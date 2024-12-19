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Meteoroloji'den son dakika '5 gün sürecek' uyarısı: Kar, sağanak ve kuvvetli rüzgar yolda
Meteoroloji'den son dakika '5 gün sürecek' uyarısı: Kar, sağanak ve kuvvetli rüzgar yolda
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’nin 19 Aralık hava durumu raporu, soğuk hava dalgasının 5 gün daha süreceğini açıkladı. Rize, Artvin ve Ardahan’da yoğun kar yağışı beklenirken... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T07:07+0300
2024-12-19T07:10+0300
türkiye
meteoroloji
ardahan
doğu karadeniz
doğu anadolu
kar
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son rapora göre, yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek. Bazı bölgelerde yoğun kar yağışı, diğerlerinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.İl i̇l yağış tahminleriMeteoroloji, bu akşamdan itibaren Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ardahan çevresi, karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak.Hava sıcaklıkları ve rüzgar durumuKritik uyarılar: Dikkat edilmesi gerekenlerKuvvetli Yağış: Rize, Artvin ve Ardahan çevresinde beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerekiyor.Kuvvetli Rüzgar: Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi riskler oluşturabilir.Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Kişilerin dik ve eğimli bölgelerde dikkatli olmaları öneriliyor.Buzlanma ve sis uyarısıBu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve sis etkili olacak. Özellikle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde tedbirli olmaları istendi.Bölge bölge uyarılarBugün hava nasıl olacak?Meteoroloji’nin son raporuna göre, soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde kar yağışı, diğer bölgelerde ise kuvvetli sağanak bekleniyor. Pus, sis ve çığ tehlikesi için kişiler uyarıldı. İşte il il hava durumu ve denizlerde beklenen hava koşulları.Marmara: Sis ve pus etkili olacakMarmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin büyük kısmında pus ve yer yer sis etkili olacak.Ege: Hafif rüzgar ve parçalı bulutlu havaEge Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.Akdeniz: Ilık ve az bulutlu bir günAkdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgesel sis oluşabilir.İç Anadolu: Pus ve sis uyarısıİç Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Batı Karadeniz: Bulutlu ve sisliBatı Karadeniz, parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.Doğu Karadeniz: Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesiDoğu Karadeniz'de hava çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Doğu Anadolu: Kar ve kuvvetli rüzgarDoğu Anadolu Bölgesi'nde hava yer yer çok bulutlu. Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 40-60 km/saat hızla esecek.Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutluGüneydoğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.Denizlerde hava durumu
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19 aralık hava durumu, meteoroloji hava durumu raporu, soğuk hava dalgası 5 gün sürecek, rize yoğun kar yağışı, artvin kuvvetli sağanak yağış, ardahan karla karışık yağmur, doğu karadeniz çığ tehlikesi, buzlanma ve sis uyarısı, hava sıcaklıkları mevsim normalleri, kuvvetli rüzgar uyarısı, rize ve artvin yağış uyarısı, doğu anadolu çığ riski, karadeniz kuvvetli rüzgar, meteoroloji uyarıları, il il hava durumu, güncel hava durumu tahminleri, doğu karadeniz hava durumu, kar yağışı ne zaman, hava durumu son dakika, sel ve su baskını uyarısı, 19 aralık kar yağışı
19 aralık hava durumu, meteoroloji hava durumu raporu, soğuk hava dalgası 5 gün sürecek, rize yoğun kar yağışı, artvin kuvvetli sağanak yağış, ardahan karla karışık yağmur, doğu karadeniz çığ tehlikesi, buzlanma ve sis uyarısı, hava sıcaklıkları mevsim normalleri, kuvvetli rüzgar uyarısı, rize ve artvin yağış uyarısı, doğu anadolu çığ riski, karadeniz kuvvetli rüzgar, meteoroloji uyarıları, il il hava durumu, güncel hava durumu tahminleri, doğu karadeniz hava durumu, kar yağışı ne zaman, hava durumu son dakika, sel ve su baskını uyarısı, 19 aralık kar yağışı

Meteoroloji'den son dakika '5 gün sürecek' uyarısı: Kar, sağanak ve kuvvetli rüzgar yolda

