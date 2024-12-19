https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/is-yerinde-korkunc-olum-kapusonu-yumurta-toplama-makinesine-dolanan-kadin-hayatini-kaybetti-1091738488.html

İş yerinde korkunç ölüm: Kapüşonu yumurta toplama makinesine dolanan kadın hayatını kaybetti

İş yerinde korkunç ölüm: Kapüşonu yumurta toplama makinesine dolanan kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir'in Foça ilçesinde, kapüşonunun yumurta toplama makinesine dolanması sonucu nefessiz kalan 32 yaşındaki Semra Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T10:36+0300

2024-12-19T10:36+0300

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türkiye

yumurta

makine

izmir

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Foça'nın Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın kıyafetinin kapüşon kısmı, çalıştığı yumurta toplama makinesine dolandı. Talihsiz kadının makineden kurtulamayarak nefessiz kaldığını fark eden çalışma arkadaşları, duruma müdahale etti.Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, ağır yaralı olarak Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 32 yaşındaki kadının ölümü, çalışma arkadaşları ve ailesini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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yumurta, makine, izmir