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'Rusya Kahramanı' unvanı verilen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, ölüm yıl dönümünde anıldı
'Rusya Kahramanı' unvanı verilen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, ölüm yıl dönümünde anıldı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da uğradığı terör saldırısında hayatını kaybetti. Rusya'nın Türkiye'deki diplomatik misyonları... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T12:09+0300
2024-12-19T12:11+0300
türkiye
andrey karlov
fetö
rusya federasyonu türkiye büyükelçiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091741361_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8f42f29eec4023900077c6a9c5b15650.jpg
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara’da bir sergi salonunda FETÖ tarafından düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayat veda etti. Türk-Rus ilişkilerini bozmak amacıyla düzenlenen suikastta Büyükelçi Karlov'un hayatını kaybetmesi, tam tersine iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdi. Andrey Karlov suikastı, Türk-Rus ilişkilerini hedef alan bir provokasyon olarak tarihe geçti.8 yıl önce hayata veda eden Karlov, her yıl 19 Aralık'ta başta Rusya'nın diplomatik temsilcilikleri başta olmak üzere anılıyor. Rusya Federasyonu, başarılı bir diplomat olan Karlov'a "Rusya Kahramanı" unvanını taltif etti. Karlov’un adı, Ankara’da bir sergi salonuna ve sokağa verildi. Rusya’da ise ulusal kahraman ilan edilerek adına anıtlar dikildi ve bir vakıf kuruldu.19 Aralık 2016 günüAndrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşması yapmak üzere sergiye geldi. Görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, polis kimliğini kullanarak sergi alanına giriş yaptı. Karlov kürsüdeki konuşmasını sürdürürken Altıntaş, ona arkasından dokuz el ateş etti. Saldırı sırasında sloganlar atan Altıntaş, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi ve anında etkisiz hale getirildi. Suikastın, FETÖ tarafından organize edildiği ortaya çıktı ve iddianamede, Altıntaş’ın FETÖ bağlantılı olduğu ve saldırıyı mahrem imamların talimatıyla gerçekleştirdiği açıklandı. Andrey Karlov'un hayatıAndrey Karlov, 4 Şubat 1954'te Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova'da doğdu. 1976 yılında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünden mezun oldu. Mezun olmadan bir yıl önce, üniversitede tanıştığı Marina Karlova ile 4 Ekim 1975'te evlendi. Mezun olduğunda Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatının yanı sıra yurtdışı temsilciliklerinde çalışmaya başladı. Koreceyi ileri seviyede biliyordu.1976-1981 ve 1984-1990 yılları arasında Sovyetler Birliği'nin Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde katip olarak görev aldı. 1992’de Rusya'nın Güney Kore Büyükelçiliği'nde görev aldı.2001’de Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi oldu. 2007’de Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalışmaya başladı. 2013'te Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/karlov-okumalari-moskovada-duzenlendi-turk-ve-rus-iliskilerin-gelistirilmesi-acisindan-onemli-1085117676.html
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andrey karlov, fetö, rusya federasyonu türkiye büyükelçiliği
andrey karlov, fetö, rusya federasyonu türkiye büyükelçiliği

'Rusya Kahramanı' unvanı verilen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, ölüm yıl dönümünde anıldı

12:09 19.12.2024 (güncellendi: 12:11 19.12.2024)
© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara BüyükelçiliğiRusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 8 yıl önce terör saldırısı sonucu hayatını kaybetti
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 8 yıl önce terör saldırısı sonucu hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da uğradığı terör saldırısında hayatını kaybetti. Rusya'nın Türkiye'deki diplomatik misyonları 'Rusya Kahramanı' unvanı verilen Karlov'u "Unutmadık. Unutmayacağız" sözleriyle andı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara’da bir sergi salonunda FETÖ tarafından düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayat veda etti. Türk-Rus ilişkilerini bozmak amacıyla düzenlenen suikastta Büyükelçi Karlov'un hayatını kaybetmesi, tam tersine iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdi. Andrey Karlov suikastı, Türk-Rus ilişkilerini hedef alan bir provokasyon olarak tarihe geçti.
8 yıl önce hayata veda eden Karlov, her yıl 19 Aralık'ta başta Rusya'nın diplomatik temsilcilikleri başta olmak üzere anılıyor. Rusya Federasyonu, başarılı bir diplomat olan Karlov'a "Rusya Kahramanı" unvanını taltif etti.
Karlov’un adı, Ankara’da bir sergi salonuna ve sokağa verildi. Rusya’da ise ulusal kahraman ilan edilerek adına anıtlar dikildi ve bir vakıf kuruldu.
© Sputnik / Turan SalcıAndrey Karlov
Andrey Karlov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
Andrey Karlov
© Sputnik / Turan Salcı

19 Aralık 2016 günü

Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşması yapmak üzere sergiye geldi.
Görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, polis kimliğini kullanarak sergi alanına giriş yaptı. Karlov kürsüdeki konuşmasını sürdürürken Altıntaş, ona arkasından dokuz el ateş etti. Saldırı sırasında sloganlar atan Altıntaş, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi ve anında etkisiz hale getirildi. Suikastın, FETÖ tarafından organize edildiği ortaya çıktı ve iddianamede, Altıntaş’ın FETÖ bağlantılı olduğu ve saldırıyı mahrem imamların talimatıyla gerçekleştirdiği açıklandı.
© Fotoğraf : Сourtesy of the Andrey Karlovs familyАндрей Карлов с сыном Геннадием на вручении диплома МГИМО
Андрей Карлов с сыном Геннадием на вручении диплома МГИМО - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© Fotoğraf : Сourtesy of the Andrey Karlovs family

Andrey Karlov'un hayatı

Andrey Karlov, 4 Şubat 1954'te Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova'da doğdu. 1976 yılında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünden mezun oldu. Mezun olmadan bir yıl önce, üniversitede tanıştığı Marina Karlova ile 4 Ekim 1975'te evlendi. Mezun olduğunda Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatının yanı sıra yurtdışı temsilciliklerinde çalışmaya başladı.
Koreceyi ileri seviyede biliyordu.1976-1981 ve 1984-1990 yılları arasında Sovyetler Birliği'nin Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde katip olarak görev aldı. 1992’de Rusya'nın Güney Kore Büyükelçiliği'nde görev aldı.
2001’de Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi oldu. 2007’de Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalışmaya başladı. 2013'te Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi oldu.
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