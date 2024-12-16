https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/fransaya-bagli-mayotte-adasini-siddetli-kasirga-vurdu-olu-sayisinin-100u-gecmesinden-korkuluyor-1091601928.html

Fransa'ya bağlı Mayotte Adası'nı şiddetli kasırga vurdu: Ölü sayısının 100'ü geçmesinden korkuluyor

Fransa'ya bağlı Mayotte Adası'nı şiddetli kasırga vurdu: Ölü sayısının 100'ü geçmesinden korkuluyor

Sputnik Türkiye

Fransa'nın Hint Okynusu'ndaki adası Mayotte'i benzeri görülmemiş şiddette kasırga vurdu. yetkililer ölü sayısının 100'ü geçmesinden endişe ederken rüzgarın... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T13:54+0300

2024-12-16T13:54+0300

2024-12-16T13:54+0300

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Afrika kıtasının Komorlar adalarına komşu Mayotte'i son yılların en şiddetli kasırgası vurdu. Chido Siklonu adı verilen kasırga felaketinde saatte 225 km'yi geçen şiddetli rüzgarlar görüldü. Yerleşim yerlerinde ağır hasar olduğunu ifade eden yetkililer, henüz arama kurtarma çalışmalarının yapıldığını belirtti. Fransa'dan takviye ekiplerin arama-kurtarma yaptığı kaydedilirken altyapının ciddi hasar gördüğü, acil durum çalışmalarının hasar sebebiyle sekteye uğradığı belirtildi. 320 bin kişinin yaşadığı adada barınak, gıda ve su sıkıntısının baş gösterdiği ifade edildi. Basına konuşan görgü tanıkları, 'bir mahallenin tamamen yok olduğuna' şahit olduklarını ifade etti. Yerel basına göre Fransız mali yardımlarıyla geçinen ada sakinlerinin yüzde 75'i yoksulluk sınırında yaşıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düşüncelerinin "en korkunç birkaç saati geçiren ve bazıları için her şeylerini kaybeden, hayatlarını kaybeden Mayotte'taki yurttaşlarla" olduğunu belirtti. Ölü sayısı binli rakamlara çıkabilirMayotte Adası'nda halihazırda Fransa Ulusal Jandarması arama kurtarma yapıyor. Mayotte Adası'nın Fransız Valisi Francois-Xavier Bieuville, ölü sayısının önemli ölçüde artabileceğini vurgulayarak "Kesinlikle birkaç yüz" olacağı ve binlere ulaşabileceği konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/firtina-somon-kafesini-parcaladi-balikcilar-dereye-kostu-1091593493.html

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