Mısır’dan 'üç piramidin 100 saat kiralandığı' iddiasına yanıt: 'Çekim süresi boyunca bir saatliğine bile kapatılmadı'

YouTuber alanı kiralamadı ancak olan şey, resmi çalışma saatleri dışında çekim yapmak için izin almasıydı. Çekim işini tamamladı ve alan, söylendiği gibi çekim süresi boyunca bir saatliğine bile kapatılmadı.

Çekim çalışmalarına başlamadan önce, genellikle arkeolojik alanlarda çekim yapılmadan önce izlenen tüm yasal ve güvenlik önlemleri alındı ve alan bu çekimlerin yapıldığı günlerde resmi çalışma saatleri içinde ziyaretçilerini kabul etmek üzere tam kapasite ile çalışıyordu.