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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/rus-ordusu-hiz-kesmiyor-donbassta-iki-yerlesim-birimi-daha-ele-gecirildi-1091742249.html
Rus ordusu hız kesmiyor: Donbass'ta iki yerleşim birimi daha ele geçirildi
Rus ordusu hız kesmiyor: Donbass'ta iki yerleşim birimi daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre son bir günde bin 630... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T11:44+0300
2024-12-19T12:03+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri, başarılı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novıy Komar ve Zelenovka köylerini Ukrayna işgalinden kurtardı. Ayrıca bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 175 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek 100'den fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve beş zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçleri 460 kadar asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukraynalı oluşumların kaybı 315 asker ve biri ABD yapımı M113 olmak üzere dört zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu da düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Bu istikamette son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 60 kadar askeri etkisiz hale getirildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek 12 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 520 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.Ukrayna’nın 149 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna ordusunun hava üssü altyapıları ile asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 154 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/musk-abdnin-ukraynaya-askeri-yardimini-degerlendirdi-tarihteki-en-kotu-karar-1091737445.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov

Rus ordusu hız kesmiyor: Donbass'ta iki yerleşim birimi daha ele geçirildi

11:44 19.12.2024 (güncellendi: 12:03 19.12.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre son bir günde bin 630 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri, başarılı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novıy Komar ve Zelenovka köylerini Ukrayna işgalinden kurtardı. Ayrıca bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 175 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek 100'den fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve beş zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçleri 460 kadar asker kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukraynalı oluşumların kaybı 315 asker ve biri ABD yapımı M113 olmak üzere dört zırhlı savaş aracı oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu da düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Bu istikamette son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 60 kadar askeri etkisiz hale getirildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek 12 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 520 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
Ukrayna’nın 149 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna ordusunun hava üssü altyapıları ile asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 154 insansız hava aracını engelledi.
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