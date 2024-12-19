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‘Çekya’da eğitim gören Ukraynalı askerler NATO kampına kapatıldı’
‘Çekya’da eğitim gören Ukraynalı askerler NATO kampına kapatıldı’
Sputnik Türkiye
Çekya’da, Ukraynalı askerlere savaş eğitiminin verildiği NATO kampının, askerlerin firar edebileceği korkusu nedeniyle askeri polis tarafından kordon altına... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T09:15+0300
2024-12-19T09:15+0300
2024-12-19T09:23+0300
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Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde esir alınan Ukraynalı asker Roman Gutnik, Sputnik’e açıklamasında, Çekya’da istihkamcı eğitimi aldığı NATO kampının, firar olaylarını önleme amacıyla Ukrayna ve Çekya askeri polis tarafından çevrelendiğini anlattı.Ukrayna’nın Harkov kenti sakini Gutnik, “İzin yoktu. Bize izin verilmiyordu. Şehre girmemize izin verilmiyordu. Çok sayıda kişinin izni kullanarak oraya gidip kaçtığını söylediler. Onların askeri polisleri sürekli olarak çevreyi kontrol ediyordu. Ukrayna polisi de onlarla birlikteydi” şeklinde konuştu.NATO kampındaki yaşam koşullarının kötü olduğunu dile getiren Gutnik, “Bazıları ahşap kulübelere, biz de çadırlara yerleştirildik. Bir çadıra sekiz kişi düşüyordu. Toplamda, sanırım 300 kişiydik. Piyade, kimyasal birlikler ve lağımcılar vardı ve ayrıca sınır muhafızları da vardı. Yemekler çok iyi değildi, fazla yiyecekleri yoktu. Size iki simit ve biraz ekşi çay veriyorlardı. Kuşburnundan ya da başka bir şeydendi” ifadesini kullandı.Çekya vatandaşlarından destek veya empati hissetmediğini kaydeden Ukraynalı esir, “Kesinlikle kardeş değildik” diye ekledi.Rusya, Batılı ülkeleri Ukrayna'ya silah sevkiyatının cephedeki durumu değiştirmeyeceği ve sadece çatışmayı uzatacağı konusunda defalarca uyarmıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da vurguladığı gibi, ABD ve NATO, Ukrayna’ya askeri yardım göndermenin yanı sıra, Ukraynalı askeri personele sağladığı eğitimle de doğrudan çatışmaya müdahil oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/rus-hava-savunma-gucleri-gece-84-ukrayna-ihasini-vurdu-1091731692.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, çekya, nato, kamp, askeri eğitim, askeri polis, rus ordusu
ukrayna, ukrayna ordusu, çekya, nato, kamp, askeri eğitim, askeri polis, rus ordusu
‘Çekya’da eğitim gören Ukraynalı askerler NATO kampına kapatıldı’
09:15 19.12.2024 (güncellendi: 09:23 19.12.2024)
Çekya’da, Ukraynalı askerlere savaş eğitiminin verildiği NATO kampının, askerlerin firar edebileceği korkusu nedeniyle askeri polis tarafından kordon altına alındığı belirtildi.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde esir alınan Ukraynalı asker Roman Gutnik, Sputnik’e açıklamasında, Çekya’da istihkamcı eğitimi aldığı NATO kampının, firar olaylarını önleme amacıyla Ukrayna ve Çekya askeri polis tarafından çevrelendiğini anlattı.
Ukrayna’nın Harkov kenti sakini Gutnik, “İzin yoktu. Bize izin verilmiyordu. Şehre girmemize izin verilmiyordu. Çok sayıda kişinin izni kullanarak oraya gidip kaçtığını söylediler. Onların askeri polisleri sürekli olarak çevreyi kontrol ediyordu. Ukrayna polisi de onlarla birlikteydi” şeklinde konuştu.
NATO kampındaki yaşam koşullarının kötü olduğunu dile getiren Gutnik, “Bazıları ahşap kulübelere, biz de çadırlara yerleştirildik. Bir çadıra sekiz kişi düşüyordu. Toplamda, sanırım 300 kişiydik. Piyade, kimyasal birlikler ve lağımcılar vardı ve ayrıca sınır muhafızları da vardı. Yemekler çok iyi değildi, fazla yiyecekleri yoktu. Size iki simit ve biraz ekşi çay veriyorlardı. Kuşburnundan ya da başka bir şeydendi” ifadesini kullandı.
Çekya vatandaşlarından destek veya empati hissetmediğini kaydeden Ukraynalı esir, “Kesinlikle kardeş değildik” diye ekledi.
Rusya, Batılı ülkeleri Ukrayna'ya silah sevkiyatının cephedeki durumu değiştirmeyeceği ve sadece çatışmayı uzatacağı konusunda defalarca uyarmıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da vurguladığı gibi, ABD ve NATO, Ukrayna’ya askeri yardım göndermenin yanı sıra, Ukraynalı askeri personele sağladığı eğitimle de doğrudan çatışmaya müdahil oluyor.