Meteoroloji'den son dakika '5 gün sürecek' uyarısı: Kar, sağanak ve kuvvetli rüzgar yolda
07:07 19.12.2024 (güncellendi: 07:10 19.12.2024)
© AAKar yağışı tatili olan iller
© AA
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Meteoroloji’nin 19 Aralık hava durumu raporu, soğuk hava dalgasının 5 gün daha süreceğini açıkladı. Rize, Artvin ve Ardahan’da yoğun kar yağışı beklenirken, diğer bölgelerde kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili olacak. Çığ tehlikesine ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son rapora göre, yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek. Bazı bölgelerde yoğun kar yağışı, diğerlerinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
İl i̇l yağış tahminleri
Doğu Karadeniz kıyıları: Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.
İç Kesimler ve Ardahan: Yoğun kar yağışı etkili olacak.
Diğer Bölgeler: Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji, bu akşamdan itibaren Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ardahan çevresi, karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak.
Hava sıcaklıkları ve rüzgar durumu
Hava Sıcaklığı: İç ve batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacak. Diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden esecek rüzgar, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevresinde batı ve kuzeybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek.
Kritik uyarılar: Dikkat edilmesi gerekenler
Kuvvetli Yağış: Rize, Artvin ve Ardahan çevresinde beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerekiyor.
Kuvvetli Rüzgar: Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi riskler oluşturabilir.
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Kişilerin dik ve eğimli bölgelerde dikkatli olmaları öneriliyor.
Buzlanma ve sis uyarısı
Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve sis etkili olacak. Özellikle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde tedbirli olmaları istendi.
Bölge bölge uyarılar
Rize ve Artvin: Kıyılarda kuvvetli sağanak, iç kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Ardahan: Karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Doğu Anadolu: Dik yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor.
Batı Bölgeleri: Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar gözlemleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji’nin son raporuna göre, soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde kar yağışı, diğer bölgelerde ise kuvvetli sağanak bekleniyor. Pus, sis ve çığ tehlikesi için kişiler uyarıldı. İşte il il hava durumu ve denizlerde beklenen hava koşulları.
Marmara: Sis ve pus etkili olacak
Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin büyük kısmında pus ve yer yer sis etkili olacak.
İstanbul: 7°C - 13°C
Çanakkale: 6°C - 16°C
Edirne: 4°C - 12°C
Sakarya: 5°C - 15°C
Ege: Hafif rüzgar ve parçalı bulutlu hava
Ege Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.
İzmir: 7°C - 18°C
Denizli: 6°C - 15°C
Muğla: 3°C - 15°C
Afyonkarahisar: -1°C - 11°C
Akdeniz: Ilık ve az bulutlu bir gün
Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgesel sis oluşabilir.
Adana: 4°C - 20°C
Antalya: 9°C - 18°C
Mersin: 9°C - 18°C
Hatay: 4°C - 14°C
İç Anadolu: Pus ve sis uyarısı
İç Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Ankara: 0°C - 8°C
Konya: 0°C - 10°C
Eskişehir: 0°C - 9°C
Sivas: -3°C - 2°C
Batı Karadeniz: Bulutlu ve sisli
Batı Karadeniz, parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.
Zonguldak: 7°C - 14°C
Düzce: 3°C - 15°C
Bolu: 1°C - 13°C
Kastamonu: 1°C - 7°C
Doğu Karadeniz: Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz'de hava çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Trabzon: 9°C - 13°C
Samsun: 8°C - 14°C
Artvin: 2°C - 6°C (Yoğun kar yağışı bekleniyor)
Doğu Anadolu: Kar ve kuvvetli rüzgar
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava yer yer çok bulutlu. Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 40-60 km/saat hızla esecek.
Erzurum: -5°C - 1°C
Kars: -5°C - 3°C
Malatya: -2°C - 7°C
Van: -5°C - 6°C
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.
Diyarbakır: -1°C - 10°C
Gaziantep: 3°C - 13°C
Şanlıurfa: 3°C - 14°C
Siirt: -2°C - 8°C
Denizlerde hava durumu
Karadeniz: Doğu kesimlerde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Dalga yüksekliği 1,5-2,5 metre.
Marmara: Pus ve sis ile görüş zayıflayabilir.
Ege: Rüzgar kuzeydoğudan orta kuvvette esecek.
Akdeniz: Görüş iyi, rüzgar doğudan esecek.