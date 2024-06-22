https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/karlov-okumalari-moskovada-duzenlendi-turk-ve-rus-iliskilerin-gelistirilmesi-acisindan-onemli-1085117676.html

'Karlov Okumaları' Moskova'da düzenlendi: 'Türk ve Rus ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli'

'Karlov Okumaları' Moskova'da düzenlendi: 'Türk ve Rus ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli'

Sputnik Türkiye

Her yıl Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen 'Karlov Okumaları' bu kez 17-19 Haziran tarihleri arasında... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T15:06+0300

2024-06-22T15:06+0300

2024-06-22T15:11+0300

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Andrey Karlov Vakfı tarafından organize edilen ve büyük ilgi gören Karlov Okumaları'na Türkiye başta olmak üzere Rusya'ya komşu ülkelerden lise öğrencilerinin katılımıyla yapılıyor.19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Andrey Karlov'un anısını yaşatan bu etkinlik, geniş bir coğrafyadan katılım alırken, Etkinlikte konuşma yapan Andrey Karlov Vakfı’nın mütevelli heyeti başkanı Naki Karaarslan, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi. Karaarslan, Karlov Okumaları'nın gençlerin yazma alışkanlıklarını teşvik etmesinin yanı sıra, Rus dili ve kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladığını vurguladı.'Karlov Vakfı’nın kuruluş amacının özellikle Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerinin geliştirmesi ve katkılardan bahsedildi'Naki Karaarslan, konuşmasında, Rus-Türk ortak evliliklerinden doğan çocukların geleceğine de dikkat çekerek, "’Karlov Okumaları’ artık yedinci sefer yapılıyor.Bu özellikle gençlerin ileriye dönük zamanımızda unuttukları yazma alışkanlığı düşündüklerini kaleme dökme alışkanlığının teşvik edilmesi, Rus dilinin ve kültürünün yaygınlaşması için çok önemli bir yol. Aynı zamanda hakikaten dünyanın birçok ülkesinden Rusça konuşan insanların Rusça edebiyat ve kültürünün gelişmesi için çok iyi bir konu olduğunu, bu anlamda Karlov okumalarının önemli olduğunu vurguları yaptık. Karlov Vakfı’nın kuruluş amacının özellikle Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerinin geliştirmesi, kültürel, sosyal, akademik, sağlık, turizm anlamda ki verilecek katkılardan bahsedildi. Özellikle Rus doktorların Türkiye’ye eğitime gönderilmesi, ilk defa yapılan Rus ve Türk rektör arasındaki toplantılar hakkında vurgular yapıldı. Ve en önemli konu olarak yüz bin üzerindeki Rus Türk ortak evliliğindeki çocukların sorunları, geleceği ve iki ülkeye vereceği katkılar anlatıldı” ifadeleri kullandı.'Ortak aile geleceği, Türkiye ile maddi ve ekonomik ilişkilerinden daha önemli'Naki Karaarslan, ’Karlov Okumaları’ etkinliklerine genç katılımcılarına Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerinde gençlerin önemli rol oynadığı ve ayrıca yüz bini aşan Rus-Türk ortak ailelerin önemini hakkında vurgusunu yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/rus-uzman-ukraynanin-akibetine-iliskin-karar-kievde-degil-abdde-veriliyor-1085110994.html

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karlov suikasti, andrey karlov, rus büyükelçi karlov'a suikast, andrey gennadiyeviç karlov, ankara, aile, yarışma