliyor.Futbolcuların cezası ve geleceği4 yıl futboldan men edilen Vardar ve Delibaş’ın kariyerleri üzerindeki bu karar, ciddi bir duraklama anlamına geliyor. FIFA ve UEFA’nın doping konusundaki katı kuralları göz önüne alındığında, futbolcuların kariyerlerine geri dönmeleri için aklanmaları hayati önem taşıyor.

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