https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/nato-genel-sekreteri-rutte-kiev-icin-baris-kosullari-yaratilmali-1091725964.html

NATO Genel Sekreteri Rutte: Kiev için ‘barış koşulları’ yaratılmalı

NATO Genel Sekreteri Rutte: Kiev için ‘barış koşulları’ yaratılmalı

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Rutte, Kiev için gelecekteki olası barış görüşmelerinin koşullarının yaratılması gerektiğini belirtti. 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T00:17+0300

2024-12-19T00:17+0300

2024-12-19T00:16+0300

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de bir dizi Avrupalı liderle yapacağı görüşmeler öncesinde Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ortak basın açıklamasında, gelecekteki olası barış görüşmeleri, Kiev için ‘barış koşullarının yaratılması' ve ‘barış sağlandıktan sonra’ ekonomik yardım sağlanması gereğine vurgu yaptı.Rutte, “Ukrayna barış görüşmelerine başlamaya karar verdiğinde mümkün olan en iyi konumda olmalı. Bu nedenle şimdiden hava savunma sistemlerinin ve tedarik edebileceğimiz diğer silahların teslimatını sağlamak için her şeyi yapmalıyız” dedi.Ukrayna'nın ekonomisinin de hem şimdi hem de ‘barış sağlandıktan sonra’ düşünülmesi gerektiğini belirten Rutte, Ukrayna için Ukraynalı üreticilerden silah satın alma girişimini desteklediğini vurgulayarak bunun Ukrayna ekonomisine de yardımcı olacağını kaydetti.Zelenskiy, Brüksel'deki AB zirvesinde NATO Genel Sekreteri ve AB ülkeleri liderlerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi başkanlarıyla bir araya gelmek için Brüksel’de bulunuyor.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti.Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere katkı sağlamayacağına ve olumsuz bir etkisi olacağına dikkat çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/macaristanin-arabuluculugunu-reddeden-zelenskiye-orbandan-cevap-masada-bir-ateskes-teklifi-var-al-1091712935.html

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mark rutte, nato, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, brüksel, ab, barış görüşmeleri, rusya, ab konseyi, avrupa komisyonu, sergey lavrov, kremlin