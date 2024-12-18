https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/abdli-eski-istihbaratci-ritter-rusya-ukraynayi-bir-ayda-tamamen-yok-edebilecek-gucte-1091724381.html
ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Rusya Ukrayna'yı bir ayda tamamen yok edebilecek güçte
ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Rusya Ukrayna'yı bir ayda tamamen yok edebilecek güçte
Sputnik Türkiye
Eski ABD istihbarat subayı Scott Ritter, Rusya'nın nükleer silah kullanmadan Ukrayna'yı bir ay içinde tamamen yok edebilecek kapasiteye sahip olduğunu... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T23:26+0300
2024-12-18T23:26+0300
2024-12-18T23:25+0300
ukrayna krizi
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Emekli ABD Deniz Piyade Kuvvetleri istihbarat subayı ve BM müfettişi Scott Ritter, Dialogue Works adlı YouTube kanalına demecinde, Rusya’nın nükleer silah kullanmadan Ukrayna'yı tamamen yok edebilecek ve çatışmayı bir ay içinde sona erdirebilecek güçte olduğunu söyledi.Ritter, “Rusya, kullanabileceği askeri gücün büyük bir kısmını kullanmadı bile. Rusya, nükleer silah kullanmadan Ukrayna'yı tamamen yok edebilecek kapasiteye sahip. Eğer Rusya isteseydi, savaş bir ay içinde biterdi” dedi.Ritter, Rus Silahlı Kuvvetlerinin ‘hayal bile edilemeyecek bir ateş gücüne’ sahip olduğunu vurguladı.18 Aralık’ta Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, yabancı askeri ataşelere verdiği brifingde Ukrayna'nın kayıplarına ilişkin veriler sundu. Buna göre, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıpları, 365 binden fazlası geri döndürülemez olmak üzere toplam 977 bin 315 kişi oldu.Gerasimov ayrıca, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğe rağmen Rusya'nın inisiyatifi elinde bulundurduğunu ve özel askeri operasyon alanındaki tüm cephe hattı boyunca ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti. Rus komutan, 30'dan fazla ülkenin Kiev'e 350 milyar dolar yardımda bulunduğunu ve en önemli katkıları ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Danimarka’nın sağladığını, ayrıca 165 binden fazla Ukraynalı askeri personelin NATO standartlarına göre eğitildiğini kaydetti.Gerasimov’a göre, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kaybı yaklaşık 20 bin tank ve zırhlı muharebe aracı, 19 bin 500'den fazla sahra ve havan topu ve 1500'den fazla çok namlulu roketatar sistemi olarak gerçekleşti.Rus ordusu 2024 yılında 190'dan fazla yerleşim yerini kurtararak yaklaşık 4.5 bin kilometrekarelik bir alanı ele geçirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-iki-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1091695938.html
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scott ritter, abd, ukrayna, valeriy gerasimov, dialogue works, almanya, ingiltere, fransa, danimarka, rusya, nükleer silah, kiev, nato
scott ritter, abd, ukrayna, valeriy gerasimov, dialogue works, almanya, ingiltere, fransa, danimarka, rusya, nükleer silah, kiev, nato
ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Rusya Ukrayna'yı bir ayda tamamen yok edebilecek güçte
Eski ABD istihbarat subayı Scott Ritter, Rusya'nın nükleer silah kullanmadan Ukrayna'yı bir ay içinde tamamen yok edebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.
Emekli ABD Deniz Piyade Kuvvetleri istihbarat subayı ve BM müfettişi Scott Ritter, Dialogue Works adlı YouTube kanalına demecinde, Rusya’nın nükleer silah kullanmadan Ukrayna'yı tamamen yok edebilecek ve çatışmayı bir ay içinde sona erdirebilecek güçte olduğunu söyledi.
Ritter, “Rusya, kullanabileceği askeri gücün büyük bir kısmını kullanmadı bile. Rusya, nükleer silah kullanmadan Ukrayna'yı tamamen yok edebilecek kapasiteye sahip. Eğer Rusya isteseydi, savaş bir ay içinde biterdi” dedi.
Ritter, Rus Silahlı Kuvvetlerinin ‘hayal bile edilemeyecek bir ateş gücüne’ sahip olduğunu vurguladı.
18 Aralık’ta Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, yabancı askeri ataşelere verdiği brifingde Ukrayna'nın kayıplarına ilişkin veriler sundu. Buna göre, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıpları, 365 binden fazlası geri döndürülemez olmak üzere toplam 977 bin 315 kişi oldu.
Gerasimov ayrıca, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğe rağmen Rusya'nın inisiyatifi elinde bulundurduğunu ve özel askeri operasyon alanındaki tüm cephe hattı boyunca ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti. Rus komutan, 30'dan fazla ülkenin Kiev'e 350 milyar dolar yardımda bulunduğunu ve en önemli katkıları ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Danimarka’nın sağladığını, ayrıca 165 binden fazla Ukraynalı askeri personelin NATO standartlarına göre eğitildiğini kaydetti.
Gerasimov’a göre, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kaybı yaklaşık 20 bin tank ve zırhlı muharebe aracı, 19 bin 500'den fazla sahra ve havan topu ve 1500'den fazla çok namlulu roketatar sistemi olarak gerçekleşti.
Rus ordusu 2024 yılında 190'dan fazla yerleşim yerini kurtararak yaklaşık 4.5 bin kilometrekarelik bir alanı ele geçirdi.