https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/esra-bilgic-ve-faruk-sabancidan-ilk-paylasim-geldi-unlu-ciftin-ask-fotograflari-sosyal-medyanin-1091737981.html

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan ilk paylaşım geldi: Ünlü çiftin aşk fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan ilk paylaşım geldi: Ünlü çiftin aşk fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, bir süredir aşk yaşadığı DJ ve prodüktör Faruk Sabancı ile ilk kez sosyal medyada paylaşım yaptı. Tekne pozlarıyla takipçilerini mest... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

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sakıp sabancı

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faruk sabancı

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tekne

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Son olarak Atatürk filmlerinde rol alan Esra Bilgiç, bir süredir Sakıp Sabancı’nın yeğeni Mehmet Sabancı’nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift, ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı.Ünlü oyuncu, sevgilisi Faruk Sabancı ile çekildiği tekne pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı ve bu paylaşıma bir de nazar boncuğu emojisi ekledi.Takipçilerden beğeni ve yorum yağmuruÇiftin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, "Maşallah", "Hep mutlu olun", "Çok yakışıyorsunuz" gibi yorumlarla mutluluklarını dile getirdi. Paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Evlilik sorularına Esra Bilgiç’ten yanıtÜnlü oyuncuya geçtiğimiz aylarda "Ufukta bir evlilik gözüküyor mu?" sorusu yöneltilmişti. Bilgiç, bu soruya "Daha çok erken arkadaşlar" yanıtını vererek evlilik planlarının henüz gündemlerinde olmadığını belirtmişti.

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