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Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: 'Ben Türkiye'yi satın alırım'
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: 'Ben Türkiye'yi satın alırım'
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları uçağında kabin memurlarına hakaret ve küfür eden Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T00:24+0300
2024-12-14T00:24+0300
2024-12-14T00:24+0300
türkiye
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
uçak bileti
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İş insanı Abdulkadir Özcan'ın, kabin memurlarıyla yaşadığı gerginlik sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.Türk Hava Yolları uçağında kabin memurlarına hakaret ve küfür eden Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerde kabin memurlarına bağıran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Ben Türkiye'yi satın alırım" dediği duyuldu. THY tarafından yapılan açıklamada kara listeye alınan iş insanı hakkında soruşturma başlatıldı.Abdülkadir Özcan kimdir?1955 yılında ticaret hayatına adım atan Abdulkadir Özcan, kullanılmış lastiklerin geri dönüşümüyle sektöre giriş yaptı. Yıllar içinde Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO Grup) çatısı altında faaliyetlerini genişleterek hurda lastik satışından yeni lastik üretimine geçti. 1990’lı yıllarda dünyanın önde gelen lastik markalarını Türkiye’ye getirerek temsilciliğini üstlenen AKO Grup, 2005 yılında Türkiye’nin ilk yerli lastik üreticisi olan Petlas’ı satın aldı. 2012 yılında Japon Sumitomo Rubber Industries ile ortaklık kurarak Dunlop ve Falken markalarının üretimine başladı. AKO Grup, lastik üretiminin yanı sıra jant, akü ve kaplama malzemeleri üretimine de yatırım yaparak sektörde lider konuma ulaştı. Çevre bilinciyle hareket eden grup, atık lastik geri dönüşüm tesisleri ile sürdürülebilirlik projelerine öncülük etti. Bugün AKO Grup, 5 büyük ölçekli fabrikası, 30’dan fazla markası ve bin 200’e yakın bayisiyle Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en güçlü yerli üreticilerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/havada-3-saatlik-panik-yolcular-fenalasti-ucak-kayseriye-zorunlu-inis-yapti-1090503475.html
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petlas sahibi kim, abdülkadir özcan kimdir, thy kavga, petlas kimin
petlas sahibi kim, abdülkadir özcan kimdir, thy kavga, petlas kimin
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: 'Ben Türkiye'yi satın alırım'
Türk Hava Yolları uçağında kabin memurlarına hakaret ve küfür eden Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı. THY tarafından yapılan açıklamada kara listeye alınan iş insanı hakkında soruşturma başlatıldı.
İş insanı Abdulkadir Özcan'ın, kabin memurlarıyla yaşadığı gerginlik sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.
Türk Hava Yolları uçağında kabin memurlarına hakaret ve küfür eden Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerde kabin memurlarına bağıran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Ben Türkiye'yi satın alırım" dediği duyuldu. THY tarafından yapılan açıklamada kara listeye alınan iş insanı hakkında soruşturma başlatıldı.
1955 yılında ticaret hayatına adım atan Abdulkadir Özcan, kullanılmış lastiklerin geri dönüşümüyle sektöre giriş yaptı. Yıllar içinde Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO Grup) çatısı altında faaliyetlerini genişleterek hurda lastik satışından yeni lastik üretimine geçti. 1990’lı yıllarda dünyanın önde gelen lastik markalarını Türkiye’ye getirerek temsilciliğini üstlenen AKO Grup, 2005 yılında Türkiye’nin ilk yerli lastik üreticisi olan Petlas’ı satın aldı. 2012 yılında Japon Sumitomo Rubber Industries ile ortaklık kurarak Dunlop ve Falken markalarının üretimine başladı. AKO Grup, lastik üretiminin yanı sıra jant, akü ve kaplama malzemeleri üretimine de yatırım yaparak sektörde lider konuma ulaştı. Çevre bilinciyle hareket eden grup, atık lastik geri dönüşüm tesisleri ile sürdürülebilirlik projelerine öncülük etti. Bugün AKO Grup, 5 büyük ölçekli fabrikası, 30’dan fazla markası ve bin 200’e yakın bayisiyle Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en güçlü yerli üreticilerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.