https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/meteorolojiden-son-dakika-5-gun-surecek-uyarisi-kar-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-yolda-1091730180.html

Meteoroloji'den son dakika '5 gün sürecek' uyarısı: Kar, sağanak ve kuvvetli rüzgar yolda

Meteoroloji'den son dakika '5 gün sürecek' uyarısı: Kar, sağanak ve kuvvetli rüzgar yolda

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’nin 19 Aralık hava durumu raporu, soğuk hava dalgasının 5 gün daha süreceğini açıkladı. Rize, Artvin ve Ardahan’da yoğun kar yağışı beklenirken... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T07:07+0300

2024-12-19T07:07+0300

2024-12-19T07:10+0300

türkiye

meteoroloji

ardahan

doğu karadeniz

doğu anadolu

kar

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son rapora göre, yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek. Bazı bölgelerde yoğun kar yağışı, diğerlerinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.İl i̇l yağış tahminleriMeteoroloji, bu akşamdan itibaren Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ardahan çevresi, karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak.Hava sıcaklıkları ve rüzgar durumuKritik uyarılar: Dikkat edilmesi gerekenlerKuvvetli Yağış: Rize, Artvin ve Ardahan çevresinde beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerekiyor.Kuvvetli Rüzgar: Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi riskler oluşturabilir.Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Kişilerin dik ve eğimli bölgelerde dikkatli olmaları öneriliyor.Buzlanma ve sis uyarısıBu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve sis etkili olacak. Özellikle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde tedbirli olmaları istendi.Bölge bölge uyarılarBugün hava nasıl olacak?Meteoroloji’nin son raporuna göre, soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde kar yağışı, diğer bölgelerde ise kuvvetli sağanak bekleniyor. Pus, sis ve çığ tehlikesi için kişiler uyarıldı. İşte il il hava durumu ve denizlerde beklenen hava koşulları.Marmara: Sis ve pus etkili olacakMarmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin büyük kısmında pus ve yer yer sis etkili olacak.Ege: Hafif rüzgar ve parçalı bulutlu havaEge Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.Akdeniz: Ilık ve az bulutlu bir günAkdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgesel sis oluşabilir.İç Anadolu: Pus ve sis uyarısıİç Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Batı Karadeniz: Bulutlu ve sisliBatı Karadeniz, parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.Doğu Karadeniz: Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesiDoğu Karadeniz'de hava çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Doğu Anadolu: Kar ve kuvvetli rüzgarDoğu Anadolu Bölgesi'nde hava yer yer çok bulutlu. Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 40-60 km/saat hızla esecek.Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutluGüneydoğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.Denizlerde hava durumu

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