https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/japonyada-cop-kurallari-sertlesiyor-kurallara-uymayan-kisiler-ifsa-edilecek-1091747388.html

Japonya'da çöp kuralları sertleşiyor: Kurallara uymayan kişiler ifşa edilecek

Japonya'da çöp kuralları sertleşiyor: Kurallara uymayan kişiler ifşa edilecek

Sputnik Türkiye

Japonya'da çöp yönetimi için konulan kurallar giderek sertleşmeye başladı. Mayıs ayından itibaren Fukuşima'da çöp kurallarına uymayan kişiler ve işletmeler... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T13:54+0300

2024-12-19T13:54+0300

2024-12-19T13:54+0300

dünya

asya

japonya

fukuşima

çöp atma cezası

çöp

kural

ifşa

çöp kuralları

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Japonya, dünyanın en katı çöp atma/ayırma kurallarından birine sahip bir ülke. Fukuşima şehri bu kuralları bir üst seviyeye çıkardı. Mart 2025'ten itibaren yönetim, düzenlemelere aykırı olan çöp torbalarını inceleyecek ve bu çöpleri atan kişileri kamuoyuna duyuracak.Fukuşima, atık yönetim sistemini geliştirmek için yıllar süren çabalarını boşa çıkarmamak için kurallara uymayan kişileri ifşa etmeye karar verdi. Japonya'da birçok şehir çöp torbalarının doğru kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek için açıyor ancak Fukuşima belediyesi bir ilki gerçekleştirerek, kurallara uymayan bireylerin ve işletmelerin isimlerini kamuoyuna duyuracak.Bu kadar sıkı kontrol edilmesine rağmen geçen yıl Fukuşima'da dokuz binden fazla 'çöp vakası2 bildirilmişti.Çöp yönetiminde katı kurallar Japonya, çöp yönetimi konusunda çok katı kurallara sahip olmasıyla biliniyor. Çöpler genellikle yakılabilir, yakılamaz ve geri dönüştürülebilir olarak ayrılır ve her tür için özel torbalar kullanılır. Çöp toplama, belirli günlerde yapılır ve her atık doğru şekilde paketlenmek zorundadır.Kamu alanlarında çöp kutuları oldukça sınırlı olduğu için insanlar çöplerini evlerine götürmek zorunda kalıyor. Çöp kurallarına uymamak ciddi cezalarla sonuçlanabiliyor. Bazı durumlarda uyarı verilmesi yeterli olurken para cezası, toplum hizmeti gibi daha ağır cezalarda verilebiliyor. Hatta bazen yanlış atılmış çöp, yönetim tarafından geri gönderiliyor ve kişiden çöplerini doğru şekilde ayırması isteniliyor. Bu sıkı kurallar, çevreyi koruma ve atıkları verimli bir şekilde yönetme amacını taşıyor.

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asya, japonya, fukuşima, çöp atma cezası, çöp, kural, ifşa, çöp kuralları