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İlk kez 'etobur' sincap görüldü: Fare avladı
İlk kez 'etobur' sincap görüldü: Fare avladı
Sputnik Türkiye
ABD'de ilk kez 'etobur' sincap görüldü. Bir sincap ilk kez, 'yırtıcılıkla' bir fareyi kovalayarak avladı. Uzmanlar ise bu ilk karşısında şaşkınlığa uğradı. 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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kaliforniya
wisconsin üniversitesi
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Şimdiye kadar sincapların esas olarak 'otobur' oldukları, yanaklarını tohum ve yemişlerle doldurdukları ve soğuk ayları atlatmak için bunları genellikle yer altı depolarına gömdükleri düşünülüyordu.Şimdi ise ilk kez 'etobur' sincaplar görüldü. ABD'de bir sincap, fare avlayıp yedi. Biyologlar ise Kaliforniya yer sincaplarının daha önce kaydedilmemiş bir yırtıcı davranışla tarla farelerini kovalayıp öldürmesini görünce şaşkınlığa uğradı.Wisconsin Üniversitesi'nden sincap uzmanı Dr. Jennifer Smith ise 'etobur sincap' hakkında şu şekilde konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/ayilar-bu-yil-da-kis-uykusunu-unuttu-uludagda-yavru-ayi-yiyecek-ariyor-1091725350.html
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abd, kaliforniya, wisconsin üniversitesi, sincap, et, fare, av, avlanma
abd, kaliforniya, wisconsin üniversitesi, sincap, et, fare, av, avlanma

İlk kez 'etobur' sincap görüldü: Fare avladı

02:10 19.12.2024
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ABD'de ilk kez 'etobur' sincap görüldü. Bir sincap ilk kez, 'yırtıcılıkla' bir fareyi kovalayarak avladı. Uzmanlar ise bu ilk karşısında şaşkınlığa uğradı.
Şimdiye kadar sincapların esas olarak 'otobur' oldukları, yanaklarını tohum ve yemişlerle doldurdukları ve soğuk ayları atlatmak için bunları genellikle yer altı depolarına gömdükleri düşünülüyordu.
Şimdi ise ilk kez 'etobur' sincaplar görüldü. ABD'de bir sincap, fare avlayıp yedi. Biyologlar ise Kaliforniya yer sincaplarının daha önce kaydedilmemiş bir yırtıcı davranışla tarla farelerini kovalayıp öldürmesini görünce şaşkınlığa uğradı.
Wisconsin Üniversitesi'nden sincap uzmanı Dr. Jennifer Smith ise 'etobur sincap' hakkında şu şekilde konuştu:
"Daha önce böyle bir davranış görmemiştik. Sincaplar insanların en aşina olduğu hayvanlardan biridir. Onları pencerelerimizin hemen dışında görüyoruz; onlarla düzenli olarak etkileşim kuruyoruz. Ancak bilim dünyasında daha önce hiç karşılaşılmamış bir davranış, etrafımızdaki dünyanın doğal tarihi hakkında öğrenilecek çok daha fazla şey olduğunu gösteriyor."
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