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Kağıthane'de sır olay: Ünlü fenomen Sara Mohseni pencereden düştü
Kağıthane'de sır olay: Ünlü fenomen Sara Mohseni pencereden düştü
Sputnik Türkiye
İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4'üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Ağır yaralanan genç kadın... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T17:25+0300
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türkiye
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sosyal medya fenomeni
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İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni Kağıthane'deki evinin 4.katından aşağıya düştü.İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 28 yaşındaki İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4'üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın kaza mı cinayet mi olduğu tartışmaları yaşanırken ünlü fenomenin yoğun bakımda hayati tehlikesi sürüyor.Sara Mohseni kimdir?İran'dan Türkiye'ye taşınan 1996 doğumlu Sara Mohseni sosyal medyada tanınan bir içerik üreticisiydi. 2 yaşında kızı olduğu öğrenilen ünlü fenomenin ayrıca mankenlik yaptığı da iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/sosyal-medya-fenomeni-buse-betkayanin-4-yila-kadar-hapsi-istendi-eski-sevgilisine-hakaret-ve-1091152487.html
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sara mohseni öldü mü, sara mohseni neden düştü
sara mohseni öldü mü, sara mohseni neden düştü

Kağıthane'de sır olay: Ünlü fenomen Sara Mohseni pencereden düştü

17:25 19.12.2024
© İHA / İHA-AW353638Sara Mohseni
Sara Mohseni - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© İHA / İHA-AW353638
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İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4'üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni Kağıthane'deki evinin 4.katından aşağıya düştü.
İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 28 yaşındaki İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4'üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın kaza mı cinayet mi olduğu tartışmaları yaşanırken ünlü fenomenin yoğun bakımda hayati tehlikesi sürüyor.

Sara Mohseni kimdir?

İran'dan Türkiye'ye taşınan 1996 doğumlu Sara Mohseni sosyal medyada tanınan bir içerik üreticisiydi. 2 yaşında kızı olduğu öğrenilen ünlü fenomenin ayrıca mankenlik yaptığı da iddia edildi.
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