https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/istanbul-beylikduzunde-el-bombasi-panigi-kaldirimda-bulundu-1091760171.html
İstanbul Beylikdüzü'nde el bombası paniği: Kaldırımda bulundu
İstanbul Beylikdüzü'nde el bombası paniği: Kaldırımda bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul Beylikdüzü'ndeki Yakuplu Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bir el bombası bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine bomba imha... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T16:55+0300
2024-12-19T16:55+0300
2024-12-19T17:01+0300
türkiye
beylikdüzü
el bombası
kaldırım
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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bir el bombası bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/milyonlari-ilgilendiren-gelisme-turk-is-2025-asgari-ucret-zamminda-rakam-icin-saat-verdi-1091748816.html
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beylikdüzü, el bombası, kaldırım
beylikdüzü, el bombası, kaldırım
İstanbul Beylikdüzü'nde el bombası paniği: Kaldırımda bulundu
16:55 19.12.2024 (güncellendi: 17:01 19.12.2024)
İstanbul Beylikdüzü'ndeki Yakuplu Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bir el bombası bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bir el bombası bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.