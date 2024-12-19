https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/kagithanede-sir-olay-unlu-fenomen-sara-mohseni-pencereden-dustu-1091761469.html

Kağıthane'de sır olay: Ünlü fenomen Sara Mohseni pencereden düştü

Kağıthane'de sır olay: Ünlü fenomen Sara Mohseni pencereden düştü

Sputnik Türkiye

İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4'üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Ağır yaralanan genç kadın... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T17:25+0300

2024-12-19T17:25+0300

2024-12-19T17:25+0300

türkiye

kağıthane

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İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni Kağıthane'deki evinin 4.katından aşağıya düştü.İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 28 yaşındaki İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4'üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın kaza mı cinayet mi olduğu tartışmaları yaşanırken ünlü fenomenin yoğun bakımda hayati tehlikesi sürüyor.Sara Mohseni kimdir?İran'dan Türkiye'ye taşınan 1996 doğumlu Sara Mohseni sosyal medyada tanınan bir içerik üreticisiydi. 2 yaşında kızı olduğu öğrenilen ünlü fenomenin ayrıca mankenlik yaptığı da iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/sosyal-medya-fenomeni-buse-betkayanin-4-yila-kadar-hapsi-istendi-eski-sevgilisine-hakaret-ve-1091152487.html

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sara mohseni öldü mü, sara mohseni neden düştü