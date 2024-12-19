https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/is-yerinde-korkunc-olum-kapusonu-yumurta-toplama-makinesine-dolanan-kadin-hayatini-kaybetti-1091738488.html
İş yerinde korkunç ölüm: Kapüşonu yumurta toplama makinesine dolanan kadın hayatını kaybetti
İş yerinde korkunç ölüm: Kapüşonu yumurta toplama makinesine dolanan kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir'in Foça ilçesinde, kapüşonunun yumurta toplama makinesine dolanması sonucu nefessiz kalan 32 yaşındaki Semra Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T10:36+0300
2024-12-19T10:36+0300
2024-12-19T10:36+0300
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Foça'nın Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın kıyafetinin kapüşon kısmı, çalıştığı yumurta toplama makinesine dolandı. Talihsiz kadının makineden kurtulamayarak nefessiz kaldığını fark eden çalışma arkadaşları, duruma müdahale etti.Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, ağır yaralı olarak Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 32 yaşındaki kadının ölümü, çalışma arkadaşları ve ailesini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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yumurta, makine, izmir
İş yerinde korkunç ölüm: Kapüşonu yumurta toplama makinesine dolanan kadın hayatını kaybetti
İzmir'in Foça ilçesinde, kapüşonunun yumurta toplama makinesine dolanması sonucu nefessiz kalan 32 yaşındaki Semra Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Foça'nın Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın kıyafetinin kapüşon kısmı, çalıştığı yumurta toplama makinesine dolandı. Talihsiz kadının makineden kurtulamayarak nefessiz kaldığını fark eden çalışma arkadaşları, duruma müdahale etti.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, ağır yaralı olarak Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 32 yaşındaki kadının ölümü, çalışma arkadaşları ve ailesini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.