https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/harcama-limiti-tartismasi-restoranlarda-1500-tl-altinda-odeme-yapilamayacak-mi-yeni-donem-basliyor-1091731814.html
Harcama limiti tartışması: Restoranlarda 1500 TL altında ödeme yapılamayacak mı? Yeni dönem başlıyor mu?
Harcama limiti tartışması: Restoranlarda 1500 TL altında ödeme yapılamayacak mı? Yeni dönem başlıyor mu?
Sputnik Türkiye
İstanbul’da bazı restoranların harcama limiti uygulaması başlattığı iddiaları gündeme oturdu. 1 bardak çay bile içilse 1500 TL ödeme zorunluluğu olduğu öne... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T07:37+0300
2024-12-19T07:37+0300
2024-12-19T07:37+0300
ekonomi
ramazan bingöl
tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)
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yemek
restoran
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İstanbul’da bazı restoranların, müşterilerine minimum harcama limiti koyduğu iddiaları kamuoyunda tartışma yarattı. İddialara göre, bazı restoranlarda bir masaya oturmak için en az 1500 TL harcama yapılması gerekiyor. Bu uygulama, tüketiciler ve sektör temsilcileri arasında farklı görüşlere neden oldu.TÜRES Başkanı Bingöl: Bu söylentilerin dayanağı yokKonuya ilişkin açıklama yapan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Bingöl, "Bu tarz bir uygulama olduğunu tespit edemedik. Eğer böyle bir işletme varsa, bunun üzerine ilk biz gideriz" dedi.Bingöl ayrıca, işletmelerin müşterilere harcama limiti koymasının doğru bir uygulama olmadığını belirtti.'Fiyatlar lokasyona göre belirleniyor'Ramazan Bingöl, restoran fiyatlarındaki farklılıkların lokasyona göre değiştiğini vurgulayarak, "Esenler’deki bir işletme ile Nişantaşı’ndaki bir işletmenin benzer fiyatlar sunmasını bekleyemezsiniz. Ancak her bütçeye uygun işletme bulmak mümkün" dedi.Boğaz restoranlarında harcama limiti i̇ddiasıMilliyet'te yer alan habere göre, bir restoran CEO’su olan Nihat Bingöl, harcama limiti uygulamasının İstanbul’da birkaç işletme tarafından denendiğini söyledi. "Özellikle Boğaz tarafındaki bazı restoranlarda 1500 TL altı ödeme kabul edilmiyor. Bu uygulama, kişi başına düşen ortalama geliri artırmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.Bingöl, Türkiye’de bu tarz uygulamaların tüketiciden negatif tepki alacağını düşündüğünü de ekledi.Restoranlarda fiyatlar ne kadar?Gıda sektöründeki fiyat belirsizliği ve maliyet artışları, restoranlardaki kişi başı ücretlerin artmasına neden oluyor. Şu anda restoranlarda:Yılbaşı sonrası fiyatlar artacak mı?Hem Ramazan Bingöl hem de Nihat Bingöl, yılbaşından sonra fiyatların artmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Özellikle asgari ücrete yapılacak zam ve artan maliyetler, fiyatlara doğrudan yansıyacak. Ancak sektör temsilcileri, müşteri kaybını önlemek için fiyat artışlarında daha temkinli davranacaklarını ifade ediyor.Harcama limiti doğru bir uygulama mı?Restoranların, sınırlı müşteri kapasitesini telafi etmek için harcama limiti koyması, bazı sektör temsilcileri tarafından gelir artırıcı bir yöntem olarak değerlendirilirken, tüketiciler arasında hoşnutsuzluğa yol açıyor. Uzmanlara göre, bu tarz uygulamalar, uzun vadede işletmelerin müşteri kaybetmesine neden olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/asgari-ucrette-kritik-viraj-bugun-uzman-isim-isci-tarafi-bu-rakamin-altini-imzalamaz-diyerek-1091731178.html
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istanbul restoran harcama limiti, boğaz restoranlarında 1500 tl altı ödeme, 1 bardak çay 1500 tl iddiası, türes ramazan bingöl açıklaması, restoranlarda kişi başı ücret 600 tl, boğaz manzaralı restoran fiyatları, harcama limiti uygulaması doğru mu, istanbul'da uygun fiyatlı restoranlar, yılbaşı sonrası restoran fiyatları artar mı, restoranlar asgari ücret zammından etkilenir mi, boğaz restoranlarında harcama sınırı, 4 kişilik aile restoran masrafı, nihat bingöl restoran açıklaması, istanbul restoran fiyatları 2024, asgari ücret restoran fiyatlarını nasıl etkiler, gıda sektöründe maliyet artışı, restoranlarda fiyat belirleme kriterleri, restoranlarda kişi başı fiyat ne kadar, istanbul yeme içme sektörü, 1500 tl altı ödeme kabul edilmiyor
Harcama limiti tartışması: Restoranlarda 1500 TL altında ödeme yapılamayacak mı? Yeni dönem başlıyor mu?
