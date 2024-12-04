https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/sosyal-medya-fenomeni-buse-betkayanin-4-yila-kadar-hapsi-istendi-eski-sevgilisine-hakaret-ve-1091152487.html
Sosyal medya fenomeni Buse Betkayan'ın 4 yıla kadar hapsi istendi: Eski sevgilisine hakaret ve tehditten yargılanacak
Sosyal medya fenomeni Buse Betkayan'ın 4 yıla kadar hapsi istendi: Eski sevgilisine hakaret ve tehditten yargılanacak
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan ve annesi hakkında, Betkayan'ın eski sevgilisine tehdit ve hakarette bulundukları gerekçesiyle iddianame hazırlandı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T13:50+0300
2024-12-04T13:50+0300
2024-12-04T13:56+0300
yaşam
sosyal medya fenomeni
reşit bozdağ
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hakaret
hakaret davası
iddianame
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Kısmetse Olur isimli programa katılarak tanınan sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan hakkında eski sevgilisi Reşit Bozdağ'a hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Aynı iddianamede Betkayan'ın annesi Sevda Turan da yer alıyor. Ünlü fenomenin 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Betkaya önümüzdeki günlerde annesiyle birlikte yargı karşısına çıkacak. Peki sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan kimdir? Serbest hoca adıyla tanınan Reşit Bozdağ kimdir?Sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan bir süre yine sosyal medyada 'serbest hoca' adıyla tanınan Reşit Bozdağ ile birlikte oldu. İkilinin arası daha bozulunca taraflar davalık oldu. Bozdağ, eski sevgilisi Betkayan ve annesi Sevda Turan'ın kendisine hakaret ettiğini ve tehditte bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Yine şiddet gördüğünü söyleyen Bozdağ'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Anne ve kız hakkında iddianame hazırlandı. Canlı yayında küfür ettiBetkayan'ın eski sevgilisine canlı yayında küfürler ettiği belirtilirken yine annesinin söylediği 'haysiyetsiz, zır cahil' gibi hakaretler de iddianameye girdi. İddianamede taraflar arasında husumet bulunduğu belirtilirken, Betkayan için hakaret ve tehdit suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar, annesi Sevda Turan için ise hakaret suçundan 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezaları talep edildi. Daha önce de gündeme gelmişlerdi Reşit Bozdağ ile Melis Buse Betkayan’ın ismi daha önce ‘tecavüz’ itirafı ile gündeme gelmişti. Bozdağ bir yayında Betyakan’ın üniversitede tecavüze uğradığını iddia edince Betyakan “Başıma bir olay geldi, güvendim anlattım sana. Senin kızlarının başına gelse nasıl hissedersin?” diyerek isyan etmişti. Betkayan, daha önce de Bozdağ hakkında şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Melis Buse Betkayan kimdir?Bir zamanlar Kısmetse Olur programına yarışmacı olarak katılan Melis Buse Betkayan, 2 Mart 1992 doğumlu. Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Betkayan, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından takip ediliyor. Reşit Bozdağ kimdir?Sosyal medya platformlarında "Serbest Hoca" olarak bilinen Bozdağ, eşi Hanife Bozdağ ile evliyken Melis Buse Betkayan ile yaşadığı iddialı bir aşkla gündeme gelmişti. Reşit Bozdağ, sosyal medya hesaplarında balya balya paralarla yaptığı paylaşımların ardından gözaltına alınmıştı.
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Sosyal medya fenomeni Buse Betkayan'ın 4 yıla kadar hapsi istendi: Eski sevgilisine hakaret ve tehditten yargılanacak
13:50 04.12.2024 (güncellendi: 13:56 04.12.2024)
Sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan ve annesi hakkında, Betkayan'ın eski sevgilisine tehdit ve hakarette bulundukları gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Betkayan'ın 4 yıla kadar hapsi isteniyor.
Kısmetse Olur isimli programa katılarak tanınan sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan hakkında eski sevgilisi Reşit Bozdağ'a hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Aynı iddianamede Betkayan'ın annesi Sevda Turan da yer alıyor. Ünlü fenomenin 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Betkaya önümüzdeki günlerde annesiyle birlikte yargı karşısına çıkacak. Peki sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan kimdir? Serbest hoca adıyla tanınan Reşit Bozdağ kimdir?
Sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan bir süre yine sosyal medyada 'serbest hoca' adıyla tanınan Reşit Bozdağ ile birlikte oldu. İkilinin arası daha bozulunca taraflar davalık oldu. Bozdağ, eski sevgilisi Betkayan ve annesi Sevda Turan'ın kendisine hakaret ettiğini ve tehditte bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Yine şiddet gördüğünü söyleyen Bozdağ'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Anne ve kız hakkında iddianame hazırlandı.
Betkayan'ın eski sevgilisine canlı yayında küfürler ettiği belirtilirken yine annesinin söylediği 'haysiyetsiz, zır cahil' gibi hakaretler de iddianameye girdi. İddianamede taraflar arasında husumet bulunduğu belirtilirken, Betkayan için hakaret ve tehdit suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar, annesi Sevda Turan için ise hakaret suçundan 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.
Daha önce de gündeme gelmişlerdi
Reşit Bozdağ ile Melis Buse Betkayan’ın ismi daha önce ‘tecavüz’ itirafı ile gündeme gelmişti. Bozdağ bir yayında Betyakan’ın üniversitede tecavüze uğradığını iddia edince Betyakan “Başıma bir olay geldi, güvendim anlattım sana. Senin kızlarının başına gelse nasıl hissedersin?” diyerek isyan etmişti. Betkayan, daha önce de Bozdağ hakkında şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.
Melis Buse Betkayan kimdir?
Bir zamanlar Kısmetse Olur programına yarışmacı olarak katılan Melis Buse Betkayan, 2 Mart 1992 doğumlu. Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Betkayan, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından takip ediliyor.
Sosyal medya platformlarında "Serbest Hoca" olarak bilinen Bozdağ, eşi Hanife Bozdağ ile evliyken Melis Buse Betkayan ile yaşadığı iddialı bir aşkla gündeme gelmişti. Reşit Bozdağ, sosyal medya hesaplarında balya balya paralarla yaptığı paylaşımların ardından gözaltına alınmıştı.