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River Plate Futbol Kulübü başkanının özel jeti pistten çıktı: İki kişi hayatını kaybetti
River Plate Futbol Kulübü başkanının özel jeti pistten çıktı: İki kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Arjantin'in Buenos Aires Eyaleti'nde River Plate Futbol Kulübü başkanının özel jeti piste inemeyerek San Fernando şehrindeki havalimanı yakınlarında bulunan... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T23:37+0300
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Buenos Aires'te özel bir jet havalimanına iniş sırasında pistten çıkarak evlere çarptı.Arjantin'in Buenos Aires Eyaleti'nde River Plate Futbol Kulübü Başkanı Jorge Brito'nun özel jet uçağı piste inemeyip San Fernando'da bulunan havalimanı yakınlarında evlere çarptı. Uçakta bulunan iki pilotun hayatını kaybettiği ifade edilirken uçakta başkanın olmadığı açıklandı. Ölen iki pilotun 44 yaşındaki pilot Martin Fernandez Loza ve 35 yaşındaki yardımcı pilot Agustin Oforte olduğu ifade edildi.Kazada uçağın düştüğü evde bulunan 72 yaşındaki bir kişi ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kaza yapan uçağın Bombardier Challenger 300 LV-GOK model özel jet olduğu ve piyasada en güvenilen model olduğu açıklandı. Kaza sebebi olarak plotaj hatasının ön plana çıktığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/unlu-is-insani-ucakta-olay-cikardi-ben-turkiyeyi-satin-alirim-1091520412.html
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arjantin, uçak, uçak seferi, uçak kazası, özel uçak, kaza, kaza sebebi
arjantin, uçak, uçak seferi, uçak kazası, özel uçak, kaza, kaza sebebi

River Plate Futbol Kulübü başkanının özel jeti pistten çıktı: İki kişi hayatını kaybetti

23:37 19.12.2024
© AP PhotoBrezilya'da uçak kazası
Brezilya'da uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AP Photo
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Arjantin'in Buenos Aires Eyaleti'nde River Plate Futbol Kulübü başkanının özel jeti piste inemeyerek San Fernando şehrindeki havalimanı yakınlarında bulunan evlere çarptı. Uçakta bulunan iki pilot hayatını kaybederken evde bulunan 72 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Buenos Aires'te özel bir jet havalimanına iniş sırasında pistten çıkarak evlere çarptı.
Arjantin'in Buenos Aires Eyaleti'nde River Plate Futbol Kulübü Başkanı Jorge Brito'nun özel jet uçağı piste inemeyip San Fernando'da bulunan havalimanı yakınlarında evlere çarptı. Uçakta bulunan iki pilotun hayatını kaybettiği ifade edilirken uçakta başkanın olmadığı açıklandı. Ölen iki pilotun 44 yaşındaki pilot Martin Fernandez Loza ve 35 yaşındaki yardımcı pilot Agustin Oforte olduğu ifade edildi.
Kazada uçağın düştüğü evde bulunan 72 yaşındaki bir kişi ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kaza yapan uçağın Bombardier Challenger 300 LV-GOK model özel jet olduğu ve piyasada en güvenilen model olduğu açıklandı. Kaza sebebi olarak plotaj hatasının ön plana çıktığı ifade edildi.
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