07:07 19.12.2024 (güncellendi: 07:10 19.12.2024)
© AAKar yağışı tatili olan iller
Kar yağışı tatili olan iller - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA
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Meteoroloji’nin 19 Aralık hava durumu raporu, soğuk hava dalgasının 5 gün daha süreceğini açıkladı. Rize, Artvin ve Ardahan’da yoğun kar yağışı beklenirken, diğer bölgelerde kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili olacak. Çığ tehlikesine ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son rapora göre, yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek. Bazı bölgelerde yoğun kar yağışı, diğerlerinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

İl i̇l yağış tahminleri

Doğu Karadeniz kıyıları: Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.
İç Kesimler ve Ardahan: Yoğun kar yağışı etkili olacak.
Diğer Bölgeler: Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji, bu akşamdan itibaren Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ardahan çevresi, karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak.

Hava sıcaklıkları ve rüzgar durumu

Hava Sıcaklığı: İç ve batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacak. Diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden esecek rüzgar, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevresinde batı ve kuzeybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek.

Kritik uyarılar: Dikkat edilmesi gerekenler

Kuvvetli Yağış: Rize, Artvin ve Ardahan çevresinde beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerekiyor.
Kuvvetli Rüzgar: Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi riskler oluşturabilir.
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Kişilerin dik ve eğimli bölgelerde dikkatli olmaları öneriliyor.

Buzlanma ve sis uyarısı

Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve sis etkili olacak. Özellikle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde tedbirli olmaları istendi.

Bölge bölge uyarılar

Rize ve Artvin: Kıyılarda kuvvetli sağanak, iç kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Ardahan: Karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Doğu Anadolu: Dik yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor.
Batı Bölgeleri: Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar gözlemleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’nin son raporuna göre, soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde kar yağışı, diğer bölgelerde ise kuvvetli sağanak bekleniyor. Pus, sis ve çığ tehlikesi için kişiler uyarıldı. İşte il il hava durumu ve denizlerde beklenen hava koşulları.

Marmara: Sis ve pus etkili olacak

Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin büyük kısmında pus ve yer yer sis etkili olacak.
İstanbul: 7°C - 13°C
Çanakkale: 6°C - 16°C
Edirne: 4°C - 12°C
Sakarya: 5°C - 15°C

Ege: Hafif rüzgar ve parçalı bulutlu hava

Ege Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.
İzmir: 7°C - 18°C
Denizli: 6°C - 15°C
Muğla: 3°C - 15°C
Afyonkarahisar: -1°C - 11°C

Akdeniz: Ilık ve az bulutlu bir gün

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgesel sis oluşabilir.
Adana: 4°C - 20°C
Antalya: 9°C - 18°C
Mersin: 9°C - 18°C
Hatay: 4°C - 14°C

İç Anadolu: Pus ve sis uyarısı

İç Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Ankara: 0°C - 8°C
Konya: 0°C - 10°C
Eskişehir: 0°C - 9°C
Sivas: -3°C - 2°C

Batı Karadeniz: Bulutlu ve sisli

Batı Karadeniz, parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.
Zonguldak: 7°C - 14°C
Düzce: 3°C - 15°C
Bolu: 1°C - 13°C
Kastamonu: 1°C - 7°C

Doğu Karadeniz: Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz'de hava çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Trabzon: 9°C - 13°C
Samsun: 8°C - 14°C
Artvin: 2°C - 6°C (Yoğun kar yağışı bekleniyor)

Doğu Anadolu: Kar ve kuvvetli rüzgar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava yer yer çok bulutlu. Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 40-60 km/saat hızla esecek.
Erzurum: -5°C - 1°C
Kars: -5°C - 3°C
Malatya: -2°C - 7°C
Van: -5°C - 6°C

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.
Diyarbakır: -1°C - 10°C
Gaziantep: 3°C - 13°C
Şanlıurfa: 3°C - 14°C
Siirt: -2°C - 8°C

Denizlerde hava durumu

Karadeniz: Doğu kesimlerde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Dalga yüksekliği 1,5-2,5 metre.
Marmara: Pus ve sis ile görüş zayıflayabilir.
Ege: Rüzgar kuzeydoğudan orta kuvvette esecek.
Akdeniz: Görüş iyi, rüzgar doğudan esecek.
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