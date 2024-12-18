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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/peskov-gelecek-trump-donemi-icin-rusya-ab-munasebetlerini-degerlendirdi-avrupa-bagimsizligini-1091722102.html
Peskov, gelecek Trump dönemi için Rusya-AB münasebetlerini değerlendirdi: 'Avrupa bağımsızlığını kaybetmiş durumda'
Peskov, gelecek Trump dönemi için Rusya-AB münasebetlerini değerlendirdi: 'Avrupa bağımsızlığını kaybetmiş durumda'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov gündeme dair yaptığı açıklamasında, Ukrayna krizi, Trump dönemi ve Gürcistan hususlarına değinerek Trump döneminde Rusya... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T22:22+0300
2024-12-18T22:22+0300
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere açık olduğunu hatırlatarak Özel Askeri Operasyon hakkında konuştu.Peskov, müzakerelerin Rusya'nın hedeflerine ulaşması için tercih edilen yol olduğunu ancak müzakerelerin reddedilmesi nedeniyle Rusya'nın Özel Askeri Operasyon'u yürütmek zorunda kaldığını belirtti. Peskov yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Peskov konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın müzakerelere açık olduğunu defalarca vurguladığını hatırlattı. 'Avrupa bağımsızlığını kaybetti'Kremlin Sözcüsü Peskov, Donald Trump'ın ABD'de başkanlık görevine başlamasının ardından Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerde herhangi bir değişiklik öngörmediğini belirtti. Peskov, Avrupa'nın bağımsızlığını kaybettiğini vurgulayarak Trump döneminde Rusya-Avrupa münasebetlerine ilişkin, "Şu ana kadar hiçbir şey bunun habercisi değil" ifadesini kullandı. 'Rusya Gürcistan'daki olaylara müdahale etmemiş ve etmeyecektir'Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Gürcistan'daki olaylara müdahale etmediğini ve etmeyi de planlamadığını söyledi. Peskov, Rusya ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin nasıl geliştiği ve Moskova'nın Tiflis'teki son olaylara nasıl baktığı yönündeki bir soruya verdiği yanıtta, “Herhangi bir şekilde hizaya gelmiyorlar. Biliyorsunuz ki Gürcistan'daki olaylara hiçbir şekilde müdahale etmedik, etmiyoruz ve etme planımız da yok” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/vladimir-putinle-yilin-ozeti-programina-1-milyonu-askin-soru-gelmisti-rusyanin-bekledigi-gun-yarin-1091715782.html
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Peskov, gelecek Trump dönemi için Rusya-AB münasebetlerini değerlendirdi: 'Avrupa bağımsızlığını kaybetmiş durumda'

22:22 18.12.2024
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov gündeme dair yaptığı açıklamasında, Ukrayna krizi, Trump dönemi ve Gürcistan hususlarına değinerek Trump döneminde Rusya ve Avrupa arasındaki münasebetlerde bir değişiklik öngörmediklerini zira Avrupa'nın bağımsızlığını kaybettiğinin altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere açık olduğunu hatırlatarak Özel Askeri Operasyon hakkında konuştu.
Peskov, müzakerelerin Rusya'nın hedeflerine ulaşması için tercih edilen yol olduğunu ancak müzakerelerin reddedilmesi nedeniyle Rusya'nın Özel Askeri Operasyon'u yürütmek zorunda kaldığını belirtti.
Peskov yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Hedeflerimize ulaşmak için tercih ettiğimiz yol müzakereler olurdu. Ancak bunlardan vazgeçildiği için özel bir askeri operasyon yürütüyoruz ve tüm hedeflere ulaşılana kadar bunu yapmaya devam edeceğiz.
Peskov konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın müzakerelere açık olduğunu defalarca vurguladığını hatırlattı.

'Avrupa bağımsızlığını kaybetti'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Donald Trump'ın ABD'de başkanlık görevine başlamasının ardından Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerde herhangi bir değişiklik öngörmediğini belirtti.
Peskov, Avrupa'nın bağımsızlığını kaybettiğini vurgulayarak Trump döneminde Rusya-Avrupa münasebetlerine ilişkin, "Şu ana kadar hiçbir şey bunun habercisi değil" ifadesini kullandı.

'Rusya Gürcistan'daki olaylara müdahale etmemiş ve etmeyecektir'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Gürcistan'daki olaylara müdahale etmediğini ve etmeyi de planlamadığını söyledi.
Peskov, Rusya ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin nasıl geliştiği ve Moskova'nın Tiflis'teki son olaylara nasıl baktığı yönündeki bir soruya verdiği yanıtta, “Herhangi bir şekilde hizaya gelmiyorlar. Biliyorsunuz ki Gürcistan'daki olaylara hiçbir şekilde müdahale etmedik, etmiyoruz ve etme planımız da yok” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
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