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Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan ilk paylaşım geldi: Ünlü çiftin aşk fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan ilk paylaşım geldi: Ünlü çiftin aşk fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, bir süredir aşk yaşadığı DJ ve prodüktör Faruk Sabancı ile ilk kez sosyal medyada paylaşım yaptı. Tekne pozlarıyla takipçilerini mest... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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Son olarak Atatürk filmlerinde rol alan Esra Bilgiç, bir süredir Sakıp Sabancı’nın yeğeni Mehmet Sabancı’nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift, ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı.Ünlü oyuncu, sevgilisi Faruk Sabancı ile çekildiği tekne pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı ve bu paylaşıma bir de nazar boncuğu emojisi ekledi.Takipçilerden beğeni ve yorum yağmuruÇiftin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, "Maşallah", "Hep mutlu olun", "Çok yakışıyorsunuz" gibi yorumlarla mutluluklarını dile getirdi. Paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Evlilik sorularına Esra Bilgiç’ten yanıtÜnlü oyuncuya geçtiğimiz aylarda "Ufukta bir evlilik gözüküyor mu?" sorusu yöneltilmişti. Bilgiç, bu soruya "Daha çok erken arkadaşlar" yanıtını vererek evlilik planlarının henüz gündemlerinde olmadığını belirtmişti.
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Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan ilk paylaşım geldi: Ünlü çiftin aşk fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu

10:17 19.12.2024
© FotoğrafEsra Bilgiç ve Faruk Sabancı
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© Fotoğraf
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Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, bir süredir aşk yaşadığı DJ ve prodüktör Faruk Sabancı ile ilk kez sosyal medyada paylaşım yaptı. Tekne pozlarıyla takipçilerini mest eden çiftin fotoğrafları, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte detaylar ve Bilgiç’in evlilikle ilgili açıklamaları...
Son olarak Atatürk filmlerinde rol alan Esra Bilgiç, bir süredir Sakıp Sabancı’nın yeğeni Mehmet Sabancı’nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift, ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı.
Ünlü oyuncu, sevgilisi Faruk Sabancı ile çekildiği tekne pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı ve bu paylaşıma bir de nazar boncuğu emojisi ekledi.

Takipçilerden beğeni ve yorum yağmuru

Çiftin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, "Maşallah", "Hep mutlu olun", "Çok yakışıyorsunuz" gibi yorumlarla mutluluklarını dile getirdi. Paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Evlilik sorularına Esra Bilgiç’ten yanıt

Ünlü oyuncuya geçtiğimiz aylarda "Ufukta bir evlilik gözüküyor mu?" sorusu yöneltilmişti. Bilgiç, bu soruya "Daha çok erken arkadaşlar" yanıtını vererek evlilik planlarının henüz gündemlerinde olmadığını belirtmişti.
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