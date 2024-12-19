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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş için hapis cezası talebi
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş için hapis cezası talebi
Sputnik Türkiye
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, İran uyruklu M.H.’ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savunma yaptı. Yalçıntaş, tahrik altında mesajları attığını kabul... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T12:40+0300
2024-12-19T12:40+0300
2024-12-19T12:40+0300
yaşam
ilyas yalçıntaş
şarkıcı
hapis cezası
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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, İran uyruklu bir kadına "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davanın son duruşmasında savunmasını yaptı. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada taraflar ve avukatları hazır bulundu.'Mesajları attığımı kabul ediyorum'Duruşmada savunma yapan Yalçıntaş, müşteki M.H.’nin kendisini sürekli rahatsız ettiğini ve evine izinsiz girdiğini öne sürdü. Bu nedenle tahrik altında kaldığını ifade eden Yalçıntaş, “Söz konusu mesajları attığımı kabul ediyorum. Ancak ağır tahrik altında hareket ettim. Beraatimi talep ediyorum” dedi.M.H.’nin avukatı Ali Kemal Atçeken, sanığın savunmasını kabul etmediklerini belirtti. Atçeken, müvekkilinin olaylar nedeniyle sınır dışı edildiğini ve eğitim hayatının sona erdiğini vurguladı. Ayrıca müvekkilinin darp ve tehditlere maruz kaldığını iddia ederek sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.Ses kaydı mahkemede dinletildiDuruşmada müştekinin avukatları, sanığın müvekkiline küfrettiği ses kaydını mahkemeye sundu. Yalçıntaş, mahkeme başkanının soruları üzerine ses kaydını doğrulayarak, “Ağır tahrik altında bu ifadeleri kullandım" dedi.Cumhuriyet savcısı, duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Sanık İlyas Yalçıntaş’ın “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, savcılık mütalaasına karşı taraflara savunma yapmaları için süre tanıyarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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ilyas yalçıntaş , şarkıcı, hapis cezası
ilyas yalçıntaş , şarkıcı, hapis cezası
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş için hapis cezası talebi
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, İran uyruklu M.H.’ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savunma yaptı. Yalçıntaş, tahrik altında mesajları attığını kabul ederek beraatini talep ederken, savcılık 2 yıla kadar hapis cezası istedi.
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, İran uyruklu bir kadına "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davanın son duruşmasında savunmasını yaptı. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada taraflar ve avukatları hazır bulundu.
'Mesajları attığımı kabul ediyorum'
Duruşmada savunma yapan Yalçıntaş, müşteki M.H.’nin kendisini sürekli rahatsız ettiğini ve evine izinsiz girdiğini öne sürdü. Bu nedenle tahrik altında kaldığını ifade eden Yalçıntaş, “Söz konusu mesajları attığımı kabul ediyorum. Ancak ağır tahrik altında hareket ettim. Beraatimi talep ediyorum” dedi.
M.H.’nin avukatı Ali Kemal Atçeken, sanığın savunmasını kabul etmediklerini belirtti. Atçeken, müvekkilinin olaylar nedeniyle sınır dışı edildiğini ve eğitim hayatının sona erdiğini vurguladı. Ayrıca müvekkilinin darp ve tehditlere maruz kaldığını iddia ederek sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.
Ses kaydı mahkemede dinletildi
Duruşmada müştekinin avukatları, sanığın müvekkiline küfrettiği ses kaydını mahkemeye sundu. Yalçıntaş, mahkeme başkanının soruları üzerine ses kaydını doğrulayarak, “Ağır tahrik altında bu ifadeleri kullandım" dedi.
Cumhuriyet savcısı, duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Sanık İlyas Yalçıntaş’ın “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, savcılık mütalaasına karşı taraflara savunma yapmaları için süre tanıyarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.