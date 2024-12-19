https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/harcama-limiti-tartismasi-restoranlarda-1500-tl-altinda-odeme-yapilamayacak-mi-yeni-donem-basliyor-1091731814.html

Harcama limiti tartışması: Restoranlarda 1500 TL altında ödeme yapılamayacak mı? Yeni dönem başlıyor mu?

Harcama limiti tartışması: Restoranlarda 1500 TL altında ödeme yapılamayacak mı? Yeni dönem başlıyor mu?

Sputnik Türkiye

İstanbul’da bazı restoranların harcama limiti uygulaması başlattığı iddiaları gündeme oturdu. 1 bardak çay bile içilse 1500 TL ödeme zorunluluğu olduğu öne... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T07:37+0300

2024-12-19T07:37+0300

2024-12-19T07:37+0300

ekonomi

ramazan bingöl

tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)

limit

borç limiti

harcama limiti

kredi kartı limiti

yemek

restoran

restoran zinciri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/03/1061887439_0:0:809:455_1920x0_80_0_0_a7f1a96dbbed201bd5de4ec366dda7a0.jpg

İstanbul’da bazı restoranların, müşterilerine minimum harcama limiti koyduğu iddiaları kamuoyunda tartışma yarattı. İddialara göre, bazı restoranlarda bir masaya oturmak için en az 1500 TL harcama yapılması gerekiyor. Bu uygulama, tüketiciler ve sektör temsilcileri arasında farklı görüşlere neden oldu.TÜRES Başkanı Bingöl: Bu söylentilerin dayanağı yokKonuya ilişkin açıklama yapan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Bingöl, "Bu tarz bir uygulama olduğunu tespit edemedik. Eğer böyle bir işletme varsa, bunun üzerine ilk biz gideriz" dedi.Bingöl ayrıca, işletmelerin müşterilere harcama limiti koymasının doğru bir uygulama olmadığını belirtti.'Fiyatlar lokasyona göre belirleniyor'Ramazan Bingöl, restoran fiyatlarındaki farklılıkların lokasyona göre değiştiğini vurgulayarak, "Esenler’deki bir işletme ile Nişantaşı’ndaki bir işletmenin benzer fiyatlar sunmasını bekleyemezsiniz. Ancak her bütçeye uygun işletme bulmak mümkün" dedi.Boğaz restoranlarında harcama limiti i̇ddiasıMilliyet'te yer alan habere göre, bir restoran CEO’su olan Nihat Bingöl, harcama limiti uygulamasının İstanbul’da birkaç işletme tarafından denendiğini söyledi. "Özellikle Boğaz tarafındaki bazı restoranlarda 1500 TL altı ödeme kabul edilmiyor. Bu uygulama, kişi başına düşen ortalama geliri artırmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.Bingöl, Türkiye’de bu tarz uygulamaların tüketiciden negatif tepki alacağını düşündüğünü de ekledi.Restoranlarda fiyatlar ne kadar?Gıda sektöründeki fiyat belirsizliği ve maliyet artışları, restoranlardaki kişi başı ücretlerin artmasına neden oluyor. Şu anda restoranlarda:Yılbaşı sonrası fiyatlar artacak mı?Hem Ramazan Bingöl hem de Nihat Bingöl, yılbaşından sonra fiyatların artmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Özellikle asgari ücrete yapılacak zam ve artan maliyetler, fiyatlara doğrudan yansıyacak. Ancak sektör temsilcileri, müşteri kaybını önlemek için fiyat artışlarında daha temkinli davranacaklarını ifade ediyor.Harcama limiti doğru bir uygulama mı?Restoranların, sınırlı müşteri kapasitesini telafi etmek için harcama limiti koyması, bazı sektör temsilcileri tarafından gelir artırıcı bir yöntem olarak değerlendirilirken, tüketiciler arasında hoşnutsuzluğa yol açıyor. Uzmanlara göre, bu tarz uygulamalar, uzun vadede işletmelerin müşteri kaybetmesine neden olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/asgari-ucrette-kritik-viraj-bugun-uzman-isim-isci-tarafi-bu-rakamin-altini-imzalamaz-diyerek-1091731178.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul restoran harcama limiti, boğaz restoranlarında 1500 tl altı ödeme, 1 bardak çay 1500 tl iddiası, türes ramazan bingöl açıklaması, restoranlarda kişi başı ücret 600 tl, boğaz manzaralı restoran fiyatları, harcama limiti uygulaması doğru mu, istanbul'da uygun fiyatlı restoranlar, yılbaşı sonrası restoran fiyatları artar mı, restoranlar asgari ücret zammından etkilenir mi, boğaz restoranlarında harcama sınırı, 4 kişilik aile restoran masrafı, nihat bingöl restoran açıklaması, istanbul restoran fiyatları 2024, asgari ücret restoran fiyatlarını nasıl etkiler, gıda sektöründe maliyet artışı, restoranlarda fiyat belirleme kriterleri, restoranlarda kişi başı fiyat ne kadar, istanbul yeme içme sektörü, 1500 tl altı ödeme kabul edilmiyor