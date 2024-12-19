https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/misirdan-uc-piramidin-100-saat-kiralandigi-iddiasina-yanit-cekim-suresi-boyunca-bir-saatligine-bile-1091768859.html
Mısır’dan 'üç piramidin 100 saat kiralandığı' iddiasına yanıt: 'Çekim süresi boyunca bir saatliğine bile kapatılmadı'
Mısır’dan 'üç piramidin 100 saat kiralandığı' iddiasına yanıt: 'Çekim süresi boyunca bir saatliğine bile kapatılmadı'
Sputnik Türkiye
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, 3 piramidin MrBeast takma adını kullanan YouTuber Jimmy Donaldson’a kiralanmasıyla ilgili son haberlere ilişkin... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T20:08+0300
2024-12-19T20:08+0300
2024-12-19T20:10+0300
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Mısır'da piramitlerin bir YouTuber'a kiralanmasıyla ilgili son haberler sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı.MrBeast, Noah Lyles ile ‘Beyond the Records’ programında yaptığı açıklamada, Mısır piramitlerinin üçünü de 100 saatliğine kiraladığını belirterek, "Piramitlerde istediğim her yeri keşfetmeme izin verdikleri bir video yapacağım. Piramitlerin içine hiç girmedim. Sırları bulmak ve tüm odalara, mezarlara girmek istiyorum. Çok heyecanlıyım çünkü aşağıda da gizli koridorlar var. Beni neyin beklediğini bilmiyorum” cümlelerini kaydetmişti.MrBeast ve arkadaşları bir tur rehberi eşliğinde, geceleri de uyuyacakları antik anıtın içini gezmeyi, bu deneyimi filme almayı ve insanlara piramidin 'kimsenin görmediği' kısımlarını göstermeyi planlıyordu.'Çekim süresi boyunca bir saatliğine bile kapatılmadı'Sosyal medya ve muhtelif haber mecralarında yer alan bilgilere göre Amerikalı YouTuber MrBeast'in piramitleri 100 saatliğine kiraladığı iddia edilmişti.Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu konunun tamamen yanlış anlaşıldığını; alanın kiralanması fikriyle ilgili söylentilerin mantıksız ve hiçbir şekilde düşünülemez olduğunu duyurdu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu cümleler yer aldı:Bakanlık ilaveten, 'söz konusu çekimin YouTuber'ın bölgede bir dizi kısa film (video) çekmesinden ibaret olduğunu bunun da Mısır için bir turizm tanıtımı bilhassa da bu arkeolojik alana ve antik Mısır uygarlığının eski eserlerine ve sırlarına ışık tutarak kültürel turizm ürünü olduğunu' açıkladı.Bakanlığın açıklaması, “YouTuber ve çekim ekibine, çekim sürecini düzenleyen tüm prosedürlere uyulmasını sağlamak ve arkeolojik alanın korunmasını ve ona zarar verebilecek herhangi bir şeyin rahatsız edilmemesini sağlamak üzereçekim süresi boyunca bölgeden iki arkeolog eşlik ettiğinden, bu konudaki tüm düzenlemelere uyuldu” cümleleriyle tamamlandı.
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mrbeast pyramid, mrbeast egypt, mrbeast piramit, mrbeast mısır piramitleri
Mısır’dan 'üç piramidin 100 saat kiralandığı' iddiasına yanıt: 'Çekim süresi boyunca bir saatliğine bile kapatılmadı'
20:08 19.12.2024 (güncellendi: 20:10 19.12.2024)
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, 3 piramidin MrBeast takma adını kullanan YouTuber Jimmy Donaldson’a kiralanmasıyla ilgili son haberlere ilişkin tartışmalara verdiği yanıtta, alanın kiralanmasının düşünülemez olduğunu belirterek söz konusu eylemin kültürel bir turizm ürünü olduğunu ifade etti.
Mısır'da piramitlerin bir YouTuber'a kiralanmasıyla ilgili son haberler sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı.
MrBeast, Noah Lyles ile ‘Beyond the Records’ programında yaptığı açıklamada, Mısır piramitlerinin üçünü de 100 saatliğine kiraladığını belirterek, "Piramitlerde istediğim her yeri keşfetmeme izin verdikleri bir video yapacağım. Piramitlerin içine hiç girmedim. Sırları bulmak ve tüm odalara, mezarlara girmek istiyorum. Çok heyecanlıyım çünkü aşağıda da gizli koridorlar var. Beni neyin beklediğini bilmiyorum” cümlelerini kaydetmişti.
MrBeast ve arkadaşları bir tur rehberi eşliğinde, geceleri de uyuyacakları antik anıtın içini gezmeyi, bu deneyimi filme almayı ve insanlara piramidin 'kimsenin görmediği' kısımlarını göstermeyi planlıyordu.
'Çekim süresi boyunca bir saatliğine bile kapatılmadı'
Sosyal medya ve muhtelif haber mecralarında yer alan bilgilere göre Amerikalı YouTuber MrBeast'in piramitleri 100 saatliğine kiraladığı iddia edilmişti.
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu konunun tamamen yanlış anlaşıldığını; alanın kiralanması fikriyle ilgili söylentilerin mantıksız ve hiçbir şekilde düşünülemez olduğunu duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu cümleler yer aldı:
YouTuber alanı kiralamadı ancak olan şey, resmi çalışma saatleri dışında çekim yapmak için izin almasıydı. Çekim işini tamamladı ve alan, söylendiği gibi çekim süresi boyunca bir saatliğine bile kapatılmadı.
Çekim çalışmalarına başlamadan önce, genellikle arkeolojik alanlarda çekim yapılmadan önce izlenen tüm yasal ve güvenlik önlemleri alındı ve alan bu çekimlerin yapıldığı günlerde resmi çalışma saatleri içinde ziyaretçilerini kabul etmek üzere tam kapasite ile çalışıyordu.
Bakanlık ilaveten, 'söz konusu çekimin YouTuber'ın bölgede bir dizi kısa film (video) çekmesinden ibaret olduğunu bunun da Mısır için bir turizm tanıtımı bilhassa da bu arkeolojik alana ve antik Mısır uygarlığının eski eserlerine ve sırlarına ışık tutarak kültürel turizm ürünü olduğunu' açıkladı.
Bakanlığın açıklaması, “YouTuber ve çekim ekibine, çekim sürecini düzenleyen tüm prosedürlere uyulmasını sağlamak ve arkeolojik alanın korunmasını ve ona zarar verebilecek herhangi bir şeyin rahatsız edilmemesini sağlamak üzereçekim süresi boyunca bölgeden iki arkeolog eşlik ettiğinden, bu konudaki tüm düzenlemelere uyuldu” cümleleriyle tamamlandı.