https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/tokyo-rekor-seviyede-dusuk-dogurganligi-artirmak-icin-4-gunluk-calisma-modeline-geciyor-1091282767.html
Tokyo, rekor seviyede düşük doğurganlığı artırmak için 4 günlük çalışma modeline geçiyor
Tokyo, rekor seviyede düşük doğurganlığı artırmak için 4 günlük çalışma modeline geçiyor
Sputnik Türkiye
Japonya'nın başkenti Tokyo'da hükümet, ülkede rekor seviyelerde azalma görülen doğurganlık oranını arttırmak için haftalık çalışma gününü 4'e düşüreceğini... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T19:54+0300
2024-12-07T19:54+0300
2024-12-07T19:54+0300
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yuriko koike
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doğurganlık
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Japonya rekor seviyede düşük doğurganlık oranıyla boğuşurken, Tokyo hükümeti kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için yeni stratejiler deniyor. Hükümet gelecek yıl Nisan ayından itibaren çalışanlara haftada sadece 4 gün çalışmaları ve 3 günlük tatil yapmalarını sağlayacak tasarıyı onayladı. Tokyo Valisi, 'kadınların doğum veya çocuk büyütme gibi yükümlülükleri nedeniyle kariyerlerinden fedakarlık etmek zorunda kalmaması için esnek çalışma saatlerini geliştirmeye' gittiklerini belirtti. Hükümet ayrıca, ilkokul birinci ila üçüncü sınıflarda çocukları olan ebeveynlerin her gün işten erken çıkabileceklerini belirtti. Japan Times'ın haberine göre, Tokyo Valisi Yuriko Koike, "Kadınları güçlendirmek, dünyanın geri kalanının çok gerisinde kalmış bir hedef, ülkemizde uzun süredir devam eden bir sorun" dedi. Japonya, uzun yaşam ve düşük doğurganlık oranlarının birleşimi nedeniyle nüfusun hızla yaşlandığı dünyanın en eski ülkelerinden biridir. Ülkede doğurganlık oranı, yaklaşık 2.1 olan küresel yenileme oranının çok altında kalarak 2023'te rekor düşük seviye olan 1.2'ye düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/bu-vakalar-bilim-dunyasini-bile-sasirtiyor-iki-kere-hamile-kalmak-mumkun-mu-uykusuzluk-oldurur-mu-1089746239.html
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tokyo, japonya, yuriko koike, asya & pasifik, asya, çalışma, çalışma izni, doğurganlık, düşüş
tokyo, japonya, yuriko koike, asya & pasifik, asya, çalışma, çalışma izni, doğurganlık, düşüş
Tokyo, rekor seviyede düşük doğurganlığı artırmak için 4 günlük çalışma modeline geçiyor
Japonya'nın başkenti Tokyo'da hükümet, ülkede rekor seviyelerde azalma görülen doğurganlık oranını arttırmak için haftalık çalışma gününü 4'e düşüreceğini açıkladı.
Japonya rekor seviyede düşük doğurganlık oranıyla boğuşurken, Tokyo hükümeti kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için yeni stratejiler deniyor. Hükümet gelecek yıl Nisan ayından itibaren çalışanlara haftada sadece 4 gün çalışmaları ve 3 günlük tatil yapmalarını sağlayacak tasarıyı onayladı.
Tokyo Valisi, 'kadınların doğum veya çocuk büyütme gibi yükümlülükleri nedeniyle kariyerlerinden fedakarlık etmek zorunda kalmaması için esnek çalışma saatlerini geliştirmeye' gittiklerini belirtti. Hükümet ayrıca, ilkokul birinci ila üçüncü sınıflarda çocukları olan ebeveynlerin her gün işten erken çıkabileceklerini belirtti.
Japan Times'ın haberine göre, Tokyo Valisi Yuriko Koike, "Kadınları güçlendirmek, dünyanın geri kalanının çok gerisinde kalmış bir hedef, ülkemizde uzun süredir devam eden bir sorun" dedi.
Japonya, uzun yaşam ve düşük doğurganlık oranlarının birleşimi nedeniyle nüfusun hızla yaşlandığı dünyanın en eski ülkelerinden biridir. Ülkede doğurganlık oranı, yaklaşık 2.1 olan küresel yenileme oranının çok altında kalarak 2023'te rekor düşük seviye olan 1.2'ye düştü.