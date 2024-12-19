https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/kagithanede-sir-olay-unlu-fenomen-sara-mohseni-pencereden-dustu-1091761469.html
Kağıthane'de sır olay: Ünlü fenomen Sara Mohseni pencereden düştü
Kağıthane'de sır olay: Ünlü fenomen Sara Mohseni pencereden düştü
Sputnik Türkiye
İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4'üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Ağır yaralanan genç kadın... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T17:25+0300
2024-12-19T17:25+0300
2024-12-19T17:25+0300
türkiye
kağıthane
istanbul
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
çocuk
düşmek
iran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091761189_0:222:1179:885_1920x0_80_0_0_e2a34b556d06ef84fcbb7a88454c013f.jpg
İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni Kağıthane'deki evinin 4.katından aşağıya düştü.İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 28 yaşındaki İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4'üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın kaza mı cinayet mi olduğu tartışmaları yaşanırken ünlü fenomenin yoğun bakımda hayati tehlikesi sürüyor.Sara Mohseni kimdir?İran'dan Türkiye'ye taşınan 1996 doğumlu Sara Mohseni sosyal medyada tanınan bir içerik üreticisiydi. 2 yaşında kızı olduğu öğrenilen ünlü fenomenin ayrıca mankenlik yaptığı da iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/sosyal-medya-fenomeni-buse-betkayanin-4-yila-kadar-hapsi-istendi-eski-sevgilisine-hakaret-ve-1091152487.html
türkiye
kağıthane
istanbul
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091761189_0:0:1179:885_1920x0_80_0_0_5fee7b1adc6fe766623285e6a7cf397e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sara mohseni öldü mü, sara mohseni neden düştü
sara mohseni öldü mü, sara mohseni neden düştü
Kağıthane'de sır olay: Ünlü fenomen Sara Mohseni pencereden düştü
İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4'üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni Kağıthane'deki evinin 4.katından aşağıya düştü.
İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 28 yaşındaki İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4'üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın kaza mı cinayet mi olduğu tartışmaları yaşanırken ünlü fenomenin yoğun bakımda hayati tehlikesi sürüyor.
İran'dan Türkiye'ye taşınan 1996 doğumlu Sara Mohseni sosyal medyada tanınan bir içerik üreticisiydi. 2 yaşında kızı olduğu öğrenilen ünlü fenomenin ayrıca mankenlik yaptığı da iddia edildi.