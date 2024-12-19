https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/ilk-kez-etobur-sincap-goruldu-fare-avladi-1091727278.html

İlk kez 'etobur' sincap görüldü: Fare avladı

İlk kez 'etobur' sincap görüldü: Fare avladı

Sputnik Türkiye

ABD'de ilk kez 'etobur' sincap görüldü. Bir sincap ilk kez, 'yırtıcılıkla' bir fareyi kovalayarak avladı. Uzmanlar ise bu ilk karşısında şaşkınlığa uğradı. 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T02:10+0300

2024-12-19T02:10+0300

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yaşam

abd

kaliforniya

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Şimdiye kadar sincapların esas olarak 'otobur' oldukları, yanaklarını tohum ve yemişlerle doldurdukları ve soğuk ayları atlatmak için bunları genellikle yer altı depolarına gömdükleri düşünülüyordu.Şimdi ise ilk kez 'etobur' sincaplar görüldü. ABD'de bir sincap, fare avlayıp yedi. Biyologlar ise Kaliforniya yer sincaplarının daha önce kaydedilmemiş bir yırtıcı davranışla tarla farelerini kovalayıp öldürmesini görünce şaşkınlığa uğradı.Wisconsin Üniversitesi'nden sincap uzmanı Dr. Jennifer Smith ise 'etobur sincap' hakkında şu şekilde konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/ayilar-bu-yil-da-kis-uykusunu-unuttu-uludagda-yavru-ayi-yiyecek-ariyor-1091725350.html

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abd, kaliforniya, wisconsin üniversitesi, sincap, et, fare, av, avlanma