İstanbul’da bazı restoranların harcama limiti uygulaması başlattığı iddiaları gündeme oturdu. 1 bardak çay bile içilse 1500 TL ödeme zorunluluğu olduğu öne sürüldü. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve bir restoran CEO’su iddialara yanıt verdi. Peki, bu uygulama doğru mu? İşte detaylar ve fiyatlara dair açıklamalar.
İstanbul’da bazı restoranların, müşterilerine minimum harcama limiti koyduğu iddiaları kamuoyunda tartışma yarattı. İddialara göre, bazı restoranlarda bir masaya oturmak için en az 1500 TL harcama yapılması gerekiyor. Bu uygulama, tüketiciler ve sektör temsilcileri arasında farklı görüşlere neden oldu.
TÜRES Başkanı Bingöl: Bu söylentilerin dayanağı yok
Konuya ilişkin açıklama yapan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Bingöl, "Bu tarz bir uygulama olduğunu tespit edemedik. Eğer böyle bir işletme varsa, bunun üzerine ilk biz gideriz" dedi.
Bingöl ayrıca, işletmelerin müşterilere harcama limiti koymasının doğru bir uygulama olmadığını belirtti.
'Fiyatlar lokasyona göre belirleniyor'
Ramazan Bingöl, restoran fiyatlarındaki farklılıkların lokasyona göre değiştiğini vurgulayarak, "Esenler’deki bir işletme ile Nişantaşı’ndaki bir işletmenin benzer fiyatlar sunmasını bekleyemezsiniz. Ancak her bütçeye uygun işletme bulmak mümkün" dedi.
Boğaz restoranlarında harcama limiti i̇ddiası
Milliyet'te yer alan habere göre, bir restoran CEO’su olan Nihat Bingöl, harcama limiti uygulamasının İstanbul’da birkaç işletme tarafından denendiğini söyledi. "Özellikle Boğaz tarafındaki bazı restoranlarda 1500 TL altı ödeme kabul edilmiyor. Bu uygulama, kişi başına düşen ortalama geliri artırmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.
Bingöl, Türkiye’de bu tarz uygulamaların tüketiciden negatif tepki alacağını düşündüğünü de ekledi.
Restoranlarda fiyatlar ne kadar?
Gıda sektöründeki fiyat belirsizliği ve maliyet artışları, restoranlardaki kişi başı ücretlerin artmasına neden oluyor. Şu anda restoranlarda:
Kişi başı ücretler 600 TL ile 2500 TL arasında
değişiyor.
4 kişilik bir aile
için güzel bir yemek maliyeti en az 4000 TL
’yi bulabiliyor.
Yılbaşı sonrası fiyatlar artacak mı?
Hem Ramazan Bingöl hem de Nihat Bingöl, yılbaşından sonra fiyatların artmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Özellikle asgari ücrete yapılacak zam ve artan maliyetler, fiyatlara doğrudan yansıyacak. Ancak sektör temsilcileri, müşteri kaybını önlemek için fiyat artışlarında daha temkinli davranacaklarını ifade ediyor.
Harcama limiti doğru bir uygulama mı?
Restoranların, sınırlı müşteri kapasitesini telafi etmek için harcama limiti koyması, bazı sektör temsilcileri tarafından gelir artırıcı bir yöntem olarak değerlendirilirken, tüketiciler arasında hoşnutsuzluğa yol açıyor. Uzmanlara göre, bu tarz uygulamalar, uzun vadede işletmelerin müşteri kaybetmesine neden olabilir.